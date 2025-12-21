Wesley, dall’Inghilterra: Barcellona e Real Madrid seguono il brasiliano

Le prestazioni di Wesley non stanno passando inosservate, nemmeno fuori dai confini italiani. Il laterale brasiliano, sbarcato a Roma nell’ultima finestra estiva, si è imposto rapidamente come una delle certezze della squadra di Gasperini, mostrando continuità, duttilità e una sorprendente incisività offensiva.

Impiegato con naturalezza su entrambe le corsie, a destra e a sinistra, Wesley ha già messo insieme tre gol in campionato, numeri che fotografano un impatto immediato e una crescita evidente. Un rendimento che ha acceso i riflettori dei top club europei: secondo le informazioni in possesso del sito inglese Teamtalk, Real Madrid e Barcellona stanno monitorando con attenzione il suo percorso.

La Roma si gode la sua esplosione, consapevole però che valorizzare talenti così significa anche prepararsi a difenderli. O, eventualmente, a capitalizzare al momento giusto. Nel calcio di oggi funziona così: chi cresce in fretta, attira sguardi ancora più rapidi.

Fonte: Teamtalk