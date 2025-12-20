Juventus-Roma, le ultime: Ziolkowski al posto di Hermoso, Dybala dal 1′ dietro Ferguson

La Roma arriva alla sfida di questa sera contro la Juventus con alcune novità importanti di formazione. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, le ultimissime da Trigoria raccontano di decisioni quasi definitive, maturate dopo le valutazioni dell’ultimo provino prepartita.

Non ce la fa Mario Hermoso: il test svolto oggi non ha dato esito positivo e l’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi costringe il difensore a dare forfait. Al suo posto è pronto Ziolkowski, chiamato a un esame tutt’altro che banale in uno dei campi più difficili del campionato. In difesa Gasperini sembra orientato a puntare su Rensch, con Celik confermato sulla fascia.

Davanti, invece, attenzione alla possibile mossa a sorpresa: Paulo Dybala è candidato a partire dal primo minuto. L’argentino agirebbe alle spalle di Ferguson, designato come riferimento centrale dell’attacco, con Soulé a completare il reparto offensivo. Una scelta che alza il tasso tecnico della Roma e che potrebbe cambiare volto alla partita, soprattutto tra le linee.

Le ultime indicazioni portano dunque verso una Roma più offensiva e pronta a giocarsela senza calcoli e nonostante le assenze pesantissime in difesa, affidandosi al talento dei suoi uomini chiave anche a costo di qualche rischio.

