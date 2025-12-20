Juventus-Roma, le ultime: Ziolkowski al posto di Hermoso, Dybala dal 1′ dietro Ferguson

La Roma arriva alla sfida di questa sera contro la Juventus con alcune novità importanti di formazione. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, le ultimissime da Trigoria raccontano di decisioni quasi definitive, maturate dopo le valutazioni dell’ultimo provino prepartita.
Non ce la fa Mario Hermoso: il test svolto oggi non ha dato esito positivo e l’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi costringe il difensore a dare forfait. Al suo posto è pronto Ziolkowski, chiamato a un esame tutt’altro che banale in uno dei campi più difficili del campionato. In difesa Gasperini sembra orientato a puntare su Rensch, con Celik confermato sulla fascia.
Davanti, invece, attenzione alla possibile mossa a sorpresa: Paulo Dybala è candidato a partire dal primo minuto. L’argentino agirebbe alle spalle di Ferguson, designato come riferimento centrale dell’attacco, con Soulé a completare il reparto offensivo. Una scelta che alza il tasso tecnico della Roma e che potrebbe cambiare volto alla partita, soprattutto tra le linee.
Le ultime indicazioni portano dunque verso una Roma più offensiva e pronta a giocarsela senza calcoli e nonostante le assenze pesantissime in difesa, affidandosi al talento dei suoi uomini chiave anche a costo di qualche rischio.
Torino. #JuveRoma
Si va verso questo 11: #Roma
3-4-2-1
Svilar
—–
Rensch
Mancini
Ziolkowski
—-
Celik
Koné
Cristante
Wesley
—-
Soulé
Dybala
—-
Ferguson
—-
Sono in fibrillazione, sembra una finale!
Peccato giocarcela con mezza difesa, ma non molliamo!
Buona attesa fratelli e sorelle romanisti/e!
Formazione d’ obbligo ma ben strutturata, andare a Torino è sempre un impresa sperando sempre che le decisioni arbitrali e del VAR siano imparziali.
vedremo .. partita rognosa .. spero l’arbitro non vorra’ essere protagonista ..
Le assenze in difesa mi fanno rosicare troppo… Non ci volevano
Da ignorante dico che forse sarebbe stato meglio Celik nei tre di difesa per cambiare un pò meno. Se la formazione fosse questa vorrebbe dire una difesa inedita per due terzi, sembra un bell’azzardo. Forza Roma!!!
Spero nel primo pareggio del campionato. Perché di vincere allo Stadium non ci è concesso.Forza ragazzi fatevi valere e provate a sfatare questo maledetto Tabù.
Dybala deve essere il migliore in campo, guadagnare sto rinnovo (ovviamente al ribasso).
svilar kone wesley soule nella roma che vorrei per essere da scudetto questi 4 sarebbero titolari…
intendo nella formazione di domani con la juve altrimenti aggiungerei anche ndicka in difesa e eventualmente zirkze in attacco
