LIVE! Gasperini: “La Roma ha una base notevole, ora deve costruire una rosa forte. Ferguson non mi sta convincendo, scelgo Dybala tutta la vita”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Juventus-Roma, gara valida per la sedicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GASPERINI A SKY SPORT
Troppi passaggi sbagliati…
“In attacco sì, c’erano condizioni per creare più pericoli. C’è mancata la precisione, ma lo sappiamo. Ma metterei l’accento sulla prestazione della squadra, non era facile, c’erano assenze importanti e non era facile giocare contro la Juve, dobbiamo essere fiduciosi, la Roma deve costruire una rosa forte, ha una base notevole. Sono convinto che possiamo fare bene”.
Avete sofferto un po’ più del solito, qualche taglio di yildiz, di Coinceao, di McKennie, l’ha notato o sbaglio?
“Parlate di giocatori forti, eh.. Purtroppo abbiamo preso gol a fine primo tempo, però abbiamo fatto tanto. Per tanto tempo abbiamo concesso pochissimo. Poi è chiaro che in svantaggio la Juventus ha avuto qualche spazio in più, ma globalmente delle prestazioni di alto livello, compreso anche qualche giocatore che ha giocato meno, tipo Rensch, Ziolkowski. Io dico che su questa base possiamo lavorare bene”.
Quello su cui dovrai lavorare è trovare più soluzioni d’attacco…
“Lo so, noi sugli scontri diretti abbiamo perso con quelle davanti, ma abbiamo battuto Como, Bologna, Lazio, squadre che sono subito dietro di noi. Con queste squadre se perdi 3-4 scontri diretti vuol dire che hai qualcosina in meno. Noi siamo all’inizio, abbiamo una società alle spalle forte e una base di giocatori che ha saputo tenere testa. Sono convinto che la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso”.
Hai pensato a Ferguson dall’inizio?
“No, perché Ferguson non mi sta convincendo, non tanto per la questione tecnica. Ancora non si è calato nello spirito e non solo lui, ma anche qualche altro nuovo acquisto. Dybala e Soulé non li abbiamo serviti benissimo, ma hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non si possono paragonare ad altri. Rifarei le stesse scelte”.
GASPERINI A DAZN
Perché nel secondo tempo non abbiamo visto la Roma del primo tempo?
“Non sono d’accordo. La Roma è stata bravissima anche nel secondo tempo. La partita è cambiata a causa del risultato, la Juventus ha difeso bassa e cercava le ripartenze con giocatori veloci e tecnici. La partita era diventata più difficile. Nel primo tempo c’erano condizioni migliori per noi, ma abbiamo preso questo gol a un minuto dalla fine e ci ha complicato la gara. Nonostante questo la prestazione è stata di alto livello”.
C’è un elemento comune che lega questo big match agli altri?
“Certo, che siamo sotto a queste squadre. In alcune componenti non siamo al livello di queste squadre. Ma abbiamo battuto Como, Bologna e Lazio, squadre più vicine a noi. Mi sembra una cosa evidente, non ho scoperto l’acqua calda. Comunque siamo appena partiti e la Roma ha tutte le possibilità per costruire una rosa più competitiva per giocare su livelli più alti, perché alcune espressioni sono di alto livello. Sarebbe un peccato per la piazza che abbiamo dentro e per alcuni giocatori che stanno facendo un campionato straordinario. Alcune prestazioni di questa sera l’hanno dimostrato”.
Faccio fatica a riconosce l’attacco titolare della Roma…
“Quelli che sono partiti dall’inizio sono quelli che ritengo migliori. Quando sono a disposizione giocano loro, poi dopo escono perché non è facile giocare su questi ritmi per 90 minuti. Baldanzi oggi è entrato molto bene. È evidente che stiamo cercando di migliorarci e di potenziarci in quella zona del campo”.
Le scelte in difesa sono state dettate dall’assenza di Hermoso?
“Ci mancano Ndicka e Hermoso, due giocatori su tre. Ziolkowski e Rensch hanno dato prova di affidabilità, l’olandese ha giocato anche in un ruolo nuovo. Abbiamo pagato qualcosa perché dall’altra parte c’era una qualità straordinaria. Non è in difesa il problema. Abbiamo un’ottima base e lavorare su queste prestazioni”.
Lavorerai su Rensch centrosinistra in attesa di Hermoso?
“Dipende. Dobbiamo vedere come sta Hermoso, Ndicka starà via per un mese. Anche la Juventus ha fatto diversi cambi in attacco, non solo la Roma. Lo fanno tutte le squadre. In attacco entrano sempre giocatori freschi, non è una cosa tipica della Roma. Sono molto soddisfatto, esco da questa partita con le idee molto più chiare”.
Bailey?
“Ha avuto un risentimento ed è dovuto uscire”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Quello che manca a questa squadra può arrivare solo dal mercato?
“Non so se arriverà dal mercato o meno, ma è un’opportunità. Non bisogna prendere tanto per prendere ma abbiamo fatto 16 partite ed è evidente, è già una discussione che facciamo da questa estate. Sono molto soddisfatto della prestazione fatta, la squadra sta giocando con uno spirito encomiabile e con alcune prestazioni di altissimo livello. È evidente che se abbiamo perso con Inter, Milan, Juventus e Napoli e abbiamo battuto Bologna, Como e Lazio vuol dire che ci manca uno scalino e non è una casualità. Basta vedere la partita di questa sera. La Roma deve pensare a cercare di avvicinarsi, è già abbastanza vicina in alcuni elementi e in alcune situazioni economiabili. Alle spalle abbiamo una piazza importante e alcune prestazioni di livello, dobbiamo ambire a cercare di migliorarci. Mi auguro che il mercato di gennaio lo possa fare, non è facile”.
Abbiamo sentito in tv che ha parlato di Ferguson…
“Non ho parlato di Ferguson, mi hanno chiesto perché ho messo Dybala e no Ferguson dall’inizio. Io tutta la vita Dybala, anche nel ruolo di centravanti. Se devo scegliere tra lui e Ferguson dico tutta la vita Dybala. Non è su Ferguson. È una scelta e non è la prima volta che la faccio perché credo così. Se poi il centravanti deve essere alto 1,90 per poi metterlo centravanti, dipende. Se la scelta è questa qui, Dybala”.
Ziolkowski un po’ a sorpresa ma ha dimostrato di poterci giocare a questi livelli.
“Assolutamente sì, non è una sorpresa perché abbiamo perso Ndicka e Hermoso che sono due colonne su tre del reparto difensivo. Ha fatto un’ottima gara, è un ragazzo di prospettiva. Non era facile giocare contro i tre attaccanti della Juventus e i due che sono entrati successivamente. Qualche errore lo può fare ma lo può fare chiunque, è di ottima prospettiva”.
Come ha visto la Juventus e per cosa può giocare?
“È una squadra importante, vale le prime e ha un grande potenziale. Credo che ultimamente sia cresciuta sotto tutti gli aspetti e ha tutte le potenzialità di giocare insieme a Inter, Milan e Napoli”.
La Roma solo con l’ultima in classifica è riuscita a ribaltare il risultato, come si può migliorare questo aspetto?
“La Roma ha 30 punti, vuol dire che qualcosa di buono ha fatto. Poi ha delle difficoltà in alcune cose. È quarta in classifica e, nonostante abbiamo perso questa sera, è davanti la Juventus dopo 16 partite. Credo abbia fatto un percorso molto buono. Siamo ancora davanti e abbiamo margini per sperare di diventare ancora più forti”.
A me pure Dybala, ma mica da stasera…
Dybala a 9 va in netta difficoltà perché la porta deve vederla e non giocare di spalle. lui e soule dietro Ferguson, seppur non lo convince, è il tridente che più vedrei/vorrei vedere in funzione.
Wesley a destra è una macchina, a sinistra e buono. célik dietro con mancini e Zio alzando Rensch a sx era quello che pensavo logico. ma va beh, la Juve è forte.
Deve essere successo qualcosa con l’ irlandese…. sennò non si capisce.
Poi entra e fa fare il gol.
In una squadra in difficoltà per alcune assenze concentrate in difesa e quindi priva delle certezze del suo reparto migliore Gasperini schierando una formazione sbagliata e facendo cambi discutibili ha aggiunto confusione e alimentato le incertezze. Se con l’attacco leggero hai perso 4 partite su 5, riproporlo allo Stadium è un suicidio. Sentire poi Gasperini dire che Ferguson non lo convince, dopo le sue prestazioni convincenti contro il Celtic e il Como (e tutto sommato anche stasera) allora direi che ho molti dubbi sulle capacità di giudizio del tecnico.
Sono d’accordo su tutto meno che su Ferguson, un grande attaccante concretizza l’unica occasione che gli capita, lui invece la calcicchia con un passaggio al portiere.
Per me se c’è una cosa da chiedere a Gasp è perché si ostina ad affrontare gli scontri diretti con questa tattica suicida. Li hai persi tutti gli scontri diretti facendoti bucare in difesa con facilità. Non è forse il caso dopo quattro sconfitte su quattro adottare un’atteggiamento più prudente negli scontri diretti? Anche perché se li perdi in Champions non ci vai.
Concordo sull’ingiusta critica nei confronti di Ferguson, ma per il resto il tuo ragionamento è contraddittorio o discutibile: se pensi che la formazione iniziale dell’attacco è sbagliata, allora non puoi dire che i cambi sono discutibili poichè non vi erano alternative in panchina. Oppure pensi che la formazione iniziale in difesa è sbagliata, ma qui ti sbagli perchè il ragazzo dell’est e rench hanno fatto una buonissima partita. Sono invece d’accordo con Gasperini quando afferma implicitamente che Baley non ha lo spirito giusto: non sta parlando di forza di volontà, ma del fatto che lui proprio non ha capito i tempi e le scelte di gioco che vuole il mister, e ciò fa rabbia perchè tecnicamente è forte assai
Un difetto di Gasperini? Non ammette mai i suoi errori, rimane fermo sulle sue convinzioni e scarica sempre le colpe sugl’altri è troppo egocentrico
Concordo partita persa da Gasperini per le sue scelte sbagliate
Io mi chiedo anche come faccia a non convincere Ferguson ma questo Dybala sì. Veramente non riesco a capire cosa ci veda Gasp
Posso sbagliarmi, ma la mia impressione (corroborata però dalle statistiche) è che la nostra squadra giochi meglio col centravanti di ruolo che sia Dobvik o Ferguson.
Mettere Dybala falso nove è dannoso per lui e per le sorti della squadra in quanto si mette il giocatore in un ruolo dove rende zero e lo si mette in difficoltà (stasera è stato sportivamente e metaforicamente stupraxo da Bremer).
Stasera avrei riproposto l’attacco contro il Celtic (Soulé, Ferguson, Elsha) che è il più forte che possiamo schierare in questo momento.
Dybala l’avrei fatto entrare come cambio di Soulé negli ultimi 20’ e mai avrei messo Bailey.
E aggiungo: qual è il senso di sostituire Pellegrini al 52’ ???????
Sprecare uno slot dei 3 a disposizione per far giocare 7 minuti nel 2 tempo a Lorenzo che senso ha?
Ma sostituiscilo nell’intervallo!!!!
ennesima partita persa perché Gasperini si ostina a giocare senza centravanti.
ma è così facile mettere i giocatori nel loro ruolo?
Dybala è una seconda punta e va fatto giocare alle spalle di Ferguson non prima punta
comunque la Roma deve liberarsi di quei giocatori dell’ingaggio faraonico.
con pellegrini, Dybala e Bailey spendi 16 milioni netti (30 lordi) all’anno.
se qualcuno glielo spiegasse a Gasperini dove deve giocare Dybala perché forse questo è ottuso,poi mi spiega a che servono le due ali se poi nn fai un cross?? allora metti un centrocampista in più che sa pure inserirsi( Pisilli)e giochi in avanti con Ferguson con una seconda punta per nn lasciarlo solo
c e da interrompere il prestito di bailey seduta stante, altro che di ferguson
Altro big-match perso ma solita tiritera, quanto mi piacerebbe che una volta tanto ammettesse le sue colpe un pizzico d’umiltà mica è un reato.
Perché Bailey, Dovbyk, Cristante, Pellegrini, Soulé stanno convincendo? Gli altri sono medi giocatori. Celik è buono ma da panchina, così come Rensch. Non abbiamo titolari. Servono 6 giocatori titolari forti in 2 anni + 2/4 parametri zero.
Mi sembra palese che se fosse per Gasp Ferguson e Bailey li cambierebbe volentieri con altri due giocatori, non a caso si parla di Zirkzee e Raspadori. Kone se ci danno 50 mln lo darei via, mi dispiace ma non tira mai e non segna mai. In generale comunque sembrava volessero entrare in porta con la palla, tiri dal limite praticamente zero, mi domando come pretendi di segnare contro queste squadre.
50 per Konè te li stanno pe dà..
Wanblee per me Kone è fortissimo ma è un po’ incompiuto, diciamo che lo terrei perché è forte, ma accanto gli devi mettere un Cristante ma molto più forte, perché dal limite devi avere il piede per tirare. Se però ti trovi nella condizione di dover vendere, Koné a 40/50 lo vendo e secondo me qualcuno che te lo dà lo trovi.
Dybala grande tecnica ma non ha deciso una partita ad oggi.
Soule deve iniziare a rischiare la giocata senno rimane un incompiuto
Baldanzi secondo me è scarso mentalmente.Non vede le azioni
Bailey è l’acquisto del turista di quest’anno.
Pellegrini è oramai una storia finita
Dovbyk ha il fisico di Lukaku ma si sente un Baldanzi
Ferguson per me non è nemmeno male. Qualcosa non va negli allenamenti per il Gasp
Baldanzi è l’unico che si è salvato oggi insieme a Wesley e Svilar. Ed è tutto dire.
Ferguson non merita questa poca considerazione, uno dei pochi in realtà a metterci impegno e impensierire comunque l’avversario. Gasperini qui non mi sei piaciuto
Ferguson ha fatto una grande cosa da centravanti sul gol, ha avuto un’ altra occasione da fuori area. Dybala onestamente per me non centra niente con questa squadra che deve pressare 90 minuti e lui non è in grado, se il pressing non si fa in 10 è inutile perché si deve sempre scalare per coprire chi non corre e salta tutto il banco. Stasera grande primo tempo un po’ come con il Como, ma non siamo riusciti a fare gol subendolo poi come con il Milan, però ho visto una buonissima Roma, tolto Dybala.
A me quello che preoccupa è la mancanza di pericolosità in avanti per la mancanza del gioco d’attacco. Perché se crei e poi sbagli i gol per mancanza di qualità in attacco è un conto ma qui manca proprio il gioco. Stasera, con una juve così, era da vincere ma se continui a ripetere le prestazioni stile Cagliari…..
scelte scellerate di gasp completate con la sostituzione di soule nel momento in cui levi dybala, cambio isterico senza senso, lo.abbiamo capito tutti lo dicono i fatti che insieme i due non rendono, poi scusate ragazzi ma perche’ continuare a demoinizzare fergusson che sta’ giocando discretamente, come peraltro prima faceva con l’ ucraino, cosa gli hanno fatto? e Pisilli? muffa in panchina per il nostro migljor giovane centrocampista?..l’unico che vede la porta, boh..
Tranne Soulè va’ rifatto l’attacco.
Anche con prestiti.
Ma Dybala Pellegrini Bailey baldanzi e Ferguson devono lasciare a gennaio.
2 giovani e 3 prestiti.
L’attacco è un disastro
Ferguson meriterebbe però un trattamento differente, sembra quasi che gasperini sia un po prevenuto nei suoi confronti. Io vedo un calciatore presente nel gioco e che comunque si sa rendere pericoloso.
Tutt’altra cosa invece dybala, che da tante partite a questa parte mi sembra invece un fantasma.
probabilmente con Ferguson ci deve essere qualche serio problema comportamentale durante la settimana, altrimenti un giudizio cosi pesante non si spiega, dato che ha giocato benino e comunque molto meglio di Dybala in quel ruolo
Gasperini non sei esente da colpe 1 dybala falso 9 sempre perso 2 soule con dybala sparisce falso mito soule quando viene marcato sparisce 3 ferguson che non ti convince stasera in mezzora fa meglio di dybala e soule messi insieme 4 siamo sicuri che kone sia questo fenomeno, non ha inserimento ne tiro gira con il pallone senza un imbucata o assist ps. Locatelli dico Locatelli no rabiot o modric stasera gliel’ha complicata e de brutto. Vediamo il mercato che sarà ma la vedo dura era una partita da non perdere
il gol della Roma nasce da un tiro di Ferguson nell’unica vera occasione capitata ….oinsbaglio? Kone via perché non tira? a Torino dicono di vendere thuram perché non tira? non mi pare….
Se non tiri non segni e non vinci…
Con questa rosa non se andra in champions
Gasperini ha giocato con questo modulo anche contro le migliori squadre in Europa e ci ha vinto, ma il punto è che gli interpreti erano: Lookman, Pašalić (che tatticamente è fondamentale perché fa entrambe le fasi ed è utile sia in non possesso che in attacco per i tempi d’inserimento e de martellare.
Noi abbiamo dybala che non pressa, soulé che scarta a vuoto e Pellegrini che non è Lookman chiaramente
giocare contro la Juventus senza due difensori titolari su tre é un grande handicap, sono d’accordo col mister sui margini di crescita, abbiamo iniziato un nuovo percorso e siamo lì a lottare che le migliori ad un passo del calciomercato… la società ora deve fare uno sforzo cedendo anche qualche pedina prendendo calciatori più funzionali davanti..malissimo gli acquisti di Bailey, tzmikas.. io saluterei anche Dybala e se permettono qualche entrata anche pellegrini e Angelino.. Ferguson non ancora inserito ma ci si può lavorare visto i 21 anni di età.. ripeto adesso dobbiamo provare a migliorare con qualche nuovo ingresso
Giampie’ la prima va bene (torino) la seconda pure…e so sette sconfitte. di cui 4 pe colpa della fenomenite di mettere sto cavolo di falso nove. ma che ti ha fatto Ferguson. io l ho visto dal vivo a Pisa e dentro di me ho pensato che non avevamo un centravanti così da anni.Mi accodo a tanti qui sopra. kone a 50/60 va dato. non sposta niente e ultimamente lo hanno imparato a conoscere l. perde tante palle sanguinose.
Meno male che è molto soddisfatto
La dichiarazione su Dybala è Ferguson e veramente preoccupante
Se invece di essere meno arrogante e presuntuoso fosse più umile ed ammettesse di non essere capace, forse la Roma avrebbe qualche punto in più.
Anche questa sera ha dimostrato con le sue scelte di non leggere le partite ma soprattutto di essere così presuntuoso di non ammettere i suoi errori e limiti.
Totale tiri in porta fino al 60 minuto 2
Napoli e Cagliari totale tiri in porta 2 .
È solo colpa degli attaccanti o forse della sua incapacità?
gasp ogni volta che metti dybala come centravanti perdiamo .
Preferisce Dybala e infatti le perdiamo tutte quando gioca titolare. Ferguson che altro deve fare per giocare con un po’ di continuita’? Gasp bravissimo nella preparazione fisica dei giocatori e a dare mentalita’ ma nelle scelte dovrebbe fare meno il genio, perche’ con queste follie di Dybala delapidiamo sempre quanto di buono mettiamo in cascina prima
meglio fergusson che dybala. Non si può essere testardi
spero sia chiaro che per pellegrini e dybala sia l ultimo anno a roma .spero che anche la società lo habbia capito
Direi che stasera il Gasp ha fatto capire i suoi possibili desiderata: via Bailey e Ferguson a gennaio.
Immagino ora con quale entusiasmo l’irlandese affronterà le prossime gare.
Anzi probabilmente questa potrebbe essere stata la sua ultima partita perché probabilmente giocheremo le prossime con “tutta la vita Dybala” detto anche “5 sconfitte su 6 Dybala”.
