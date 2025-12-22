Calciomercato Roma, Sky Sport: “Ferguson può finire al Napoli con Lucca in giallorosso”

La Roma guarda al mercato invernale con urgenza, alla ricerca di un nuovo centravanti, mentre il futuro di Evan Ferguson sembra sempre più lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante irlandese potrebbe restare in Italia e finire nel mirino del Napoli.

Le due società stanno valutando uno scambio: Ferguson tornerebbe momentaneamente al Brighton per poi approdare in Campania con la formula del prestito, mentre Lorenzo Lucca, poco utilizzato da Antonio Conte, farebbe il percorso inverso verso la Roma. L’operazione, però, è strettamente legata alla situazione di Romelu Lukaku e alle condizioni della sua permanenza al Napoli.

Il possibile trasferimento dell’ex Brighton risponde a una doppia esigenza: liberare spazio in avanti per la Roma e offrire a Ferguson l’opportunità di rilanciarsi in Serie A, in un contesto dove potrebbe trovare più continuità e minuti sul campo.

Fonte: Sky Sport