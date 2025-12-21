Atletico Madrid, Raspadori in campo solo nel finale: assist per il 3 a 0 al Girona. E la Roma…

Giacomo Raspadori resta un obiettivo concreto della Roma per il mercato di gennaio e anche l’ultima partita dell’Atletico Madrid aggiunge un indizio significativo. Nella vittoria per 3-0 sul campo del Girona, l’attaccante italiano non è partito titolare, confermando un ruolo che continua a essere marginale nelle rotazioni dei Colchoneros.

Raspadori è entrato in campo solo all’82’, ma il suo impatto è stato immediato: è suo l’assist per Griezmann che ha chiuso definitivamente il match, un lampo che ribadisce qualità e utilità anche a gara in corso. Segnali importanti, ma che non cambiano una situazione fatta di minutaggio ridotto e spazio limitato.

Proprio su questo scenario si inserisce la Roma. Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, è in programma per lunedì un incontro tra il club giallorosso e l’Atletico Madrid per parlare del possibile trasferimento dell’ex Sassuolo nella Capitale. Sul tavolo ci sono cifre e formula dell’operazione: la Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto semplice, soluzione considerata prioritaria per rinforzare l’attacco senza appesantire subito il bilancio.

Redazione GR.net