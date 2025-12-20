Calciomercato Roma, duello col Milan per Disasi del Chelsea

La Roma non guarda solo al reparto offensivo: con la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, la difesa diventa un reparto da rinforzare urgentemente.
Tra i nomi sul taccuino dei giallorossi spunta Axel Disasi, classe ’98, arrivato al Chelsea nel 2023 per 45 milioni di euro ma oggi ai margini dei piani dei Blues.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, oltre al Milan, anche la Roma sta puntando il centrale francese, alla ricerca di un profilo solido ma low cost per completare la retroguardia.
Fonte: tmw.com
Si certo , colpo low cost , lo hanno pagato 45 milioni 2 anni fa e , ora c’è lo ” regalano ” E basta , ogni giorno un duello con le strisciate per giocatori che probabilmente , a Trigoria , manco sanno che esistono .
…e che, probabilmente, manco sanno ndo sta Trigoria
Continua a girare sta bufala in base alla quale cercheremmo un difensore per sostituire Ndika, impegnato nella coppa d’Africa.
Ora, la coppa d’Africa inizierà domani e finirà il 18 gennaio.
Il mercato di riparazione, invece, comincerà. Il 2 gennaio.
Ora, ammesso che la Costa d’Avorio arrivi in finale, Ndika sarà comunque di ritorno x Roma – Stoccarda del 23 gennaio, dovesse non arrivare in finale anche prima.
Dovesse arrivare un difensore il primo giorno di mercato potrebbe avrebbe bisogno di almeno un paio di settimane per capire i movimenti e conoscere i compagni, ed a quel punto vedrebbe sicuramente rientrare a Trigoria Evan.
Poi uno legge che la fonte è Tutteminxiateweb…
E soprattutto con Gholardi e Ziolkowsky addestrati da 6 mesi, più Rensh e Celik adattabili, più Bryan tutto fare.
intervento chiarificatore in relazione ai problemi derivanti dalla coppa d’Africa. Inutile cercare soluzioni sul mercato invernale sia per N’dika che El enaoui, dormiamo tranquilli.
Con Ghilardi e Ziolkowsky sto apposto…
Come esce un nome che interessa la Roma per i giornalisti ci sta appresso pure il Pizzighettone (con tutto il rispetto). Che bel mestiere!
magari disasi ma dubito che te lo regalano.
chi e’ sto Alex disasi? altro nome da aggiungere alla lista ?
poi sempre i. competizioni con altro club?
meno male che stamo a dicembre va ‘
