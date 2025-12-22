Calciomercato Roma, lo svincolato Renan Lodi nel mirino di Massara

La Roma non guarda soltanto all’attacco. Le riflessioni sul mercato si allargano anche alla corsia mancina, dove le valutazioni interne non hanno convinto e le condizioni di un altro elemento del reparto restano da monitorare. Da qui la necessità di sondare nuove soluzioni per rinforzare quella zona del campo.

Secondo quanto riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, tra i profili seguiti da Massara c’è anche Renan Lodi. Il laterale brasiliano, con un passato tra Atletico Madrid e Marsiglia e in possesso di passaporto italiano, è finito sul taccuino della dirigenza giallorossa come possibile opportunità di mercato.

Il giocatore ha infatti chiuso in maniera improvvisa la sua esperienza con l’Al-Hilal, dopo essere stato escluso dalle liste del campionato. Una decisione che ha portato alla risoluzione del rapporto e che lo rende attualmente svincolato, condizione che potrebbe facilitare eventuali sviluppi nelle prossime settimane. La Roma osserva, valutando tempi e margini di manovra.

Fonte: gazzetta.it