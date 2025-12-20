Bailey, che flop: altro infortunio muscolare e addio a gennaio sempre più probabile

L’ennesimo stop, l’ennesima occasione buttata. La serata di Juventus-Roma segna un altro capitolo amaro nella breve e deludente avventura giallorossa di Leon Bailey. L’esterno giamaicano, entrato al 52’, è riuscito a restare in campo appena una ventina di minuti prima di alzare bandiera bianca.

Il copione è ormai tristemente noto. Uno scatto, il solito fastidio muscolare, poi la resa. Bailey ha provato a stringere i denti, ma il rendimento è stato modesto fin da subito e l’infortunio ha fatto il resto, costringendolo ad abbandonare il campo lasciando la Roma con un cambio bruciato nel momento più delicato della gara.

Il bilancio complessivo è impietoso. Minuti giocati pochi, impatto nullo, continuità mai vista. Quello che doveva essere un innesto di qualità e imprevedibilità si è trasformato in un problema costante, più presente nel bollettino medico che nelle dinamiche della squadra. Un flop conclamato, senza troppi giri di parole.

Alla luce di questa nuova ricaduta, prende sempre più corpo l’ipotesi di un rientro anticipato in Inghilterra. La Roma riflette, perché continuare così ha poco senso: Bailey non dà garanzie fisiche e non offre soluzioni tecniche. Il tempo delle attenuanti è finito, ora restano solo decisioni da prendere.

Giallorossi.net – A.F.