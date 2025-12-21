MEZZA ROMA

Cambia l’allenatore, cambiano gli interpreti, ma il verdetto resta sempre lo stesso. La Roma perde ancora uno scontro diretto, ancora una volta di misura, e ancora una volta con la sensazione fastidiosa di essere lì, a un passo, senza però riuscire a scavalcare l’ostacolo. Juventus-Roma non è un incidente di percorso: è una fotografia piuttosto fedele dello stato attuale dei giallorossi.
Perché se è vero che l’emergenza difensiva era reale – Ndicka in Coppa d’Africa, Hermoso fermato all’ultimo da un risentimento muscolare – è altrettanto vero che il problema principale non sta dietro. Sta davanti. Anche all’Allianz Stadium la Roma costruisce, tiene il campo, resta in partita, ma negli ultimi trenta metri si dissolve. Fumosa, poco cattiva, quasi mai pericolosa. L’impressione è quella di una squadra a metà.
Qui entra in scena anche Gasperini, che non vive certo la sua serata migliore. La scelta di riproporre Dybala falso nove non paga: l’argentino si muove, dialoga, ma non è un uomo d’area di rigore. Soulé e Pellegrini restano ai margini della partita, incapaci di dare sostanza a un reparto fumoso. Il risultato è una Roma che palleggia ma non morde, che arriva al limite dell’area e poi si inceppa.
Il gol di Conceição, arrivato nel finale di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, rompe l’inerzia e sposta tutto dalla parte della Juventus. Nella ripresa Gasperini prova a cambiare volto alla squadra, rivoluzionando l’attacco. Dentro Ferguson, Baldanzi e – a sorpresa – Bailey. Ed è qui che il quadro diventa quasi grottesco.
Il giamaicano si conferma per quello che è stato fin qui: un flop conclamato. Entra, sbaglia tutto quello che può sbagliare e dopo appena venti minuti alza bandiera bianca per l’ennesimo problema muscolare. Una scelta incomprensibile, un giocatore che non dà nulla e che finisce per pesare anche sulle rotazioni.
Il raddoppio di Openda nel momento peggiore dei giallorossi sembra la parola fine al match. Il gol di Baldanzi, bravo a farsi trovare al posto giusto dopo la respinta di Di Gregorio, riaccende l’illusione. Ma è un’illusione effimera. La Roma ci prova, ma non ha la forza – né le armi – per ribaltarla.
E allora resta il rammarico, inevitabile. Perché il divario non sembra abissale, perché la Juventus non domina, perché la Roma resta sempre dentro la partita. Ma il calcio, alla fine, è spietatamente semplice: contano i numeri. E i numeri dicono che la Roma perde sistematicamente i big match. La cruda verità? Gli acquisti fatti in estate lì davanti sono stati sbagliati.
Se questo è il livello attuale, il salto di qualità non arriverà per inerzia. Servono decisioni forti, immediate. Il mercato di gennaio non è più un’opzione: è una necessità. Due rinforzi offensivi di livello, veri, pronti. Altrimenti il rischio è restare sospesi in quel limbo che la Roma conosce fin troppo bene: sufficientemente forte per competere, ma non abbastanza per vincere.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Troppi calciatori fuori ruolo dybala poi anche se non in forma nel suo ruolo farebbe meglio sarebbe dovuto subentrare a soule a metà partita da centravanti non si può vedere.
Esperimento fallimentare non capisco perché si ostini a perseverare
quando hai giocatori d’attacco che non sanno tirare in porta, questo succede.
quando esalti gente come Kone che non vale un quarto di Nainggolan, visto che il francese ha i piedi fucilati, questo succede. quando ti ostini a mettere la finta punta che appena tira se stira, quindi non tira proprio, questo succede. la Roma con Ranieri non perdeva perché faceva catenaccio e santo svilar. con gasp, niente catenaccio. e svilar subisce de più. MORALE: Comprate giocatori forti!
non i nomi da figurina. perché sta Roma è come annà a divertisse ma ner dunque Nun te s’arma!
sono convinto che con due innesti in attacco questa squadra può arrivare tra le prime 4 e se li davanti topperanno qualche partita…
Sei (6) sconfitte su 16 partite Ranieri non le avrebbe mai subite eppure la squadra sostanzialmente è la stessa.
Mancano cose importanti ma intanto si lavora con quello che si ha. La Roma a tratti ha giocato bene ma ha concesso molto e concluso poco.
Tutto vero della serie manca sempre uno pe fa trentino. E’ ora di invertire questa tendenza. La Roma deve essere tutta e non meta’ servono innesti forti pronti e decisioni drastiche. Via I pesi morti dalla squadra!!!
Quindi mancavano Ndicka ed Hermoso e poi Dybala non va bene come falso nove, Ferguson non piace a Gasperini, Konè non tira mai e chi più ne ha più ne metta. Peccato che perdevamo ugualmente con Mourinho in panchina o Lukaku titolare; in realtà è una vita che perdiamo regolarmente con le squadre forti.
Non è ancora chiaro forse quale è il denominatore comune di tutte queste sconfitte con le prime della classe ?
A me sembra chiarissimo: l’attuale gestione da quasi 6 anni a questa parte, (sono tanti anni !) ha prodotto una squadra di seconda fascia, puoi cambiare gli interpreti ma le fondamenta deboli rimangono tali. E purtroppo io non credo che abbiano alcuna voglia di modificare il loro target. Everton docet. Quindi mettiamoci l’anima in pace, la Champions League non la vedremo neanche quest’anno.
Analisi ineccepibile.
Condivido anche i punti e le virgole.
Una sola considerazione: a noi,il dio del calcio,non ci guarda proprio.
Piuttosto il napoli.
A noi no.
tutto secondo copione.
con Ranieri avremmo perso solo con il Napoli.
Analisi perfetta alla quale aggiungerei anche l’ incapacità totale della squadra di calciare in porta.L’ unico tiro degno di questo nome ha portato al gol . Quando si arriva al limite dell’ area è tutto un passare la palla da destra a sinistra per poi tornare indietro. Ferguson è talmente inviso a Gasperini che gli preferisce un Dybala che a 8 milioni l’ anno non calcia più nemmeno gli angoli. Natale amaro.Forza Roma.
Bobbey non è un acquisto sbagliato, è semplicemente l’ unico che è voluto venire
L’anno scorso 9 sconfitte in tutto il campionato…in questo già 6… però l’ allenatore non ha colpe, vero?
siamo sempre lì con la triade, e al centro l’inossidabile 7 tornato al centro del progetto, niente non si riesce ad uscirne…
