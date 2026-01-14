Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: abbandonata la pista Zirkzee, informato l’attaccante

Se dall’Italia l’ottimismo per Joshua Zirkzee resta crescente, dall’Inghilterra arrivano notizie diametralmente opposte.
Secondo quanto riportato dal sito teamtalk, la Roma avrebbe deciso di abbandonare la trattativa, comunicando la scelta all’entourage del giocatore nel corso del weekend. Alla base della decisione ci sarebbe l’impossibilità di attendere oltre il Manchester United, che a sua volta avrebbe informato il club giallorosso di non poter liberare l’attaccante nel mercato di gennaio. Una situazione di stallo che ha spinto la Roma a guardare altrove, accelerando su altri profili offensivi, come Robinio Vaz e Malen.
Zirkzee avrebbe preso atto dello scenario senza particolari frizioni: con una cessione invernale che diventa sempre più complicata, l’obiettivo dell’olandese sarebbe ora quello di convincere il nuovo tecnico Michael Carrick, subentrato alla guida dello United, e ritagliarsi spazio nella seconda parte di stagione.
Fonte: Teamtalk
Spero proprio che prendiamo ZIRKZEE
Arriva prossima settimana fidati.
non è detto era impossibile pure Vaz a detta di Massara per costi …. invece….aspettiamo Fabrizio Romano che dice sempre il giusto
Una batosta
C’erano dubbi? Io non ci ho mai creduto e invece di attaccare il mister si dovrebbe iniziare con la società che ha nessuna intenzione di competere ad alti livelli
che colpa ne ha la società se, almeno a leggere l’ articolo, ti dicono che il Man Utd non lo vuole vendere a gennaio… aspettiamo fine mercato, se dovesse andare da un’altra parte allora si può anche criticare ma se rimane lì c’è poco da dire.
Quindi zirkzee alla roma
E certo sono meglio Ferguson e Dovbik ma dai cosa state aspettando che Gasp si stufi aveva chiesto tre rinforzi in avanti non uno più un ragazzo da aspettare
Da che dovevamo prendere Zirkzee e Raspadori prendiamo invece un 18enne per la panchina e un buon giocatore come Malen che non sposta gli equilibri te credo che a Gasperini gli rode
Non se ne puo’ piu’ di questa telenovela giornalistica!
Ti dicono che hanno abbandonato la pista e tu speri che lo prendano?
come ci avevano detto che era fatta per Raspadori.. Bisogna capire se è vero! Fino all’ultimo giorno ci diranno che viene e il giorno dopo che non viene più, poi che è fatta ma l’indomani che non si sblocca..
Non ci dono più i giornali di una volta, e neanche i giornalisti di una volta
Ah lo hanno anche dovuto informare?
Perchè, c’aveva creduto?
Beato lui.
Adesso con Vaz + Malen siamo apposto , ZirKze a giugno . Io prenderei un’altro CC e terzino Six e stiamo bene. FR
esatto il Centrocampista é assolutamente prioritario vorrei evitare di rivedere Cristante in quel ruolo specialmente per affrontare le squadre più toste ..
Cristante.se deve giocare nel ruolo di incursore va bene altrimenti a fare il mediano non é proprio l’ideale
Non ci credo a questa notizia !
FORZA ROMA
Vaz + Malena é già una coppia che raddrizza molto il potenziale in attacco
se arrivasse anche Zirkzee sarebbe veramente tanta roba
da capire se credere o no a questi di TeamTalk mai sentiti prima di ora
Zirkzee non lo prendiamo perchè gli investimenti a titolo definitivo sono già stati fatti. O si piazzano uno o tutti e due i centravanti o non viene nessuno. Piuttosto uno se non due tra Svilar, Ndicka, Kone o Wesley a giugno quasi sicuramente saranno indiziati alla cessione. Dovessi scegliere darei Ndicka e Pisilli e Dobik da fare un 60/70 milioni più via gli ingaggi di Paulo, faraone Lollo, Hermoso. Se non basta pagherei una multa piuttosto che sprofondare nella qualità della rosa.
