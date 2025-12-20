FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 20 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:40 – Hermoso, non filtrano buone notizie

Mario Hermoso potrebbe non farcela per la partita di stasera. Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su X, non filtrano dalla Roma buone sensazioni: per sostituirlo è pronto Ziolkowski.

Ore 11:25 – Ranieri: “Ragazzi d’oro e 60mila sempre dietro”

Questa mattina al Salone d’Onore del CONI al Foro Italico si è svolta la XX Edizione del premio “Sport&Cultura”. Tra i premiati anche Claudio Ranieri, insignito del riconoscimento “italiani nel mondo”. L’ex tecnico giallorosso ha commentato: “Lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere ragazzi d’oro, dietro a noi minimo 60mila persone all’Olimpico che ci hanno sempre soffiato dietro. Da solo non ce la faccio, ho bisogno dell’aiuto di tutti. I tifosi ci sono stati dietro, ci hanno spinti, sostenuto e incoraggiato ogni partita”.

Ore 10:00 – Baldanzi, il Verona ci riprova: possibile prestito

Il Verona torna alla carica per Tommaso Baldanzi. Già vicino all’Hellas in estate, il trequartista della Roma potrebbe partire a gennaio in prestito con diritto di riscatto, soluzione su cui il club giallorosso questa volta potrebbe aprire. Decisivo il legame con Paolo Zanetti, che lo ha lanciato all’Empoli. Il giocatore preferisce Verona al Pisa, altra società interessata. Baldanzi resta un profilo duttile, utilizzabile su tutta la trequarti.

(Gasport)

Ore 9:10 – Juve-Roma, dubbio centravanti: Ferguson o Dybala

Questa sera alle 20:45 la Roma fa visita alla Juventus con l’obiettivo di conquistare punti pesanti in chiave classifica. Gasperini ha ormai sciolto quasi tutti i nodi di formazione: l’unico vero ballottaggio riguarda il centravanti, con Ferguson e Dybala in corsa per una maglia da titolare. I principali quotidiani si dividono sulla scelta finale, mentre il resto dell’undici appare definito.

Ore 8:20 – Roma, progetto stadio sotto l’albero

L’attesa è finita. La mail con il progetto definitivo del futuro stadio della Roma a Pietralata è attesa in Campidoglio all’inizio della prossima settimana, al più tardi per martedì, il 23 dicembre. La società di Friedkin è pronta a consegnare in Campidoglio i faldoni del progetto definitivo. Un passaggio che apre la strada alla conferenza dei servizi decisoria, attesa nei primi mesi del 2026, con l’obiettivo di arrivare alla stipula della convenzione urbanistica dopo l’estate e all’avvio della gara entro fine anno. (la Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…