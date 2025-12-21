Il paradosso di De Rossi: “Ho sempre sperato che la Roma vincesse, ora dovrò farla perdere”

Daniele De Rossi torna a incrociare il suo passato più profondo. Nell’anticipazione dell’intervista rilasciata a DAZN — con la versione integrale in uscita il 26 dicembre — l’attuale allenatore del Genoa ha parlato del rapporto mai interrotto con la Roma e delle sensazioni che accompagneranno la sfida contro i giallorossi.
Alla domanda se, una volta diventato allenatore del Genoa, avesse subito controllato il calendario per capire quando sarebbe tornato a Roma, la risposta è stata spontanea e sorridente: “Sì, ho guardato quando avrei giocato con la Roma e la Lazio (ride, ndr)”.
Un’attesa che non è solo sportiva, ma profondamente emotiva. Quando gli viene chiesto se non veda l’ora di quella partita, De Rossi racconta un percorso che attraversa tutta la sua vita calcistica: “Si tratta di una sensazione particolare. Da bambino la vivi in un modo, da ragazzo del settore giovanile in un’altra maniera, da giocatore in maniera focosissima e da allenatore in modo folle”.
Poi arriva la frase che più di tutte restituisce il legame viscerale con i colori giallorossi, mai davvero messo da parte: “Ho sempre desiderato tutti i giorni che la Roma vincesse, questa è la cosa che mi fa più ridere”. Ed è proprio qui che si annida il paradosso di questa sfida. Perché stavolta, per ruolo e dovere professionale, De Rossi dovrà andare contro tutto ciò che ha sempre sentito: “Per una settimana dovrò lavorare per far perdere la Roma…”
Fonte: DAZN
Parla meno e fai piu’ fatti. La
Roma con il genoa Vince punto.
Speriamo…..bisogna vedere se i giocatori sapranno tenere l’entusiasmo che c’è stato finora.
Usciamo con le ossa rotta da tutti gli scontri diretti che abbiamo avuto e siamo crollati dal primo posto con due punti di vantaggio al quarto posto con la quinta alle calcagna. Questo ci ha fatto capire che non siamo all’altezza di competere per le primissime posizioni che, con i recuperi di gennaio, potrebbero oltretutto allontanarsi parecchio. Tutto questo potrebbe spegnere l’entusiasmo definitivamente.
Dormi tranquillo caro De Rossi, non ci sarà partita, finirà veramente male per te
tranquillo Daniè, la Roma vincerà.
non siete il Napoli o le tre strisciate.
con loro non facciamo un punto ma a voi ve aramo.
e gia so la prestazione di qualcuno lo salverà dalla cacciata a gennaio
Tutto già scritto e visto. gol di Dybala e il 7 e addio repulisti.
come da copione
gol di dybala e pellegrini assieme?
sei molto ottimista..la roma massimo segna un gol
Ecco un altro che si crede il nuovo Klopp !! Dormi tranquillo allenator futuro
