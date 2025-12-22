Caso Ferguson, rapporto incrinato con Gasp: i retroscena e il gelo dall’Irlanda

Il caso Ferguson è ormai esploso, e non è più soltanto una questione di campo. Alla Roma la situazione dell’attaccante irlandese è diventata uno dei temi più delicati in vista del mercato di gennaio, perché dietro al rendimento intermittente si nasconde una frattura profonda con Gasperini.
In Irlanda, intanto, le parole del tecnico giallorosso non sono passate inosservate. Anzi. La presa di posizione di Gasp ha avuto un’eco immediata, alimentando la sensazione che il rapporto con Ferguson sia arrivato a un punto di non ritorno. La crisi, in realtà, nasce da lontano. Più precisamente dalla prima sosta per le nazionali, quando l’attaccante è rientrato a Trigoria in condizioni fisiche giudicate tutt’altro che ideali. Un dettaglio che Gasperini non ha mai mandato giù.
Il vero strappo, però, sarebbe arrivato poco dopo, con l’infortunio al piede. In quel momento Ferguson avrebbe dato priorità al ritiro con la sua selezione, una scelta che l’allenatore ha vissuto come un segnale sbagliato, quasi una mancanza di allineamento con le esigenze del club. Da lì, qualcosa si è rotto. E non si è più ricomposto.
Con Dovbyk fuori dai giochi, l’irlandese ha avuto spazio e occasioni, ma ha convinto solo a sprazzi, sostanzialmente solo in Coppa. Troppo poco per un tecnico che basa tutto su intensità, disciplina e disponibilità totale. E proprio gli atteggiamenti, più ancora delle prestazioni, avrebbero irritato Gasperini nelle ultime settimane.
Il segnale più forte è arrivato dopo Juventus-Roma, lontano da microfoni e riflettori. Nella pancia dello Stadium, Gasperini è stato netto, parlando chiaro davanti a tutti e soprattutto davanti a Massara. Un messaggio diretto, senza mediazioni. E quando, poco dopo, ha liquidato il tema attacco con un secco “Dybala tutta la vita anche da punta al posto di Ferguson”, lo ha fatto senza esitazioni, senza attendere che la domanda fosse completata. Come a dire: la decisione è già presa.
Dall’Irlanda la reazione è stata di sorpresa mista a fastidio, segnale che il caso non riguarda più solo Trigoria. Ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a capire se esistano ancora i margini per ricucire o se la strada sia ormai segnata.
LEGGI ANCHE – Wesley, dall’Inghilterra: Barcellona e Real Madrid seguono il brasiliano
Fonte: Corriere dello Sport
gasperini è una persona seria e vuole che la società sia seria e rigorosa nei comportamenti di tutti in primis dei giocatori, se ferguson va in nazionale per una settimana e torna con 4 chili di più deve andare via perché non sei serio oltre che scarso.
Il problema è quello di avere alternative. La Roma può comprare un centravanti che possa aggiungere qualcosa a gennaio?
Visto che Gasperini ha linciato pubblicamente Ferguson io mi auguro di sì, altrimenti son dolori perchè siamo praticamente senza punte, vista la conclamata inconsistenza di Dovbik, Dybala e Bailey.
Qualunque cosa sia successa col calciatore Gasp non mi è piaciuto. Prima viene la Roma e la squadra con Ferguson era più forte che con Lollo e Dybala a prenderle dai difensori della Juve.
Ferguson ha 21 anni, il Gasp potrebbe lavorarci ma ha preferito stroncarlo.
Fatto 1 gol in 12 partite di campionato ma è colpa di Gasperini.
Tutta la vita con Gasperini
Da un lato, sono contento della reazione di Gasperini, perché mette la Roma al primo posto quando magari certi dirigenti, che dovrebbero parlare, si defilano.
Dall’altro dobbiamo ricordarci che è un ragazzo di 21 anni, un po’ esuberante, e magari qualche errore potrà anche farlo, non credete? Ha gli stessi anni di Pisilli. Ognuno può dire quello che vuole, però non si può far passare una scelta comportamentale (soprattutto quando il giocatore non è tuo, quindi non andresti a toccare il valore economico di un asset della tua squadra) per una tecnica. Anche i ciechi, hanno visto che la Roma gioca meglio con una punta di peso rispetto ad una più leggera, con Dybala che è fisicamente impresentabile e segna meno del tanto criticato Pellegrini. Il tanto criticato Ferguson entra in campo, lotta, e difende il pallone come un leone e da una sua azione nasce l’azione del nostro goal.
Anche il mister ha le sue colpe. In primis, quella di non farlo giocare. E poi, quella di sostituire sempre Pellegrini prima di tutti quando è quello che davanti gioca meglio. Analizziamo questo concetto un attimo. Ferguson, entrando, ha fatto meglio di Dybala – e su questo penso che nessuno possa avere dei dubbi. Baldanzi ha fatto meglio di Soulé – e qui si apre un discorso a parte: nelle ultime partite, vedo l’argentino troppo concentrato sul dimostrare “quanto è forte” e non si mette a disposizione della squadra, prediligendo l’azione personale, il dribbling, rispetto alla rapidità di manovra, rallentandola inevitabilmente. Ma Bailey ed El Shaarawy hanno fatto meglio di Pellegrini? La risposta è evidente. NO. E pensate che la soluzione sia Raspadori? NO. Quando Lorenzo era in Nazionale, aveva la 10, e Raspadori stava proprio li, a fargli la panchina. Quindi, non è Raspadori la soluzione.
Luo57, ma perchè l’hai pesato tu Ferguson quando è ritornato dall’Irlanda?
PM guarda come sono tirati gli altri e guarda lui. non serve la bilancia. guarda Mancini con la bandiera col sorcio e guardalo adesso.
Il mister ha ragione a difendere le proprie idee..
Cmq qualche dubbio sul giocatore c’è..
Quando un atleta non si riprende o stenta a farlo dopo un infortunio importante per un lungo periodo, vuol dire che dentro la sua testa si è “inceppato” qualcosa..
È lui è da 1 anno e mezzo che non si ritrova con quel bel giocatore che era prima dell’infortunio..
Qualcuno è riuscito a fare lo switch, altri no..
Il gasp fa l’allenatore e ti può dare degli imput ma, non è il psicologo o l’analista…
Quindi fossi Evan cercherei di capire di cosa ho bisogno, certo a 20 anni non può avere la “saggezza” che in alcuni momenti servirebbe.. 🤷
Ma perchè Dybala si è ripreso?!?
TifosoGiallorosso, sono d’accordo al 100% con te ed i pollici versi che hai preso sono senza vergogna
quello che edo è un giocatore di 20 anni che ha faticato ad entrare in forma (infortunio, nazionali, etc) e che quando scende in campo, mi sembra migliore degli altri che dovrebbero giocare in quel ruolo. appena ha una palla decente spara una bomba verso la porta e contro la juve ci ha permesso di fare goal.
tra quelli li davanti è l’unico che terrei. a 20 c’è tanto margine di miglioramento.
Trovo assurdo che a questi livelli gli “strappi” le “antipatie” le “incomprensioni” prevalgano sul bene della squadra, della Società, dei Tifosi. Se è vero che non bisogna assoggetarsi alle stranezze e alle bizzarrie dei vari giocatori, e anche vero che allenatori specialmente se hanno anche una certa età debbano comportarsi come un bravo padre che cerca di capire il figlio ribelle e non prenderlo come antagonista. Ci sono troppi soldi che girano, troppi sentimenti che non possono essere ignorati. Poi magari bisogna viverlo lo spogliatoio per comprendere bene queste dinamiche…
Quello che avevo pensato quando ho visto la formazione: non è possibile che Gasperini preferisca un Dybala poco in forma in una zona del campo in cui non rende al posto di un centravanti di ruolo! è una sorta di “segnale”, di messaggio.
Ma verso chi?
possibile che faccia una scelta dei genere, autolesionista, in una partita così importante?
e le parole di Massara, sulla pressione che gli sta mettendo? (da cui lui “sguscia”)
ho anche la sensazione che l’infortunio di bailey sia “diplomatico”
per evitare polemiche esterne, dopo una solenne bocciatura.
il messaggio diretto alla società è:
con questi non andiamo da nessuna parte. muovetevi perché rischiamo di restare indietro.
ricordiamo che gasperini non guarda in faccia nessuno (vedi papu hgomez)
Ferguson ha giocato 12 partite in campionato, ha fatto 1 gol. So che tanti di voi soffrite Gasperini ma anche basta. Ferguson non è un 9 da As Roma.
La cosa assurda è sentire tifosi che acclamavano la presenza di Ferguson tacciando Gasp di incompetenza…
Se proprio devo muovere un appunto a Gasp è nella gestione di Dovbik soprattutto psicologica e qui ha sbagliato pure Ranieri perché quando tu apertamente critichi Dovbik che si vede che non ha molto carattere e subisce il giocatore lo bruci . Anche perché Dovbik a differenza di Ferguson non è scarso e la porta la vede certo è il classico numero 9 di una volta non è un attaccante moderno ma di certo è cento volte meglio dell’ irlandese
finalmente qualcuno che li mette in riga. Ha fatto bene Gasperino , la maglia si deve meritare , non si sta qui a fare le vacanze romane!
non ci mancherà
noi nn siamo a Trigoria e quindi nn conosciamo alcune sfumature, diciamo che letta così Gasperini ha ragione, è giusto che ogni giocatore faccia il professionista e metta il massimo in ogni allenamento per rendere in partita e se Ferguson nn lo fa che resti nn in panchina ma addirittura in Tribuna!!!!
La cosa che mi convince meno è attaccare il giocatore in questo modo dopo Juventus Roma…e dopo le partite positive con Celtic e Como…..Mi sembra un po’ una scusa o forse una forzatura x il Mercato e a me nn è piaciuto, nn so che accadra ma se davvero vuole Zirkzee e Raspadori e glieli prendono mi aspetto qualcosa di più del 4 posto
Certi atteggiamenti vanno censurati e puniti e se la storia dei chili in eccesso a rientro o il ritiro con la nazionale sono vere allora la visuale cambia radicalmente.
Secondo me è un ottimo centravanti ma un pessimo atleta (mentalmente).
Però una bella lavata di testa o una multa (se possibile) sono meglio che utilizzare l’ormai zombi come falso nove.
questi sono i risultati distruttivi di MASSARA ! Fin’ora non direi incompetente, ma di certo un DS INCONCLUDENTE !!! Non si possono prendere certi legni fracichi come Bayley e Fergusson e una mezza calzetta come Tsimikas….
Perchè non provvedono a mandare via Massara??? Riprendete PETRIACHI !!!
Infatti a fine partita ha proprio precisato che non riguardava il lato tecnico ma l’atteggiamento. Evidentemente Dybala con tutti i suoi limiti fisici avrà l’atteggiamento giusto che vuole Gasperini. Mi dispiace perché gli irlandese sono famosi per il loro temperamento, ed anche io in Ferguson non lo vedo. Lo capiamo noi che Paulo non può fare il falso nove e non lo capisce Gasperini?
Denigrarlo in quel modo non lo capisco, poteva evitare di farlo…
È più tondo che in estate, quando arrivato. Non va bene, è ovvio.
le prese di posizione degli allenatori , anche i più vincenti , sono sempre esistite , una su tutte pruzzo capocannoniere lasciato a casa per spagna 82 e al suo posto selvaggi
Beh, ci sta che un Mister che lavora per innalzare il livello del gruppo sia rigido con chi rischia di mandare a puxxane la crescita di chi intanto la sta conseguendo!
È un lavoro di squadra e “quello che fa uno si ritorce sull’altro”, nel bene e nel male.
Gasperini è RINGALLUZZITO DA SOCIETÀ E PIAZZA, è ha “più voglia di noi” di portare risultati.
Orgoglioso di questo atteggiamento.
Che la Società lo segua IN TOTO!!!
FORZA ROMA
Io non mi ero fatta ingannare dalla doppietta fatta con il Celtic
Gasperini non è nuovo a questi sfoghi pubblici contro suoi giocatori, lo fece a bergamo anche con lookman, che pochi mesi prima gli aveva fatto vincere l’Europa League.
100% fiducia a gasperini 0% fiducia a massara.
si continuano a prendere ds che portano scommesse, con i rsultati che vediamo.
Gasperini lo vede tutti i giorni e quindi fa la formazione di conseguenza.
Ferguson non è di proprietà della Roma.
Io però avrei evitato di spiattellare tutto in conferenza stampa a uso e consumo dei pennivendoli che ora ci sguazzano.
Perché lo fa? Evidentemente vuole mettere spalle al muro la proprietà per avere il nuovo centravanti. E Massara sta in mezzo tra incudine e martello. Non lo invidio ma spero trovi una soluzione soddisfacente per tutti (tifosi compresi… Lucca se lo tenga DeLaurentis)
Su Ferguson si possono fare solo illazioni perché i motivi reali di quel “non mi sta convincendo” li sa solo il Gasp.
Quindi i 4 Kg, l’atteggiamento in allenamento ed altre cose che si leggono andrebbero provate.
Io guardo le prestazioni sul campo.
A parte l’esordio poi Evan non ha fatto vedere molto salvo le ultime 3 partite giocate (Celtic, Como, Juve) dove si può dire sia stato tra i migliori.
In una stagione dove l’irlandese ha circa le stesse statistiche di Dybala in termini di goal, assist e minuti giocati e dove sul campo a Torino ha dimostrato di far meglio dell’argentino mi chiedo il senso di aprire in questo momento una polemica che non può far altro che nuocere alla Roma e destabilizzare il giocatore.
c ha du ganasse che me pare mi padre
Partiamo da una premessa: Gasperini sta facendo bene alla Roma, siamo quarti e con una squadra che gioca, corre, lotta, ci crede e sta combattendo realisticamente per un posto in Champions. Quindi per me Gasp non si discute e anzi lo voglio vedere sulla panchina della Roma almeno per un triennio pieno. Però io giuro che ‘sta storia di Ferguson che non può mai giocare, e come centravanti so meglio Baldanzi e Dybala, palesemente fuori ruolo… boh, ma non mi convince. Specie quando giochi con squadre tendenzialmente più forti di Cremonese e Sassuolo, e una squadra con dei limiti oggettivi come la Roma ha bisogno di avere un punto di riferimento lì davanti, sempre. Con il Como abbiamo giocato bene anche perché la manovra era più fluida e avevamo un centravanti di ruolo (non fortissimo, ok, ma un “centravanti”), Ferguson, che ha tenuto palla, fatto salire la squadra, ha fatto da punto di riferimento per i cross (su uno stava per segnare) e a sportellate coi difensori avversari. Dybala (questo Dybala, peraltro, al 40% a dire tanto) e… Baldanzi lo hanno fatto? Possono farlo fisicamente? No. La squadra palesemente, con Napoli e Juventus, si è incartata in manovre estenuanti senza sbocco, il nostro attacco era sovrastato dalle difese avversarie, e bastava una spinta di Bremer o dei difensori del Napoli per togliere palla a Dybala e Baldanzi, che peraltro centravanti non sono e non hanno determinati movimenti, tempi di gioco, ecc. Non capisco quindi questa scelta di Gasperini, oggettivamente sbagliata, ma capisco ancor meno questo show mediatico su Ferguson e anche su Bailey. Li vuoi mandare via a gennaio? Ok, scelta tua, e se arrivano Zirkzee e Raspadori io ci sto, così come se arrivano altri che piacciono all’allenatore. Ma che bisogno c’era di fare questa lapidazione pubblica di Bailey e Ferguson, a Roma poi, dove ogni sospiro diventa un uragano? Ma poi, perché li ha fatti entrare, allora, se sono così scarsi? Boh. Inoltre, io all’Atalanta, come centravanti, ricordo Petagna, Holjund, Scamacca, Retegui, Ilicic, mentre gente (meno strutturata fisicamente) come il Papu, Malinovskj o Muriel giocava sempre come seconda punta, esterno, ala, ma mai come “centravanti”, quindi questa storia che i centravanti possono essere alti un metro e mezzo, l’ha scoperta a Roma, Gasperini, non a Bergamo. E, detto questo, comunque forza Gasp, sia chiaro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.