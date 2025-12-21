Zirkzee sempre più vicino: sì alla Roma, da definire i dettagli con lo United

La fiducia cresce, e stavolta non è solo una sensazione. Joshua Zirkzee è sempre più vicino alla Roma e il momento della stretta sembra finalmente arrivato. Massara lavora sottotraccia da settimane, ma ora il dossier è caldo: i contatti con il Manchester United proseguono e l’olandese ha già aperto al ritorno in Serie A, convinto dalla possibilità di avere centralità, continuità e una maglia che pesa ma non soffoca.

Il poco spazio trovato in Premier e la voglia di rimettersi al centro del progetto hanno fatto il resto. Resta da sciogliere il nodo legato ai tempi: i Red Devils devono capire quando liberare il giocatore, anche alla luce delle partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa.

L’idea della Roma è chiara e ambiziosa: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions. La speranza di Massara, come riportato da Il Tempo, è ottenere il via libera già nei primi giorni di gennaio. Tradotto: niente telenovele. La trattativa è avviatissima, restano da definire i dettagli con lo United.

Parallelamente resta vivo anche il fronte Raspadori. L’attaccante dell’Atletico Madrid è un pallino di Gasperini e, dopo una chiusura iniziale piuttosto netta, qualcosa a Madrid sembra muoversi. Gli spagnoli iniziano a valutare l’ipotesi di un’uscita, ma solo a determinate condizioni. La Roma insiste sulla formula del prestito con diritto di riscatto, al momento l’unica strada percorribile. La risposta definitiva dei Colchoneros, però, non è ancora arrivata.

Capitolo uscite: l’attacco giallorosso potrebbe cambiare volto in modo profondo. Dovbyk continua a essere proposto all’estero tramite intermediari, mentre per Baldanzi si registra un interesse concreto del Verona, pronto a tornare alla carica. Segnali chiari: per prendere due, bisognerà lasciarne andare almeno uno.

Fonte: Il Tempo