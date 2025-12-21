El Aynaoui, il ct del Marocco attacca la Roma: “Delusione, altri club hanno avuto più classe”

12
164

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro le Isole Comore, valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa, e tra i vari temi trattati ha lanciato una frecciatina alla Roma in seguito al caso legato a Neil El Aynaoui.

Come tutte le altre nazionali, anche noi avevamo giocatori trattenuti dai loro club. Eravamo in costante contatto con loro e abbiamo ‘litigato’ con alcuni. È normale, sono i loro datori di lavoro. Abbiamo avuto qualche problema con alcuni club, ad esempio Manchester United e Roma non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui.

Abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti, siamo rimasti un po’ delusi. Ci tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe per la loro classe. L’importante è che tutti i giocatori fossero qui lunedì”.

LEGGI ANCHE – Coppa d’Africa, svolta storica: dal 2028 diventa quadriennale

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDybala, parla la mamma di Oriana: “E’ lei che vuole andarsene da Roma, si sente sola”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

12 Commenti

  2. Non si sa guardare piu in la del proprio naso….Roma e Manchester avevano il turno di lunedi ci vuole tanto a capirlo?!

  3. Tu lo hai a disposizione ma lo paghiamo noi, non ti sarebbe sembrato giusto essere tu quello elegante e lasciarcelo un giorno in più?

  7. La Coppa d’Africa è una boiata pazzesca…
    Soprattutto perché biennale (diventerà quadriennale solo a partire dall’edizione 2028…cioè comunque troppo tardi) e non coordinata coi campionati che fanno la fortuna tecnica e finanziaria dei giocatori africani.
    Se volessero realmente sviluppare e promuovere il movimento locale del calcio, dovrebbero limitarla ai giocatori che giocano effettivamente in Africa. Diversamente, almeno dovrebbero svolgerla a giugno-luglio come le altre analoghe manifestazioni.

    Ma buona parte del problema, comunque, si risolverebbe mettendo l’obbligo, almeno nel campionato italiano, di avere almeno 6 giocatori provenienti dai vivai nazionali IN CAMPO (non semplicemente in rosa). La riorganizzazione complessiva della composizione delle rose e l’allargamento dei professionisti italiani, – a parte il fondamentale effetto di medio periodo di rendere più competitiva la nostra nazionale -, renderebbe di minore importanza la partenza degli africani, la cui incidenza, come extracomunitari, diminuirebbe (specialmente abbassando il limite dei tesserabili); mentre simultaneamente quelli che possono sceglierebbero una cittadinanza europea.

  9. Se le nazionali pagassero lo stipendio e in caso di infortunio pagassero il danno allora possono pretendere ma visto che non è così…MUTI

  13. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome