“ON AIR!” – CORSI: “Gasperini è esploso, non ne può più di Massara”, ROSSI: “Dybala impresentabile, se lo mangia chiunque”, PES: “Per Zirkzee siamo ai dettagli quasi finali”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma non ha giocato male contro la Juve fino al limite dell’area avversaria. In un mondo normale, la lista degli attaccanti che dovrebbero andare via vede al primo posto Dybala, poi Bailey, Ferguson, Dovbyk, El Shaarawy, e all’ultimo posto ci metto Baldanzi. Siccome gli altri difficilmente andranno via tutti a gennaio, partirà probabilmente Baldanzi… Io spero che la Roma possa a gennaio rescindere certi prestiti, perchè ragazzi, avete visto Bailey…ma allora meglio un giovane allo Ziolkowski…”

David Rossi (Rete Sport): “La cosa che mi è piaciuta di più di Gasp è che torna a Roma dopo quella partita con le idee più chiare, più fiducioso, quella che mi è piaciuta di meno è quando spiega le sue scelte in attacco, lì c’è stato un guazzabuglio, che Dybala è imparagonabile agli altri e che Ferguson è praticamente è un morammazzato, a me quello mi ha lasciato perplesso…E’ fondamentale la cultura del lavoro e del rispetto delle regole, e Gasp ha straragione, ma non puoi presentarti con Dybala titolare. Dybala in questo momento non è presentabile, non sta in piedi, fa un metro e se lo magna chiunque. Mettere Dybala è una scelta molto paracula…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma in estate ha sostituito qualitativamente Paredes? No. Ha sostituito Saelemaekers? No. L’anno scorso la Roma nell’undici, con Angelino, Paredes, Saelemaekers, con Dybala con un anno in meno e un infortunio grave in meno, secondo me quella era una squadra tecnicamente di maggior spessore di quella di oggi…Baldanzi? Tutti dicono che va via, ma io lo voglio vedere, perchè secondo me lui dal punto di vista dello stare in campo, dell’atteggiamento, dell’allenarsi è uno dei migliori…io non sarei sorpreso di vederlo titolare contro il Genoa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini è esploso alla grande, non ne può più di Massara, e non ne può più di Ferguson. Al di là di tutto la Roma non ha giocato nemmeno male a Torino, ma gli mancano attaccanti. Io sto con Gasp, me lo tatuo, mi ricorda molto Mourinho quando dice che gli devono comprare giocatori. Noi ne sappiamo di tutti i colori di quello che succede con Massara…lui vuole 4-5 acquisti, ce la farà ad avere tutto quello che gli serve?…Pellegrini? E’ un giocatore in meno. Non è cattiveria, non è da Roma, non ha un filo di grinta. Ma come fa Gasperini a farlo giocare ancora…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Io continuo a non capire: se si gioca con Dybala falso nove con Soulè e Pellegrini alle spalle vai sempre a sbattere, questo è un dato di fatto. Secondo me è sbagliato giocare con Dybala attaccante, con lui non riempiamo l’area e spesso occupa gli spazi presi già da Soulè e Pellegrini…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli? Le cose sul finale di mercato possono cambiare, quando El Aynaoui tornerà dalla coppa d’Africa. Il marocchino, per come la penso io, meriterebbe di giocare titolare. Sul mercato le richieste di Gasp le conosciamo, però questo accanimento sui centravanti lo contesto: il problema del mercato è essere costretti a mettere Pellegrini in un ruolo che non incide, a cambiare di ruolo i tuoi terzini perchè Tsimikas che non è minimamente di livello, e perchè hai preso Bailey che è veramente la nota più negativa in un ruolo che per Gasperini era prioritario. Mercato? La trattativa per Zirkzee è avanzatissima, siamo ai dettagli quasi finali, resta da definire solo la tempistica…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Bailey? La cosa peggiore, l’aggravante, è che te l’ha rifilato Monchi… Ndicka è un giocatore rassicurante, quando non c’è lui prendi più di un gol a partita, non è un caso. Prima o poi tornerà, non è che dura otto mesi la Coppa d’Africa, e non ho dubbi che si ripresenterà in ottime condizioni perchè lui è un professionista…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Juventus-Roma ha un vantaggio, ti ha reso plastica la situazione, che è lì. Poi si può anche andare da Gasperini e dire: “Mister, non abbiamo i soldi per fare mercato perchè la Uefa non ce lo consente, e non perchè non ce li abbiamo”, e lui si metterebbe l’anima in pace. Ora è talmente evidente dove intervenire: servono un difensore, e due o tre attaccanti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà): “Gasperini non c’ha detto niente di nuovo, ce lo ha detto a fine agosto che aveva bisogno di attaccanti, lo sappiamo da quattro mesi. Pensate quanto può essere pressante con Massara se ce lo dice così a noi. La Roma deve prendere un paio di attaccanti, non c’è niente di nuovo. Forse la novità è il difensore, sul quale pare la Roma stia lavorando, e va a casa Chelsea perchè lì non sanno dove metterli i giocatori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Raspadori? Spero non sia il preludio al fatto che non arrivi Zirkzee. Poi che gli fai fare, il finto nove? Stiamo a parlare tutto il tempo che non hai un centravanti e ne porti dentro uno così? L’importante però è che l’allenatore sia contento. Sappiamo che bisogna cambiare, e in fretta, bisogna mettersi in linea. La partita di Torino non è stata, purtroppo, una grande sorpresa…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Zirkzee e Raspadori possono servire a Gasperini. Io però sposo il lodo Zapata, secondo me alla Roma andrebbe benissimo così come alla Lazio, può essere un giocatore giusto. Zirkzee e Raspadori sono due attaccanti atipici, ma ce lo vedete Raspadori al centro dell’attacco dell’Inter? Io no. E non giocava tanto nemmeno al Napoli. Zirkzee non è un attaccante d’area, è uno che gioca con la squadra. Ma se a Gasperini va bene, benissimo, poi l’interpretazione dei ruoli la vedremo nel tempo…”

