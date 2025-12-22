Caso Ferguson, rapporto incrinato con Gasp: i retroscena e il gelo dall’Irlanda

Il caso Ferguson è ormai esploso, e non è più soltanto una questione di campo. Alla Roma la situazione dell’attaccante irlandese è diventata uno dei temi più delicati in vista del mercato di gennaio, perché dietro al rendimento intermittente si nasconde una frattura profonda con Gasperini.

In Irlanda, intanto, le parole del tecnico giallorosso non sono passate inosservate. Anzi. La presa di posizione di Gasp ha avuto un’eco immediata, alimentando la sensazione che il rapporto con Ferguson sia arrivato a un punto di non ritorno. La crisi, in realtà, nasce da lontano. Più precisamente dalla prima sosta per le nazionali, quando l’attaccante è rientrato a Trigoria in condizioni fisiche giudicate tutt’altro che ideali. Un dettaglio che Gasperini non ha mai mandato giù.

Il vero strappo, però, sarebbe arrivato poco dopo, con l’infortunio al piede. In quel momento Ferguson avrebbe dato priorità al ritiro con la sua selezione, una scelta che l’allenatore ha vissuto come un segnale sbagliato, quasi una mancanza di allineamento con le esigenze del club. Da lì, qualcosa si è rotto. E non si è più ricomposto.

Con Dovbyk fuori dai giochi, l’irlandese ha avuto spazio e occasioni, ma ha convinto solo a sprazzi, sostanzialmente solo in Coppa. Troppo poco per un tecnico che basa tutto su intensità, disciplina e disponibilità totale. E proprio gli atteggiamenti, più ancora delle prestazioni, avrebbero irritato Gasperini nelle ultime settimane.

Il segnale più forte è arrivato dopo Juventus-Roma, lontano da microfoni e riflettori. Nella pancia dello Stadium, Gasperini è stato netto, parlando chiaro davanti a tutti e soprattutto davanti a Massara. Un messaggio diretto, senza mediazioni. E quando, poco dopo, ha liquidato il tema attacco con un secco “Dybala tutta la vita anche da punta al posto di Ferguson”, lo ha fatto senza esitazioni, senza attendere che la domanda fosse completata. Come a dire: la decisione è già presa.

Dall’Irlanda la reazione è stata di sorpresa mista a fastidio, segnale che il caso non riguarda più solo Trigoria. Ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a capire se esistano ancora i margini per ricucire o se la strada sia ormai segnata.

