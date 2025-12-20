Bailey, che flop: altro infortunio muscolare e addio a gennaio sempre più probabile

L’ennesimo stop, l’ennesima occasione buttata. La serata di Juventus-Roma segna un altro capitolo amaro nella breve e deludente avventura giallorossa di Leon Bailey. L’esterno giamaicano, entrato al 52’, è riuscito a restare in campo appena una ventina di minuti prima di alzare bandiera bianca.
Il copione è ormai tristemente noto. Uno scatto, il solito fastidio muscolare, poi la resa. Bailey ha provato a stringere i denti, ma il rendimento è stato modesto fin da subito e l’infortunio ha fatto il resto, costringendolo ad abbandonare il campo lasciando la Roma con un cambio bruciato nel momento più delicato della gara.
Il bilancio complessivo è impietoso. Minuti giocati pochi, impatto nullo, continuità mai vista. Quello che doveva essere un innesto di qualità e imprevedibilità si è trasformato in un problema costante, più presente nel bollettino medico che nelle dinamiche della squadra. Un flop conclamato, senza troppi giri di parole.
Alla luce di questa nuova ricaduta, prende sempre più corpo l’ipotesi di un rientro anticipato in Inghilterra. La Roma riflette, perché continuare così ha poco senso: Bailey non dà garanzie fisiche e non offre soluzioni tecniche. Il tempo delle attenuanti è finito, ora restano solo decisioni da prendere.
Sarebbe il caso una sola da paura
Attendiamo il prossimo genio che, all’acquisto in prestito di un giocatore con uno storico infortunio importante (consultabile da chiunque su transfermarkt), se la prenderà con il tifoso che lo fa notare (al grido “vallo a fare tu il DS a Trigoria!”) invece che con il dirigente o la proprietà.
Bravo.
Che qui chi aveva provato a dirlo è stato messo in croce.
Sono ANNI che facciamo operazioni prive di logica.
Mamma mia che pacco preso da Massara.
Sembra quasi faccia apposta, sinceramente.
fa peggio de Renato sanches era difficile…e invece no ce semo riusciti
fai 1 cosa buona torna in Inghilterra
la Roma la deve smettere di fare queste operazioni scellerate, e non è la prima visto l’arrivo in passato di sanches. giocatori con una lista infinita di infortunio rimangono sempre quelli, ora bisogna vedere anche cosa fare con Dybala viste le poche partite che gioca durante l’anno e visto il contratto in scadenza
E visto il fatto che manco oggi ha fatto la differenza.
Spero sia l’ultima volta che prendiamo un ex giocatore!
Ringraziamo per bayley il signor massara che deve rimediare subito
Aspettiamo la dichiarazione del padre procuratore
ma vai pure e a mai più!
È lento, prevedibile e macchinoso. Meglio ritorni da dove è venuto e anche il Gasp, a mio avviso ha sbagliato formazione e cambi.peccato
Le buone intenzioni (di mandarlo via a gennaio) ci stanno tutte.
Il problema è chi se lo accolla.
Io lo rimannerei in inghirterra, ma cor canotto, un remo a lui e uno a quer pupazzo che lo assiste…
Oggi ha dbagliati tutto Gasperini
con Dybale e Balley.
Bisogna puntare su Soule resposabizzandolo
Anche Ziolkoski avrebbe dovito arrivare a questa partita con in minutaggio maggiore
E pure Pisilli
Credo Gasperini si sia fatto prendere dalla tentazione dello scudo che non e’ toba per quest’anno.
la prossima partita lo metterei dall inizio, tanto pe fa na genialata
Sul giocatore Leon Bailey penso non ci siano dubbi su un salutare commiato il più presto possibile.
Ma manco a pensarc, prenotategli subito il volo.
la colpa non è del ragazzo, ma di chi l ha portato qui.
Anni di campagne acquisti che hanno soltanto rimpolpato l’infermiera. Un loop in stile giorno della marmotta ogni benedetto mercato di riparazione.
Il messaggio di Gasp nel post-partita è stato chiaro, eh: se al 2 Gennaio qualcuno non si mette una mano sulla coscienza e un’altra in saccoccia, si rischia di buttare un’altra stagione.
Come abbia fatto Massara a fidarsi del sivigliano dopo tutte le sole che ci ha rifilato per me rimane un mistero. Un giocatore proposto da Monchi non l’avrei preso neanche in prestito
