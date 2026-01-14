Zirkzee-Roma, c’è ancora speranza: arriva Carrick e lui cancella lo United dai social

La pista Joshua Zirkzee resta viva. Non è una trattativa chiusa, né semplice, ma nemmeno archiviata. Anzi: nelle ultime ore a Trigoria è tornata ad accendersi una spia che la Roma continua a tenere sotto stretta osservazione.

Il cambio in panchina al Manchester United, con la scelta di Michael Carrick come traghettatore fino a fine stagione, ha infatti modificato alcuni equilibri interni. Il nuovo corso, almeno nelle intenzioni, punta a evitare forzature: Carrick non vorrebbe in rosa giocatori scontenti o poco coinvolti nel progetto, e questo potrebbe riaprire uno spiraglio anche per l’attaccante olandese.

La Roma, dal canto suo, non ha mai smesso di lavorare sottotraccia. I contatti con il club inglese e con l’entourage del giocatore non sono mai stati interrotti e, secondo quanto filtra, esisterebbe già una base d’intesa sia economica che tecnica. Zirkzee, ex Bologna, ha da tempo manifestato apprezzamento per la destinazione giallorossa e per l’idea di tornare protagonista in Serie A, dove aveva lasciato ottimi segnali.

Molto dipenderà ora dalle scelte dello United e dalla tempistica. La trattativa resta “congelata”, ma non chiusa, e potrebbe riattivarsi nel giro di pochi giorni se da Manchester arrivasse un segnale di apertura. A quel punto la Roma dovrebbe fare una valutazione complessiva sull’attacco: l’eventuale arrivo di un terzo rinforzo offensivo comporterebbe inevitabilmente una cessione, con Ferguson che al momento preferirebbe restare ma che diventerebbe una pedina sacrificabile.

Prudenza, quindi, ma anche attenzione massima. Zirkzee è un nome che continua a circolare nei corridoi di Trigoria e che potrebbe tornare improvvisamente d’attualità. Il mercato, soprattutto a gennaio, insegna una cosa: le porte chiuse spesso non sono mai davvero blindate.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 – Indizio social da tenere d’occhio: l’attaccante olandese ha tolto il Manchester United dalla “bio” del suo profilo social su Instagram.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Leggo