“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasperini vittima sacrificale di questa società”, PIACENTINI: “Ennesima scelta sbagliata per la panchina”, ORSI: “Quando non c’è Svilar a salvarti si vedono le crepe difensive”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dopo le parole di Gasperini di ieri mi sono convinto che per l’ennesima volta è stata sbagliata la scelta…hanno valutato male l’ambizione dell’allenatore. L’errore più grande è stato mandare via De Rossi, perchè era l’unico che aveva un senso in una società strutturata in questo modo. Prendi Gasperini perchè la mission era quella di far crescere i Ghilardi, i Vaz, i Pisilli, e questo ti martella sorpassando a destra Mourinho. Qua il meccanismo è saltato e qualcuno non ci dice la verità: se Gasp sta così, o Ranieri e Friedkin gli hanno raccontato fregnacce, o lui non ha capito bene. Delle due, l’una…”

David Rossi (Rete Sport): “Le parole di Gasperini suonano come l’ennesimo attacco alla società, ma il suo tono mi è sembrato sereno, quindi per una volta voglio fare uno sforzo e concedergli la buona fede. Vaz? Ho sentito celebrazioni su un’operazione molto europea che fanno le grandi squadre quando vanno a individuare il diamante grezzo. Nel momento in cui la Roma viene celebrata fuori dal raccordo anulare per questa operazione, e l’allenatore ti dice quelle cose, io voglio fare lo sforzo di buona fede. Perchè se fosse l’ennesimo spunto polemico, allora comincio a non capire… se è davvero è polemico, o Gasperini è stupido e non capisce, e sta facendo come e peggio di Mourinho, oppure sta cercando di dire che a lui gli era stata raccontata un’altra cosa chiamando in causa Ranieri e Massara come espressioni della società…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “In estate Gasperini ci diceva che era venuto per fare crescere i giovani forti e pimpanti, e allora bisogna mettersi d’accordo tutti perchè l’allenatore ogni tanto sembra dimenticarsi certe cose. La Roma se deve investire può farlo solo su giocatori alla Vaz o Malen, non può prendere più i Lukaku e i Dybala, giocatori pronti a farti vincere subito. Vaz sembra che l’hai pagato tantissimo, e può anche essere, ma è il tipo di rischio che si deve assumere la Roma attuale, e Gasp questo lo sa bene. Io penso che insista così perchè sente il sangue: la Roma è terza, e se gli dai due o tre giocatori giusti, sa che se la può giocare fino alla fine. Malen per me è il giocatore giusto, perchè è formato e ha esperienza…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A Gasperini gli avevano detto che se non prendevano Raspadori, avrebbero comprato un altro comunque pronto all’uso, e invece arriva Robinio Vaz. Ora magari oggi arriva anche Malen, ma intanto il fatto di non avere un centravanti ti costa la coppa Italia. S fossi riuscito a vendere Dovbyk in estate ora magari stavi con un altro centravanti. Ma anche Baldanzi: ora sembra che lo prestiamo al Genoa, ma possibile che non si poteva cedere in un club in Europa? Delle domande me le pongo, perchè la Lazio si sta vendendo pure i pali di Formello…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Con questi dirigenti non si va da nessuna parte. Era il momento di battere il Torino e andare avanti in coppa, ma quando arriva il momento la Roma non c’è. La cosa più eclatante sono le dichiarazioni di Gasperini, lui dice “se volete che alleno la primavera ditelo, siate chiari“, è tutta qui la storia…Raspadori? La spiegazione che dà Ranieri ieri ha fatto capire quanto la Roma è piccola. Dice che la Roma lo voleva in prestito, mente lui voleva la sicurezza di rimanere. Questo fa capire quanto la Roma è stata inefficiente, questo dimostra la povertà assoluta della dirigenza…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Quando vedo cose evidenti che non vengono capite mi va il sangue al cervello. Ora c’è subito la corsa a metterla in quel posto a Gasperini che esce dalla Coppa Italia. E arriveremo a quello, all’addio di Gasperini, immagino a fine stagione, perchè è l’ennesima vittima sacrificale di questa proprietà che ha capito benissimo come gestire l’ambiente, e mi dispiace dirlo ma Ranieri sa meglio di tutti come utilizzare l’ambiente. Ieri cavalca l’ondata anti-Raspadori proteggendo la società. Ma Raspadori è un principio: la società non ha voluto dare Raspadori a Gasperini, un giocatore che l’allenatore chiedeva da tempo. Hai dato 25 milioni per un 18enne perchè non eri convinto di Raspadori, e non perchè lui non ti aveva risposto. La società ha tuto il diritto di non crederci, me l’allenatore quello ti chiedeva e tu lo hai accannato totalmente. Raspadori non lo ha voluto prendere la Roma, e gliel’accolla a Raspadori. E i tifosi ci imboccano…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Torino è una squadra con delle qualità, potrebbe ambire a fare campionati più interessanti, ma ci si mette anche la Roma con quella prestazione di ieri. Da quella finale lì, la coppa Italia è diventata un incubo…La sconfitta negli episodi è meritata. El Shaarawy è stato imbarazzante, è improponibile e si capisce perchè non giochi mai dall’inizio. La Roma ha sbagliato troppo, tanti errori individuali, anche Svilar impreciso. Ho capito poco l’ingresso di Ndicka, non era in condizione e non era una partita da Ndicka. Penso che questa partita sia stata affrontata male, non mi è sembrata una Roma concentrata e aggressiva…”

Stefano Petrucci (Radio Manà Sport): “Siamo arrivati a metà gennaio con un allenatore che smadonna nel suo stile, e se non volevi un tecnico del genere potevi prendere altro. E’ arrivato Vaz, e qui sbaglia Gasperini, perchè lui va visto diversamente, non può essere considerato un ragazzino, altrimenti che facciamo, lo mandiamo in Primavera come Arena e ogni tanto lo convochiamo? All’estero a 17 anni ti buttano dentro. Questo Vaz è uno già pronto. Anzi, rispetto a quelli che abbiamo qua mi sembra prontissimo, non pronto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando il portiere non ti fa il miracolo a partita, la Roma subisce. La difesa è stata mascherata da questo, e quando Svilar non para la Roma prende gol. Ieri l’organizzazione difensiva ha funzionato poco, serviva più attenzione, a due minuti dalla fine dovevi essere più concentrato perchè saresti arrivato ai rigori e nella gestione c’è stata qualcosa che non andava…Dybala è un giocatore inutile, ma che ci fai con Dybala così. Ma vogliamo parlare anche di Gasp, anche lui avrà qualche responsabilità o è sempre il più forte di tutti?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La coppa Italia poteva essere un obiettivo della Roma, e i giocatori dovrebbero avere l’interesse ad andare avanti in questa competizione. Si poteva fare meglio. Anche ieri sera l’attaccante non ce l’hai. Il Toro pronti via ce ne aveva due di centravanti, e invece noi andiamo avanti col falso nove…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha preso questa partita con leggerezza, la dimostra il fatto anche la formazione messa in campo e la preparazione alla partita. A tutto c’è un motivo. E’ una partita persa, giocata male contro una squadra che ti ha superato in tutto. Ma non farei troppo drammi per una partita del genere…”

