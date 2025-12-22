Zirkzee-Roma, aggiornamenti positivi: trattativa avanzata, manca l’accordo sulle tempistiche

La trattativa tra la Roma e Joshua Zirkzee procede speditissima. I due club sono in contatto ormai da mesi, con Massara che si è mosso con largo anticipo sull’attaccante olandese, giocatore che piace sia a Gasperini che al direttore sportivo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto la Roma sta trattando ormai da tempo con gli inglesi per avere il centravanti fin dai primi giorni di gennaio per far contento l’allenatore giallorosso, in pressing sul ds per avere i rinforzi richiesti al più presto.

Conferme anche dal giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo, secondo il quale la trattativa sarebbe ormai ai dettagli: l’accordo tra le parti c’è, restano da stabilire le tempistiche: il Manchester United infatti preferirebbe liberare Zirkzee solo dopo la metà di gennaio, la Roma invece, pronta a inserire un obbligo di riscatto, vuole l’olandese già da inizio mese.

Redazione GR.net