Massara accelera per Raspadori: lunedì l’incontro con l’Atletico Madrid

I nomi cerchiato in rosso sull’agenda di Massara sono due. E se il primo, quello di Zirkzee, è stato aggiunto da tempo, più recente ma ugualmente urgente è Giacomo Raspadori. Dopo l’ennesima prova opaca dell’attacco giallorosso contro la Juventus, la Roma ha deciso di accelerare e di trasformare un’idea in una trattativa concreta. Il tempo delle riflessioni è finito: ora serve agire.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lunedì è in programma un incontro con l’Atletico Madrid per provare a sbloccare l’operazione. Un appuntamento chiave, pensato per capire margini, costi e soprattutto tempi. L’obiettivo della Roma è chiaro: portare Raspadori nella Capitale il prima possibile, evitando lungaggini che il calendario e la classifica non consentono.

Gasperini spinge, perché vede in lui il profilo giusto per dare imprevedibilità e concretezza a un reparto offensivo che oggi appare sterile e senza alternative credibili. Raspadori rappresenterebbe quella scossa immediata capace di cambiare ritmo, qualità e soluzioni negli ultimi trenta metri.

La sensazione è che il club voglia affondare il colpo. Perché dopo Torino, se ce ne fosse stato ancora bisogno, è evidente che senza un intervento deciso davanti la Roma rischia di restare prigioniera dei suoi limiti. E il mercato, stavolta, non può aspettare.

Fonte: Il Messaggero