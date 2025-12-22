Gasperini dice sì a Disasi: duello col Milan per il difensore del Chelsea

L’occasione è concreta e la Roma sembra pronta a coglierla al volo. Si tratta di Axel Disasi, difensore centrale francese del Chelsea, che già nei giorni scorsi è stato proposto a Gian Piero Gasperini da Massara. Il tecnico ha subito dato il suo via libera: il profilo del francese piace e rappresenterebbe un rinforzo immediato per la retroguardia giallorossa.

Disasi, infatti, vuole lasciare Londra. Nonostante l’investimento da 45 milioni fatto dal Chelsea nel 2023 per strapparlo al Monaco, il francese è stato escluso dai piani di Maresca. Il suo manager ha già avviato contatti anche con Tare, aprendo un fronte di concorrenza con il Milan per il giocatore.

La rottura con il Chelsea permette di trattare con la formula del prestito gratuito, un’opzione che riduce rischi e costi per il club capitolino. Gasperini in precedenza aveva messo in stand by un altro obiettivo difensivo, Amenda dell’Eintracht Francoforte.

La strada per Disasi è ancora da definire, ma tutti gli indizi portano a un’accelerazione già nelle prossime settimane, con la Roma pronta a rafforzare il reparto difensivo senza ulteriori indugi.

Fonte: Corriere della Sera