Zirkzee-Roma, c’è ancora speranza: arriva Carrick e lui cancella lo United dai social

La pista Joshua Zirkzee resta viva. Non è una trattativa chiusa, né semplice, ma nemmeno archiviata. Anzi: nelle ultime ore a Trigoria è tornata ad accendersi una spia che la Roma continua a tenere sotto stretta osservazione.
Il cambio in panchina al Manchester United, con la scelta di Michael Carrick come traghettatore fino a fine stagione, ha infatti modificato alcuni equilibri interni. Il nuovo corso, almeno nelle intenzioni, punta a evitare forzature: Carrick non vorrebbe in rosa giocatori scontenti o poco coinvolti nel progetto, e questo potrebbe riaprire uno spiraglio anche per l’attaccante olandese.
La Roma, dal canto suo, non ha mai smesso di lavorare sottotraccia. I contatti con il club inglese e con l’entourage del giocatore non sono mai stati interrotti e, secondo quanto filtra, esisterebbe già una base d’intesa sia economica che tecnica. Zirkzee, ex Bologna, ha da tempo manifestato apprezzamento per la destinazione giallorossa e per l’idea di tornare protagonista in Serie A, dove aveva lasciato ottimi segnali.
Molto dipenderà ora dalle scelte dello United e dalla tempistica. La trattativa resta “congelata”, ma non chiusa, e potrebbe riattivarsi nel giro di pochi giorni se da Manchester arrivasse un segnale di apertura. A quel punto la Roma dovrebbe fare una valutazione complessiva sull’attacco: l’eventuale arrivo di un terzo rinforzo offensivo comporterebbe inevitabilmente una cessione, con Ferguson che al momento preferirebbe restare ma che diventerebbe una pedina sacrificabile.
Prudenza, quindi, ma anche attenzione massima. Zirkzee è un nome che continua a circolare nei corridoi di Trigoria e che potrebbe tornare improvvisamente d’attualità. Il mercato, soprattutto a gennaio, insegna una cosa: le porte chiuse spesso non sono mai davvero blindate.
AGGIORNAMENTO ORE 9:30 – Indizio social da tenere d’occhio: l’attaccante olandese ha tolto il Manchester United dalla “bio” del suo profilo social su Instagram.
Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Leggo
Il cambio in panchina è stato la pietra tombale su questa operazione!
Ci credo poco alla riapertura della trattativa.
Quale subentrato al vecchio Mister si sparerebbe nei cojoni tagliando un’opportunità in più, considerando che essendo ad tempore non potrà avere pretese di mercato?!
Poi, sai com’è, stamo a parla’ del Manchester dove fanno e disfano di tutto ultimamente…..
Al massimo si può sperare di imbastire l’operazione per giugno.
Di più, al momento, non credo.
FORZA ROMA
io invece ci credo tanto…
vediamo e speriamo
Dai bisogna fare il possibile questo bisogna portarlo a Trigoria a tutti I costi.
Vaz e Malen due ottimi acquisti.
Baldanzi alla fiorentina e Guðmundsson alla Roma, in alternativa si può provare con Kean.
Carrasco e Zirkzee da prendere assolutamente.
Un centrocampista di qualità da affiancare a Kone’ (Vlasic potrebbe essere la soluzione giusta)
Aspettiamo fiduciosi il ritorno di Angelino, nel frattempo prendere assolutamente un sostituto di Tzimikas, in quel ruolo siamo carenti
Carrasco con quello stipendio sta bene dove sta a fare il pensionato, idem Gudmundsson non mi piace proprio perché discontinuo.. io dalla Fiorentina prenderei Fortini per risolvere la fascia sx visto che Tsimikas è impresentabile quanto Bailey e Angelino sembra scomparso..
Sembra quasi che siamo diventati il M.City o il P.S.G , questo non e’ il fantacalcio ma quello vero.
Se la Roma aveva 200 milioni da spendere a mercato non lottavamo per il 4 posto in serieA ma per vincere la Champions.
Un po’ di sano realismo, 2 attaccanti sarebbero gia’ un trionfo.
Viè bello, viè, te stamo aspettà come n’Capodanno
La colpa non la posso dare a Massara. Ma si deve prendere assolutamente dato che ti ha fatto due nomi Gasperini e uno lo devi prendere per non dargli alibi. Io rescindere a il faraone il jamaicano e baldanzi . l olandese può giocare anche a posto del magnifico . Poi che mi aspetto !il terzino e anche in fretta dato che celik non me piace e sta meglio dietro e il centrocampista scambio con pisilli questo fa una grande squadra . Dragusin mi piacerebbe ma capisco che non si può avere tutto e con celik dietro si può tamponare.
Ci spero ancora, perché a questa Roma manca un leader offensivo e Zirkzee a Bologna teneva in piedi tutto l’attacco.
Leader lo era Totti e lo è stato Dzeko.
Purtroppo Dybala sinora ha dimostrato di essere un punto debole della squadra piuttosto che un punto di forza.
Zirkzee sa fare tutto, tenere e difendere palla, impostare, dribblare, fornire assist e segnare in tutte le maniere: magari!
