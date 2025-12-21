El Aynaoui, il ct del Marocco attacca la Roma: “Delusione, altri club hanno avuto più classe”

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro le Isole Comore, valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa, e tra i vari temi trattati ha lanciato una frecciatina alla Roma in seguito al caso legato a Neil El Aynaoui.
“Come tutte le altre nazionali, anche noi avevamo giocatori trattenuti dai loro club. Eravamo in costante contatto con loro e abbiamo ‘litigato’ con alcuni. È normale, sono i loro datori di lavoro. Abbiamo avuto qualche problema con alcuni club, ad esempio Manchester United e Roma non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui.
Abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti, siamo rimasti un po’ delusi. Ci tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe per la loro classe. L’importante è che tutti i giocatori fossero qui lunedì”.
Redazione GR.net
ma speriamo vai fuori al primo turno
Non si sa guardare piu in la del proprio naso….Roma e Manchester avevano il turno di lunedi ci vuole tanto a capirlo?!
Tu lo hai a disposizione ma lo paghiamo noi, non ti sarebbe sembrato giusto essere tu quello elegante e lasciarcelo un giorno in più?
Ma statte zitto
Quindi? Non possiamo contare su un suo regalo per Natale? Come faremo?
Magara esci ar primo turno e te mannano a venne le fusaje
La Coppa d’Africa è una boiata pazzesca…
Soprattutto perché biennale (diventerà quadriennale solo a partire dall’edizione 2028…cioè comunque troppo tardi) e non coordinata coi campionati che fanno la fortuna tecnica e finanziaria dei giocatori africani.
Se volessero realmente sviluppare e promuovere il movimento locale del calcio, dovrebbero limitarla ai giocatori che giocano effettivamente in Africa. Diversamente, almeno dovrebbero svolgerla a giugno-luglio come le altre analoghe manifestazioni.
Ma buona parte del problema, comunque, si risolverebbe mettendo l’obbligo, almeno nel campionato italiano, di avere almeno 6 giocatori provenienti dai vivai nazionali IN CAMPO (non semplicemente in rosa). La riorganizzazione complessiva della composizione delle rose e l’allargamento dei professionisti italiani, – a parte il fondamentale effetto di medio periodo di rendere più competitiva la nostra nazionale -, renderebbe di minore importanza la partenza degli africani, la cui incidenza, come extracomunitari, diminuirebbe (specialmente abbassando il limite dei tesserabili); mentre simultaneamente quelli che possono sceglierebbero una cittadinanza europea.
la as Roma è andata a Torino senza n’dika e EA
il campionato è falsato e la Roma danneggiata
forza Roma 💛❤️
Se le nazionali pagassero lo stipendio e in caso di infortunio pagassero il danno allora possono pretendere ma visto che non è così…MUTI
ma statte zitto, che se vieni eliminato che giochi in casa, ti mandano via a pedate
…ora sappiamo chi non tifare !
a bello!!!! ma questo lo ha comprato la ROMA e lo PAGA LA ROMA 😡😡😡😡😡SEMPRE E SOLO FORZA ROMA 💛❤️
