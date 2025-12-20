Calciomercato, Moretto: “Dovbyk può lasciare la Roma, destinazione estero” (VIDEO)

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe non essere a Roma già nel prossimo mese di gennaio. A delineare lo scenario è Matteo Moretto, giornalista e braccio destro di Fabrizio Romano, che ha inserito l’attaccante ucraino tra i profili destinati ad animare la prossima finestra di mercato.

Secondo quanto filtra, attorno a Dovbyk si starebbe muovendo soprattutto l’estero, con diversi club pronti a presentare proposte concrete. In particolare, l’interesse più caldo arriverebbe dalla Premier League, dove l’Everton viene indicato come una delle società già informate sulla situazione del centravanti giallorosso.

La linea della Roma, in caso di cessione, sarebbe piuttosto chiara: priorità assoluta a una destinazione fuori dall’Italia, per evitare di rafforzare una diretta concorrente in campionato. Una scelta strategica che restringe il campo e rende l’opzione inglese particolarmente credibile.

Il nome di Dovbyk, dunque, è destinato a restare sul tavolo nelle prossime settimane. Gennaio è vicino e il suo futuro potrebbe diventare uno dei dossier più delicati del mercato giallorosso.

