El Aynaoui, il ct del Marocco attacca la Roma: “Delusione, altri club hanno avuto più classe”

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro le Isole Comore, valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa, e tra i vari temi trattati ha lanciato una frecciatina alla Roma in seguito al caso legato a Neil El Aynaoui.

“Come tutte le altre nazionali, anche noi avevamo giocatori trattenuti dai loro club. Eravamo in costante contatto con loro e abbiamo ‘litigato’ con alcuni. È normale, sono i loro datori di lavoro. Abbiamo avuto qualche problema con alcuni club, ad esempio Manchester United e Roma non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui.

Abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti, siamo rimasti un po’ delusi. Ci tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe per la loro classe. L’importante è che tutti i giocatori fossero qui lunedì”.

