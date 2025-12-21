Dybala, parla la mamma di Oriana: “E’ lei che vuole andarsene da Roma, si sente sola”

Emergono nuovi retroscena sul futuro di Paulo Dybala. A parlare è Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, che in un’intervista rilasciata in Argentina ha raccontato senza giri di parole il momento vissuto dalla famiglia della Joya.

“È Oriana quella che sta rompendo le p*e, vuole andarsene da Roma”, ha detto l’attrice, spiegando come l’addio di Paredes e della moglie abbia pesato molto sull’equilibrio personale della figlia: “Camila faceva sempre i pigiama party con lei e passavano tutto il giorno insieme. Ora le mancano queste cose e Oriana si sente molto sola a Roma”.

Chiusura anche sulle tempistiche: “Non a gennaio, perché a marzo Oriana partorirà nella Capitale. Probabilmente in estate”. Dichiarazioni che riaccendono inevitabilmente le voci su un futuro lontano dalla Roma per Dybala.

Fonte: Otro Dia Perdido