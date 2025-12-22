Calciomercato Roma, Sky Sport: “Ferguson può finire al Napoli con Lucca in giallorosso”

La Roma guarda al mercato invernale con urgenza, alla ricerca di un nuovo centravanti, mentre il futuro di Evan Ferguson sembra sempre più lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante irlandese potrebbe restare in Italia e finire nel mirino del Napoli.
Le due società stanno valutando uno scambio: Ferguson tornerebbe momentaneamente al Brighton per poi approdare in Campania con la formula del prestito, mentre Lorenzo Lucca, poco utilizzato da Antonio Conte, farebbe il percorso inverso verso la Roma. L’operazione, però, è strettamente legata alla situazione di Romelu Lukaku e alle condizioni della sua permanenza al Napoli.
Il possibile trasferimento dell’ex Brighton risponde a una doppia esigenza: liberare spazio in avanti per la Roma e offrire a Ferguson l’opportunità di rilanciarsi in Serie A, in un contesto dove potrebbe trovare più continuità e minuti sul campo.
Lucca alla Roma? Ma per favore, TENETEVELO!
Che affare!
Come correre in soccorso del vincitore.
Tra Lucca e Ferguson, io mi tengo tuta la vita Evan.
Lucca, come dissi qualche mese fa, è un giocatore pompato dalla stampa in modo vergognoso, come Borriello (che comunque qualche goal in più lo segnava) e Petagna, l’attaccante con la panza.
Ogni periodo storico, ci sono dei giocatori che fanno impazzire la stampa, e che puntualmente sono delle p!pp€ per acclamazione.
Tranquillo, si sono scordati di scrivere della marmotta che impacchettava il cioccolato.
ohh mamma mia……di male in peggio.
sfr. ❤️🧡💛
Per carità. Lucca è uno spaccaspogliatoio ed anche scarso. Ora non so che diavolo abbia combinato di grosso Evan da stare così sulle scatole a Gasp. Ma in questo caso dovrebbe intervenire Ranieri. Sono strasicuro che Ferguson è fortissimo e se va al Napoli va a rinforzare incredibilmente gli asinelli. Non facciamo questo ennesimo disastro per favore.
esattissimo!
Mah? Boh? Lucca mi sembra male male.
Per favore no! Lucca è una pippa spaziale.
What are you doing
La cosa è interessante, non so quanto credibile.
cosa ci trovi di interessante? può essere interessante per il Napoli. aggiunge un tassello che se non funziona è ininfluente, noi ci dobbiamo puntare. ti sembra Lucca uno su cui puntare?
L’operazione del secolo.
Cioè lasciamo che Ferguson lo prenda il Napoli col rischio che possa esplodere da loro e noi ci prendiamo un giocatore con limiti evidenti e potenziale zero?
Operazione da radiazione dall’albo dei dirigenti sportivi (se esiste).
Se lo tenessero sto sallucchione , meglio Ferguson.
Dai si.
Continuiamo a magnasse le cocce che ce buttano da sopra, che amano lontani.
Qualcun’altro in Italia o in Europa ha qualche altro scarto, fallito, fracico, immaturo o inadeguato da sistemare?
Vanno bene pure i cadaveri.
Tanto il beccamorto ce l’abbiamo già.
Luccacchio dite?
Quando stava all’Udinese i suoi gol li ha sempre segnati… non sarei così drastico a prescindere nel boicottare questo possibile “scambio” di prestiti… Lucca e’ di proprietà dell’Udinese, probabilmente se si dovesse realmente fare uno scambio del genere, verrebbe comunque per sei mesi e poi si vedrà…. al napoli sta’ con obbligo di riscatto condizionato per 26ml + 5ml di bonus
Secondo me c’è una certezza granitica dopo le ultime prestazioni e le parole di Gasp: Ferguson non verrà mai riscattato (a 38 milioni poi). Capitolo chiuso e lavoro per i dietrologia.
A parte Zirkzee tutti i nomi in cercolazioni l’uno e piu peggio del altro a questo punto il meno degli peggiori sarebbe Beto
Speriamo siano solo le solite panzane giornalistiche .
Non so se c’è un tiro al piccione dei giornali sulla Roma per destabilizzarla, approfittando di una frase infelice di Gasperini su Ferguson o se veramente a Trigoria stanno perdendo il senno.
Sarebbe il caso che Ranieri o Massara andassero ai microfoni per spegnere certe illazioni.
Dobvik, Ferguson, Bailey, Tsimikas in uscita e il possibile interessamento a Raspadori, Zirkzee, Lucca, Beto e Disasi se fosse vero significherebbe una sonora bocciatura del mercato estivo, quello fatto a parole a braccetto tra Massara ed il Gasp.
In questo momento il nostro trio d’attacco più forte è quello costituito da Elsha, Ferguson e Soulé: vogliamo privarcene per le prossime 5-6 partite in attesa dei rinforzi di gennaio?
E se cerchi un difensore vuol dire che hai bocciato sia Ghilardi che Ziolkowski che però nelle ultime uscite hanno dimostrato entrambi di non essere peggio dei loro compagni di reparto, anzi Ghilardi contro il fortissimo attacco del Mjytilland è stato il migliore dei nostri.
Gli unici che meriterebbero la bocciatura a mio avviso sono Tsimikas e Bailey perché nonostante le occasioni avute hanno sempre deluso.
Basterebbe ritornare questi due giocatori a chi ce li ha dati e prendere la coppia Zirkzee Raspadori e il mercato per me sarebbe finito e sarebbe ottimo.
Al sottoscritto tutti questi rivolgimenti che vengono prospettati sembrano una follia.
Quando mai un mercato viene bocciato a dicembre?
All’Atalanta molti giocatori hanno iniziato a integrarsi nella rosa col tempo, a volte anche la stagione successiva.
Attenzione a non rompere il giocattolo !!!!!!
Quante chiacchiere dal calciomercato (il più delle volte inutili)! Secondo me non vale neanche la pena di scaldarsi troppo in questo momento: meglio aspettare i comunicati ufficiali prima di esprimere un parere.
noi valorizziamo Lucca al Napoli e loro a noi valorizzano una beata minchia perché Ferguson nn è nostro……Boh!!!!!
Tutta la vita Ferguson
quindi secondo Sky sport noi facciamo il mercato aspettando i ca@@i del Napoli che a sua volta aspetta di vedere le condizioni di Lukaku, sono veramente incredibili per quante ne sparano. Forza Roma
Vade retro, più scarso di lucca c’è solo krstovic.
notizia inventata per la platea dei napulilli…
Evan e’un gran bel giocatore che a causa di infortuni e problematocbe varie, intervenga Ranieri, gasp sta’ perdendo la testa sminuendolo e preferendogli uno spento Dybala, Lucca co fai il brodo e’ scarsissimo, vade retro…
Io sono contento se arrivano giocatori che alzano il livello, ma inizio ad avere seri dubbi sulle capacita’ di giudizio di Gasp, dal momento che le partite le vediamo tutti e che Dybala ormai non ha passo e non ha gamba per giocare da centravanti e’ chiaro come il sole. Poi cosa sia successo con Ferguson e’ un mistero, perche’ dopo Glasgow dove segna 2 gol da vero bomber, ero certo che il ragazzo sarebbe stato il titolare almeno fino gennaio, invece dopo una buona prestazione con il Como, all’ennesimo scontro diretto torna li Dybala e perdiamo ancora….e davanti l’unico acuto in 90′ minuti lo fa proprio Ferguson che ne gioca 29′. Ma a fine gara sembra che la colpa della sconfitta per Gasp sia proprio del ragazzo…..
Il problema di Ferguson è che ha avuto degli infortuni, e non si è mai ripreso, che ve pensavate che Gasp fa miracoli? Lucca invece è uno sano, con uno come Conte non farà mai bene, con Gasp invece potrebbe fare come Retegui e farti 20 gol a stagione. Poi Ferguson riscatto a 38 milioni, follia. Lucca riscatto a 26 milioni ci si può ragionare. E’ inutile che la società tenga uno come Ferguson se gia sà di non riscattarlo, io Lucca lo proverei, male che va te lo tieni in panchina. Al momento abbiamo 2 punte, e tutte e due stanno in panchina.
Lucca non mi è mai piaciuto
Sperando che sia la solita boiata, (fonte Sky sport) Se veramente dovesse avvenire uno scambio del genere, penserei che alla Roma siano impazziti all’improvviso. Lucca ci ha già rifiutato, è un giocatore inconcludente, estremamente falloso e poco utile alla manovra A noi serve altro…
