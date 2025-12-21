Wesley, dall’Inghilterra: Barcellona e Real Madrid seguono il brasiliano

Le prestazioni di Wesley non stanno passando inosservate, nemmeno fuori dai confini italiani. Il laterale brasiliano, sbarcato a Roma nell’ultima finestra estiva, si è imposto rapidamente come una delle certezze della squadra di Gasperini, mostrando continuità, duttilità e una sorprendente incisività offensiva.
Impiegato con naturalezza su entrambe le corsie, a destra e a sinistra, Wesley ha già messo insieme tre gol in campionato, numeri che fotografano un impatto immediato e una crescita evidente. Un rendimento che ha acceso i riflettori dei top club europei: secondo le informazioni in possesso del sito inglese Teamtalk, Real Madrid e Barcellona stanno monitorando con attenzione il suo percorso.
La Roma si gode la sua esplosione, consapevole però che valorizzare talenti così significa anche prepararsi a difenderli. O, eventualmente, a capitalizzare al momento giusto. Nel calcio di oggi funziona così: chi cresce in fretta, attira sguardi ancora più rapidi.
LEGGI ANCHE – Calciomercato, Moretto: “Dovbyk può lasciare la Roma, destinazione estero” (VIDEO)
Fonte: Teamtalk
giù le mani…
Spero la pensino così anche in ASRoma
ciao Emil,la penso come te : giù le mani!
se poi devono proprio mettere un prezzo devono dire 100M e nemmeno un euro in meno e tutti in contanti. prezzo fisso per tutti i nostri gioielli e prezzo pure a salire.
E certo, è appena arivato e se lo vennemo tra quarche mese … mettemoce puro Svilar e Manu Konè così aridovemo comincia’ da capo!! Me pare che er Mister l’ha detto chiaro e tondo che qua se deve solo che migliora’, artro che venne lì carciatori più forti!!!
la verità è che per la Roma è troppo forte. Adesso la scelta di restare o andare dipende solo da lui
Ad oggi può esse vero, ma non lo sarebbe più se la roma si rinforzasse.
e chi è? Cafu?
è molto bravo e ha 210 polmoni ma avoja a magna’ pane duro. è che non eravamo più abituati ad aver un terzino come Dio comanda, dopo secoli di mezze scartine
Gli espertoni dicevano che non valeva i soldi spesi.
L’ha detto e scritto pure Prizzi…che voleva info da Carlo Ancelotti..per capire il livello!
Mi sento in un certo qual modo chiamato in causa dal tuo commento. Ricordo le medie assurde che aveva in Brasile per realizzazioni di cross sbagliati. Visto che per caratteristiche la Roma cercava un esterno con tanta qualità offensiva. Per tanto converrai con me, se un esterno non sa crossare e un po’ esoso arrivare a pagare o attendere tutto quel lasso di tempo per chiudere la trattativa. In realtà la cosa che inizia a stupire, che sicuramente è meno forte di Cafu e Maicon, ma rispetto a loro difende meglio di quello svogliato di Bruno Perez… Uno che ha sempre potuto fare meglio, ma ogni volta si sedeva su qualche alloro.
Questione de prezzo
Se arrivano con 45 soldini, glielo danno sicuro e fanno pure bene
Gasperini e’ anche questo, scopre talenti li valorizza e fa guadagnare la società , rimanendo competitivi
Un po’ come il Bologna , più in piccolo
Chissà, magari i friedkin però la vedono diversamente…vedremo
Certo, ma 45 mi pare poco. Non sono esperto, ma diciamo 60
non è questione di prezzo è questione di dignita’ . non si deve permettere a nessuno di venire a fare la spesa a casa nostra. altrimenti torniamo alla Roma di Pallotta
€45m per la gamba sinistra intendi
il Bologna va in Champions e vince anche la coppa Italia, e domani spero per loro anche la supercoppa.
più in piccolo chi? loro non di sicuro.
pagato 30mln quindi non 2 spicci, se lo volete 80mln, la grana ce lhanno e il Barcellona è in piedi per miracolo per cui col cavolo che glielo regalo, dovremo anche guadagnarci. detto ciò io non venderei mai i prezzi pregiati
Giù le mani da Welsey
Giù le mani con gli americani è un parolone, ma se proprio devono fare casini, stavolta si facciano pagare a peso il giocatore.
Si certo pagato 30 mln tre mesi fa e lo rivendi per soli 10 mln in più. Come no. Ma chi scrive certi articoli? Penso che minimo dovrebbero darti 50 mln, ma minimo. Se proprio lo devi vendere.
le piccole societa’ vendono i fuoriclasse . le grandi societa’ li tengono o li acquistano
Complimenti ai “tifosi”!!!
Basta uno sbandamento e rinnegate una proprietà che finora NON HA MAI VENDUTO i suoi pezzi pregiati.
Siete yroppo UMORALI, basta na voce eh … puff, crollano i vosyri sogni.
FORZA ROMA
Non date retta alle chiacchiere
Il giocatore è giovane (22), guadagna relativamente poco (2 mln netti), ha un contratto senza clausole rescissorie che scade nel 2030.
Venderlo dopo un anno sarebbe da dementi.
Giocatori così vanno portati a 2 anni dalla scadenza del contratto, quando avrà ancora solo 25 anni e se continuerà così si sarà affermato come uno dei migliori esterni in assoluto.
A quel punto, quindi tra 2 anni e mezzo circa, si può pensare di vendere, monetizzare ed andarne a cercarne uno di livello.
Peraltro nel suo ruolo il Real ha appena speso 50 mln x Carreras, mentre il Barca, peraltro senza soldi x grandi acquisti, ha già il canterano Balde valutato 60 milioni.
Wesley Kone Ndycka Svilar Soule Ferguson Zirckzee Ziolkosky sarà l’ossatura della Roma che dominerà il futuro….da oggi innesti mirati di qualità e……niente ricostruzioni
se volete vi incarto Pellegrini El Shaarawy Cristante Celik Hermoso Bayley Dovbyk mi tengo Pisilli Mancini El Ayanoui Dybala Rensch come ottimi rincalzi
se lo vendono fossi Gasperini mi dimetterei, Massara stesse molto attento.
Non è pronto per quei livelli. Wesley come dice Gasp ha un bel motore ma ancora a mio avviso è molto grezzo però il giocatore si farà perché si vede che ha testa.
bravi bravi seguitelo…100 milioni e s’abbracciamo!!!sennò state bene così
Se mi vendono l’unico giocatore che ho chiesto in estate mi dimetterei.
ma di chi è questo articolo?……….. stupidaggini
60 million go
svilar, mancini, ndicka, wesley per me sono gli unici 4 giocatori da cui ripartire il prossimo anno…. soulè e konè ottimi panchinari ma nei loro ruoli c’e di meglio.
Di certo non lo farebbero giocare fuori ruolo a sinistra.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.