Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: abbandonata la pista Zirkzee, informato l’attaccante

Se dall’Italia l’ottimismo per Joshua Zirkzee resta crescente, dall’Inghilterra arrivano notizie diametralmente opposte.

Secondo quanto riportato dal sito teamtalk, la Roma avrebbe deciso di abbandonare la trattativa, comunicando la scelta all’entourage del giocatore nel corso del weekend. Alla base della decisione ci sarebbe l’impossibilità di attendere oltre il Manchester United, che a sua volta avrebbe informato il club giallorosso di non poter liberare l’attaccante nel mercato di gennaio. Una situazione di stallo che ha spinto la Roma a guardare altrove, accelerando su altri profili offensivi, come Robinio Vaz e Malen.

Zirkzee avrebbe preso atto dello scenario senza particolari frizioni: con una cessione invernale che diventa sempre più complicata, l’obiettivo dell’olandese sarebbe ora quello di convincere il nuovo tecnico Michael Carrick, subentrato alla guida dello United, e ritagliarsi spazio nella seconda parte di stagione.

Fonte: Teamtalk