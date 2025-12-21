Dybala, parla la mamma di Oriana: “E’ lei che vuole andarsene da Roma, si sente sola”

Emergono nuovi retroscena sul futuro di Paulo Dybala. A parlare è Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, che in un’intervista rilasciata in Argentina ha raccontato senza giri di parole il momento vissuto dalla famiglia della Joya.
“È Oriana quella che sta rompendo le p*e, vuole andarsene da Roma”, ha detto l’attrice, spiegando come l’addio di Paredes e della moglie abbia pesato molto sull’equilibrio personale della figlia: “Camila faceva sempre i pigiama party con lei e passavano tutto il giorno insieme. Ora le mancano queste cose e Oriana si sente molto sola a Roma”.
Chiusura anche sulle tempistiche: “Non a gennaio, perché a marzo Oriana partorirà nella Capitale. Probabilmente in estate”. Dichiarazioni che riaccendono inevitabilmente le voci su un futuro lontano dalla Roma per Dybala.
Fonte: Otro Dia Perdido
nn ci posso credere
senza parole
La as Roma ha bisogno di gente seria come agostino di Bartolomei
bruno conti
francesco Totti
💛♥️
Io non ci vedo nulla di strano veramente.
Oria’, magna tranquilla… a giugno scade il contratto e da luglio potrai riprendere con i pigiama-party… pannolini inclusi.
Auguri e figli maschi.
arrivederci
dopo l arrabbiatura per l ennesimo big match perso, complice un dybala che pagato 8mln netti delude ancora, mi ci mancava il ritorno della telenovelas argentina e le liti famigliari
si sente sola e non sa cosa fare perché non hapiù compagna di giochi? … bene, si dia al volontariato e ai lavori socialmente utili, cominci a studiare (seriamente), legga, si faccia abbracciare dalla passione per…che ne so… la botanica!
Secondo me Dybala a Roma ha fatto il suo tempo (anche se mi dispiace un pò…), però la mia reazione è scaturita proprio in conseguenza di quanto appreso quando ho letto l’articolo su Oriana.
Ciao
se le prestazioni di dybala sono queste x me può anche raggiungere paredes al boca, mi spiace ma non vale lo stipendio che prende e noi non possiamo permettecelo .
quanto mi dispiace. sono sconvolto ,distrutto.
certo. il pigiama party è importante. arrivederci e grazie
la maternità è una cosa complicata e seria e a volte difficile e non andrebbe svilita per queste sciocchezze.
Spero nessuno si lasci andare con i commenti.
anche le madri o suocere che dir si voglia (e nonne nel caso nostro) son complicazioni . Certo che se il problema è il pigiama party permettimi di sorprendermi ( per rimanere gentile come hai chiesto tu) di chi non ha il senso della realtà.
Poverina. Sono sicuro che a Buenos Aires si sentirà meno sola. We assesso l’unica sola per la Roma è suo marito che guadagna fior di milioni senza quasi mai giocare e quando lo fà, sarebbe meglio chiudere gli occhi…
Le vere telenovelas argentine. Tra l’altro notaziona calcistica interessante…
certo se pure la madre dice che ha rotto le ⚽️⚽️ Hakimi non ha insegnato nulla!? 😅
Non a gennaio perché perdono 4mln. I pigiama pary possono aspettare qualche mese
Ma basta con ste telenovelas e sti giocatori bolliti
Tutto il corollario da telenovelas argentina non aiuta un addio che ci sara’ a giugno. Paulo ha fatto sognare una tifoseria, piu’ con la fantasía, mi ci metro in primos, che effettivamente sul campo. Non e’ stato quasi mai decisivo nei big match questa e’ la triste realta’. Dal punto di vista romántico sentimentale mi manchera’, dal punto di vista pratico no. FRS
Paulo è finito la notte di Budapest …purtroppo ! Da quel momento è diventato un peso morto …arrivederci e grazie x quello che poteva essere ma che non è stato
Una notizia buona e una cattiva. Partiamo dalla seconda: l’ormai ex giocatore non toglierà le tende da Roma a gennaio , quindi altri sette o otto milioni buttati nel cesso. Quella buona è che a giugno smetteremo di regalargli soldi.
I pigiama party…
Immaginavo che dietro vi fosse un qualcosa ma mai pensavo ad una cosa del genere. “Ora e per sempre” Salvo imprevisti e pigiama party😅
lo stai a rovina sto ragazzo, prima ji rompervi per l Arabia che ha rifiutato 75 milioni, adesso gioca da schifo per te
non ci sono più gli uomini di una volta.
scherzi a parte, a oria’ , se te ne annavi un
anno fa’ ce facevi non uno ma cento favori. anto, sono d’accordo che la maternità è una cosa seria. ma se a Roma te senti sola, non hai legato con
nessuno e neanche con l’ambiente, perché fai nascere tua figlia in Italia?
devo pensare male? la doppia cittadinanza? mah……….
sfr. ❤️🧡💛
La verità che conta, purtroppo, è che Dybala è arrivato al capolinea della sua carriera nel calcio che conta. Non credo ci sia altro.
Il giocatore è l’ombra di quello che era approdato a Roma, che a sua volta era solo un pallido ricordo di quello che è stato prima.
Ha perso lo spunto, non è più in grado di saltare l’uomo, e ha perso esplosività nelle conclusioni. Fa tutto un secondo più tardi ed è la differenza tra la giocata del fuoriclasse che era e la giocata inutile/inconcludente. Ho adorato questo campione ma il tempo purtroppo passa per tutti. Negare che questo non sia più il Dybala vero significa negare l’evidenza, significa non vedere le partite. Ieri è stato nullo, così come lo era stato nella maggioranza delle partite in questa stagione.
Mi preoccupa tantissimo l’insistenza di Gasperini su di lui, sinceramente non la capisco e non riflette i fatti che vedono tutti.
Quando fanno uscire queste notizie, significa che è già tutto fatto e concluso.
È una strategia di comunicazione consolidata!
a me quest’anno Dybala mi sta facendo un po’ pena quando lo vedo in campo.. per come si muove e corre mi sembra un ragazzino della primavera spaesato con dei pesi attaccati alle gambe..
Saluti e baci…..
impegnati. fai in modo di convincerlo ,e che già a gennaio andate via
