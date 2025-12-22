Massara, senti Pruzzo: “Dybala a vita. Raspadori non aggiunge molto, Zirkzee sì”

Roberto Pruzzo, storico centravanti della Roma, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Messaggero e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul mercato della squadra giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni.
Le è piaciuta Juve-Roma?
“La Juventus ha vinto perché ha avuto più occasioni, ma neanche troppe. È stata una partita di medio livello decisa da alcuni episodi. La Roma ha fatto fatica a trovare soluzioni in avanti ed è un risultato che va accettato”.
Secondo lei perché quando la Roma affronta queste squadre va spesso in difficoltà.
“C’è tanta differenza ma è sempre stato così nella storia. A Torino e a Milano la musica è sempre la stessa. Le squadre del Nord sono generalmente più forti ed è normale che ci siano dei risultati negativi. Ci sono stati anche dei momenti nei quali Roma e Napoli hanno avuto la meglio, ma ora i giallorossi fanno fatica negli scontri diretti. C’è da fare qualcosa”. […]
Gasperini non ha fatto sconti neanche a Ferguson.
“Quando entri e la partita è abbastanza chiusa non è facile. Per me il suo ingresso è stato positivo, ha partecipato attivamente al gol di Baldanzi e si è mosso discretamente. Evidentemente c’è qualcosa che non va e vorrei che la soluzione si possa trovare nel mercato”.
Facciamo un gioco. Escono Baldanzi e uno tra Dovbyk e Ferguson, entrano Zirkzee e Raspadori, la Roma secondo lei è più forte?
“Penso di sì. Anche se Raspadori con Pellegrini, Soulé e Dybala credo che non aggiunga molto. Zirkzee, invece, è un calciatore che ha dimostrato di essere in grado di alzare il livello”.
A proposito di Paulo, se lo terrebbe?
“Fosse per me il contratto glielo farei a vita. È difficile rinunciare a un giocatore di quel livello. È vero che ha dei limiti fisici, ma in un campionato ‘povero’ come il nostro può sempre fare la differenza. In un buon contesto può essere la ciliegina sulla torta”. […]
Questa squadra quante possibilità ha di tornare in Champions League?
“Abbastanza. Penso che possa competere per il quarto posto”.
Fonte: Il Messaggero
Peccato che questa “ciliegina” ci precluda l’acquisto di qualcuno più adatto alla causa e più funzionale e presente in campo. Io personalmente se Dybala rescindesse già a gennaio (ma ne dubito fortemente), sarei abbastanza soddisfatto.
D’accordissimo
Dybala a vita…..nel Boca.
C’è un momento per tutte le cose.
Quello di Dybala alla Roma è finito.
E ricordare che l’argentino è il più forte giocatore della rosa è un’affermazione verissima ma che non fotografa la realtà del quadro attuale dove Dybala sembra un pesce fuor d’acqua.
Dovrebbe a mio avviso essere utilizzato in questa stagione come la ciliegina sulla torta nell’ultima mezz’ora per sfruttarne al massimo le qualità ma stipendio e rendimento non sono compatibili con una sua permanenza.
Dybala se si abbassa lo stipendio un altro anno lo terrei..
ma che dici?
credo che pretendere di acquistare un calciatore che nn debba fare uso di stampelle 200 giorni su 365 nn sia un eresia……e questo riguarda anche gli acquisti provenienti dagli amici del PSG……..si è capito che la crescita della squadra nn è tra le priorità della società….non appena parito l iter della costruzione dello stadio, posata la prima pietra, la società verrà rivenduta a prezzo quintuplicato con buona pace di tutti coloro che si aspettavano fuochi artificiali e vittorie a go go……finisco con il dire che il fair play finanziario è la più grossa bufala da quando l uomo ha inventato il pallone….siamo tutti ancora in attesa che il City o chi per loro venga punito dalla uefa…….forza roma ora e per sempre
bomber te prego, te prego, te prego….. perché?…..
Io dico che se fosse il Bomber a pagare tutto o in parte lo stipendio di Dybala, avrebbe idee diverse.
dybala a vita ? si con un contratto da 1 milione l anno + bonus
A Pruzzo vorrei ricordare che c’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala.
Infatti, quando non gioca Dybala la Roma vince e convince, mentre quando gioca …….
Quest’anno, almeno finora, il suo contributo alla causa è stato praticamente zero …… ne sono veramente dispiaciuto, ma questi sono i fatti
