Zirkzee-Roma, aggiornamenti positivi: trattativa avanzata, manca l’accordo sulle tempistiche

La trattativa tra la Roma e Joshua Zirkzee procede speditissima. I due club sono in contatto ormai da mesi, con Massara che si è mosso con largo anticipo sull’attaccante olandese, giocatore che piace sia a Gasperini che al direttore sportivo.
Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto la Roma sta trattando ormai da tempo con gli inglesi per avere il centravanti fin dai primi giorni di gennaio per far contento l’allenatore giallorosso, in pressing sul ds per avere i rinforzi richiesti al più presto.
Conferme anche dal giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo, secondo il quale la trattativa sarebbe ormai ai dettagli: l’accordo tra le parti c’è, restano da stabilire le tempistiche: il Manchester United infatti preferirebbe liberare Zirkzee solo dopo la metà di gennaio, la Roma invece, pronta a inserire un obbligo di riscatto, vuole l’olandese già da inizio mese.
speriamo in una riuscita positiva…. dopo tutti sti giocatori rotti o scocciati!!
GASP va accontentato, su tutto e sempre, caro Massara!! Inoltre se è vero ciò che si legge, anche la Proprietà è d’accordo sul comprare, dunque caro Massara COMPRARE!!! Ma bene e buoni, non Bayley o Pastore o Sancho… ecc ecc
Credo che le parole di Gasperini sabato scorso abbiano messo la società con spalle al muro.
Quando dice che tra Dybala e Fergusson come attaccante centrale “scelgo Dybala tutta la vita” – anche se molte delle partite giocate con Dybala come 9 le abbiamo perse credo vuole dire che o lo accontentiamo oppure lui perderà le prossime partite ..
Quando dicevo che Gasperini non sarebbe stato un carattere facile da gestire ce lo ha confermato (e mi va benissimo così perché se pensavano di fare con Gasp quello fatto con DDR sono degli sprovveduti).
Bene ora Massara ha capito che il simpatico nelle interviste lo fa con qualcun altro…
be se lo prendono possono aspirare a partecipare alla competizione per la Champions
zirkzee, raspadori e Lucca non mi dispiacerebbe affatto! Sarebbe un Natale sontuoso
Zirkzee è il centravanti adatto a Gasperini ?
Oppure Gasperini ,stanco di Ferguson non soddisfatto di Dovbyk l
o giudica un ottimo miglioramento ?
Ferguson e Dovbyk non sono campioni ma ottimi centravanti.
Ma NON hanno le caratteristiche CONGENIALI al Mister.
RASPADORI ? Leggo molti dubbi ma Raspadori in grado
di giocare DA e CON 1 centravanti.
Raspadori è OK con il Mister.
Magari anche l’arrivo di PESSINA o FREULER o FRENDRUP
,serviva 1 centrocampista in più sin dall’inizio.
_____
A Roma troppo spesso da EUFORIA a DEPRESSIONE.
Contro la Juve assenti
N’Dicka Hermoso Angelino El Aynaoui Dovbyk con un Mancini non al meglio.
Questi torneranno e sono TUTTI titolari per GASPERINI.
30 punti fatti , 4 posto ancora nostro.
Entrare fra le prime 4 è stato e sarà il nostro obiettivo.
Il calciatore può arrivare anche a metà gennaio visto che lo United ha problemi con gli attaccanti impegnati nella Coppa d’Africa ma l’operazione deve essere chiusa già adesso. Stesso discorso per Raspadori.
Io parlo se e quando lo vedo sgambettare a Trigoria….
io invece non mi aspetto un giocatore che può fare la differenza, è uno che crea gioco,l ho visto tante volte con il Bologna arretrare per prendere palloni e dialogare con i compagni, quindi è uno che non attacca l area,ma piuttosto crea spazi per i compagni,poi qualche gol lo fa,ma non è un capocannoniere
il problema è che deve uscire qualcuno!con ingaggio pesante!quindi uno tra i vari Ferguson Bailey Dovbnik El Shaarawy Pellegrini Dybala.per i primi due bisogna se i club proprietari del cartellino sono disposti a riprenderseli in anticipo oppure trovi un altro club a cui darlo in prestito con il consenso dello stesso club proprietario del giocatore ed il giocatore stesso!gli altri chi li vuole?e poi bisogna capire se vogliono andare via adesso od a giugno.insomma non sarà facile!per il vero mercato della Roma sarà la prossima estate.con tutta la gente che a quel punto va’ via
giusto che ognuno ha le proprie preferenze e convinzioni … però non capisco le critiche distruttive come se fossero verità assolute …. persone che non comprendono che le performance dei giocatori vanno anche il base all allenatore che hanno e dal proprio credo calcistico … bisognerebbe attendere sempre il responso del campo per dare sentenze così certe … a me basta che chi viene abbia il placet del Gasp… Wesley insegna … chi ha criticato aspramente il suo acquisto anche per i valori che molti giudicavano fuori mercato e che ora se venisse venduto sarebbero disposti a fare un sorta di rivoluzione … ci vuole coerenza nei giudizi
