LIVE! JUVENTUS-ROMA: 2-1 (44′ Conceicao, 70′ Openda, 75′ Baldanzi). I giallorossi riaprono il match a un quarto d'ora dalla fine!

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il big match che può segnare una svolta nella corsa Champions. La Roma arriva a Torino con quattro punti di vantaggio, determinata a blindare il quarto posto e a sfidare la Juventus sul suo terreno.

Gasperini deve risolvere qualche enigma in difesa e decidere chi guiderà l’attacco, mentre Spalletti cerca conferme per consolidare la sua squadra. Qui su Giallorossi.net vi racconteremo minuto per minuto emozioni, colpi di scena, gol e tattiche: una sfida che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

75′ – GOOOOOOL!! BALDANZI!! Sinistro angolato di Ferguson, respinge Di Gregorio, arriva Baldanzi che a porta vuota non sbaglia e riapre il match!

74′ – CAMBIO ROMA: si fa male subito Bailey, dentro El Shaarawy.

70′ – RADDOPPIO JUVE: segna Openda a porta vuota dopo un assist di McKennie dopo una respinta di Svilar dopo un colpo di testa dell’americano. 

64′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Konè che cintura Yildiz.

60′ – CAMBI JUVE: dentro Rugani e Zhegrova, fuori Bremer e Conceicao.

55′ – CAMBI ROMA: fuori Soulè e Dybala, dentro Ferguson e Baldanzi.

52′ – CAMBIO ROMA: dentro Bailey, fuori Pellegrini.

52′ – OCCASIONE JUVE: Yildiz sfiora il palo calciando col sinistro a incrociare.

50′ – Roma molto imprecisa nella trequarti bianconera, troppi errori di precisione dei tre attaccanti.

46′ – Al via la ripresa, al momento nessuna novità nelle due squadre. 

 

PRIMO TEMPO

45’+1′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol, colpita nel finale di frazione da Conceicao. Partita equilibrata con poche occasioni, ma nel finale una giocata del portoghese porta avanti i padroni di casa. Poca efficacia dei giallorossi negli ultimi metri. 

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – GOL DELLA JUVE: Conceicao in area controlla e batte a incrociare col sinistro, palla angolatissima, Svilar non ci arriva. 

42′ – OCCASIONE JUVE: Conceicao salta Rensch in area, poi batte col destro davanti a Svilar che però respinge con le gambe!

38′ – ROMA PERICOLOSA: cross basso di Wesley per Dybala che calcia sul primo palo mandando a lato!

31′ – ROMA PERICOLOSA! Pellegrini calcia col destro dall’interno dell’area ma la palla si impenna e termina alta!

24′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Conceicao per un intervento in ritardo su Mancini.

22′ – OCCASIONE JUVE: Openda lanciato verso la porta, Svilar come sempre è decisivo nell’uscita bassa ad anticipare l’attaccante!

21′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Soulè per un intervento in ritardo su Kalulu.

11′ – ROMA PERICOLOSA! Fraseggio nel breve al limite che porta Dybala al tiro dall’interno dell’area, conclusione sporcata, blocca Di Gregorio!

7′ – Locatelli ci prova dalla lunga distanza su punizione, Svilar blocca senza problemi.

2′ – Rensch sta giocando in difesa, nel centro-sinistra, con Mancini centro-destra e Ziolkowski centrale. Celik gioca largo a destra, con Wesley dall’altra parte.

1′ – Fischio di Sozza, comincia Juventus-Roma!

 

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’ALLIANZ STADIUM

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Juve: Gasperini rilancia Dybala falso nove con Pellegrini e Soulè alle sue spalle. In difesa out Hermoso, al suo posto Ziolkowski.


Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Ore 18:45 Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto ma al momento non piove sopra Torino. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma ballottaggi in attacco e rebus in difesa, con Hermoso in forte dubbio e Ziolkowski in rampa di lancio.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All.: Spalletti.
A disp.:  Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bah, El Shaarawy..

Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Baccini, Perrotti
IV uomo: Sacchi
VAR: Ghersini
AVAR: Mazzoleni

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

 

  2. Speriamo bene malgrado le assenze in difesa lo stadium e l’arbitro. Daje Roma c’è la devi mettere tutta non sono ammessi errori

  3. Gasperini è l’unico che ha realmente il polso della situazione e che può valutare il possibile impatto e i possibili effetti delle sue scelte, ma ad un tifoso come me che vede le cose da fuori la formazione sembra molto sbilanciata in avanti in una giornata nella quale per la prima volta ci presentiamo in campo con una difesa d’emergenza.
    Mi chiedo solo perché giocarsi la carta Dybala subito e non al bisogno.
    Se sfortunatamente ci trovassimo nella situazione di dover recuperare un risultato le scelte in panchina non indurrebbero propriamente all’ottimismo: Bailey, Pellegrini, Pisilli ed Elsha.

    • Quindi tu metteresti il pullman davanti alla difesa e “speriamo bene”?
      Ti sembra il modo di approcciare un match come questo?
      Tanto varrebbe non giocarla proprio.

    • Giorgio mi fido del giudizio di Gasperini. Però vi è un dato che desta preoccupazione: Tutte le volte che hanno giocato insieme Cristante, Pellegrini e Dybala la squadra non ha giocato bene. Ziolkowski se preso in contropiede o messo sotto pressione, ha la brutta tendenza di commettere ingenuità madornali. Speriamo che stavolta le cose vadino diversamente.

    • Giocare con Pellegrini + Soulé + Ferguson per te Giorgio significa mettere un pullman davanti alla difesa? Mah!
      Comunque dalle formazioni ufficiali vedo che giocheremo con Dybala falso nove.
      Nelle 5 occasioni dove l’abbiamo fatto abbiamo perso 4 volte: bel coraggio!
      Quando invece abbiamo iniziato la gara con un centravanti di ruolo abbiamo vinto 8 volte su 9.
      Queste non sono coincidenze ma chiare indicazioni e mi sorprende che il Gasp non ne abbia tenuto conto.

    • Gasperini si sarà convinto che Dybala, Pellegrini e Baldanzi non possono giocare insieme? mi sa tanto di no

  4. Ma quando cavolo inizia sta partita!!!!!
    Mi sto sorbendo tutto il porcile che le tv del nord possono partorire…!
    HO BISOGNO CHE LA ROMA LI ZITTISCA!!!
    “La Roma non è niente”, “il Como si è suicidato a Roma”, “vanno avanti solo con fallacci”, “giocano solo fisicamente e non fanno calcio”, “le perdono tutte con le grandi” …….
    Vorrei tanto la Roma porti in campo la rabbia che sto provando io e, come Mancini insegna, SE LI MANGI !!!
    Ti prego GASP MIO sotterrali come hai fatto con l’Atalanta!!!
    FORZA ROMA

  7. Formazione statisticamente poco propizia…mah…nella sostanza, l’impressione è che Spalletti ne sia contento…ora…vedremo in corso di partita. Non resta che affidarsi alla scaramanzia🤞

  12. Dybala falso nove un’altra volta, è andata bene solo col Sassuolo, male tutte le altre e non sono poche, non c’è spiegazione logica, è una mossa alla Pellegrini di Ranieri nel derby di gennaio 2025, speriamo abbia avuto un’intuizione il mister, forza Roma

    • Basta senza centravanti non si può giocare, non ci è bastato perdere tutte le volte che abbiamo giocato senza

  16. Ancora Dybala centravanti…. se mette pure Rensch nei 3 di difesa e sposta Wesley sulla sinistra è la solita cavolata vista nelle partite perse finora. Neanche a guardarla

  19. Va bene.
    Nella sua carriera Gasp ha lanciato 1000 ragazzi!
    Se mette dentro Zio vuol dire che il ragazzo promette bene ed è giusto subentri il naturale sostituto.
    Che Dio ce la mandi buona!
    Oggi Pellegrini, Dybala, Soule’: se azzecca pure questa, si va per lo scudo amici miei…!!!
    FORZA ROMA

  22. Io avrei lasciato la stessa formazione di lunedi col Como con Ghilardi e Zirkoski al posto di Hermoso e Ndika.Perche sulle fasce siamo stati micidiali e con Ferguson che attacca gli spazi e crea spazi in attacco.Ho paura che Dibala può limitare Soule.Speriamo che mi sbaglio.

  24. È ora de batte ‘a vecchia bardracca a casa sua. Scennete in campo belli concentrati e cazzutissimi.
    DAJE ROMA DAJEEEEEE 👊👊👊💪💪💪🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️

  25. Se mi dimentico per un microsecondo di essere tifoso, dico che questa formazione e’ l’annuncio di un suicidio, una cosa provata e riprovata e SEMPRE andata male che ha un’alta probabilita’ di andare male per l’ennesima volta. In altre parole, un altro scontro diretto buttato.

    Invece, il tifoso in me spera con tutte le sue forze che, specialmente oggi, di calcio io non capisca NIENTE ma proprio NIENTE e che Gasperini invece abbia visto qualcosa di magico in questi uomini messi in campo, che abbia avuto un’intuizione messianica.

    • Purtroppo i fatti sembrano darti ragione. Tutto mi aspettavo tranne che Gasperini mandasse in campo una formazione del genere, sbaglia e continua a perseverare nell’errore Mah…

    • …manco ci hanno pensato di dare anche solo un’occhiata per sicurezza.
      a parti invertite manco il VAR chiamavano. Rigore sicuro.

  34. Abbiamo preso un gol al 43 del primo tempo; siamo sotto e a noma e consuetudine una partita persa. Vediamo se questa volta il destino sarà diverso.

  41. Ennesimi 45 minuti buttati giocando senza centravanti..pazzesco che un allenatore esperto come Gasperini non ci arrivi. Se giochi con Dybala o baldanzi prima punta perdi.

  44. Roma superiore nella manovra fine a se stessa, un po’ come a San Siro contro il Milan.
    Stesso copione, si spera che il gol subito non significhi sconfitta.
    Saranno decisivi i cambi. Certo Ferguson dovrebbe essere il primo a entrare.

    • Però Gasperini sarebbe ora che la smettesse basta co ste formazioni del cavolo Che Dybala come falso nove non funzioni, l’hanno capito anche i muli eppure lui insiste nel voler prendere schiaffoni e che diamine

  46. Praticamente una mezza fotocopia di Milan – Roma finora.
    La Roma aggredisce in ogni zona del campo che e’ un piacere, ma e’ completamente sterile in attacco e alla fine becchi il gol, tra l’altro nel momento peggiore: alla fine del primo tempo come a Milano.
    La speranza e’ l’ultima a morire, come sempre, ma credo che ci voglia un MIRACOLO adesso per non perdere anche questa partita.

    • O arrivano giocatori importanti davanti o alle squadre gli fai il solletico. Altro che 2 ne dovresti prendere 3. Davanti siamo niente. Il problema non e’ prendere goals ma farli.

  48. A me un pareggio andrebbe benissimo ma ti pare che riesci a fargli goal? Sembra che quando tiri non hai forza nelle gambe! Sempre tiri di interno, mai uno che da 30 metri sfonda la porta. Che noia…

  49. È sempre la stessa storia quando devi fare il salto in avanti ne famo sempre 2 indietro. Speramo nel secondo tempo ma così si fa dura e questa è una rubentus tutto meno che imbattibile

  52. e ne perdiamo un’altro… vabè io mi sono rassegnato ormai, cmq non possiamo giocare con un falso nove, Dybala sovrastato fisicamente da Bremer, vabè e poi Pellegrini inutile e Konè non in grado di fare la transizione offensiva, grandissimo limite per questo giocatore.

    • Lo scorso anno, nel girone di ritorno, la Roma ha vinto con Inter e Milan ed ha pareggiato con Juventus e Napoli

  54. Non siamo in grado di vincere uno scontro diretto neanche per sbaglio. E saremo fuori dalla champions pure quest’anno. Formazione assurda non riesco a capire come Gasp pensi di segnare con questo schieramento.

  55. Sempre gli stessi film, gol a ridosso della fine primo tempo. L’imbucata del nano era prevedibile, perché non è stato seguito ? Speriamo nella ripresa

  57. sto falso nove……no no no.
    poi lo fai con dybala che secondo me è
    arrivato,non ha più lo spunto per bruciare
    il difensore. speriamo nel secondo tempo. daje roma proviamoci.
    sfr. ❤️🧡💛

  58. Peccato questo gol, pero dimostra quanto delle ali veloci che dribblano facciano la differenza nella corsa champions. Noi non ne abbiamo uno che riesca a dribblare in velocita, Dybala e Soule sono tecnichi ma non veloci. Ogni ripartenza ci fermiamo sulla trequarti perche ogni loro giocatore e piu veloce del nostro. E se con le squadre piu piccoline riusciamo a farla franca dovuto surclassandole tecnicamente, con le big del campionato, che hanno un livello tecnico pari o superiore, finiamo puntalmente per prenderle senza manco riuscire a segnare una rete.

    Bisogna mettere Ferguson e provare con i cross, perche chiaramente per le vie centrali e di ripartenza possiamo giocare altri 180 minuti e non combineremmo nulla.

  59. lo so sto parlando troppo presto nella speranza di essere smentito.. ma lo temevo già prima di iniziare
    anche questo anno gli scontri diretti sono una tassa

    il mercato di Gennaio sarà determinante e speriamo basti perché rischia di essere tardivo

    io insistito nel dire che serve uno forte a centrocampo che faccia interdizione oltre a Kone ed EA ne serve un altro …Cristante va bene se gioca dietro le punte oltre a Pisilli

    ecco spero non stiano lavorando solo su Zirkzee

    e ripeto spero di essere smentito entro il 90mo

  60. dovremo aspettare gennaio per prendere una punta che segna e recuperare e vincere uno scontro diretto. ho fiducia zero in massara .

  61. Il perché si perdono i big match. Perché certe squadre sono più forti di una Cremonese qualunque ed i giochetti e leziosismi non ce li permettono. Il pallone va passato il più rapidamente possibile e subito, in porta bisogna tirarci all’istante e con determinazione, non con mozzarellette come passaggetti al portiere avversario.

  62. Metto Dazn ce trovo Pardo, dico no no, annamo su Sky, ce sta Stefano Borghi. A’ serata è cominciata male e sta proseguì peggio.
    Come ar solito davanti semo microdotati, famo er solletico…
    Me sto a cioccà Dybala, ha perso proprio forza su le gambe, nun c’ha spunto, nun incide, poi magara fa tripletta ner secondo tempo e me smentisce, però a’ prima frazione de gioco j’avemo regalato tutto er tridente offensivo…

    • Ad essere sinceri la partita neanche la sto guardando, sto seguendo gli highlights su Gr.net, a volte succede 🙂

  64. Altra partita con una big… Con stessa formazione stesso modo di. Giocare e stesso risultato….
    Preso il. Gol partita finita e persa… 0 punti con Inter Milan Napoli e Juve…. Bene così direi…. Io le giocherei ancora così tutte pure al ritorno.

  67. Non una bella partita, ma loro sono sembrati piu pericolosi. Il loro turco ha le giocate, Soulè oggi poca roba, come Pelle. Ricordiamo che ci manca la difesa titolare.

    Loro sono veloci e Cristante per me oggi questo lo soffre, metterei Pisilli se ce sta con la testa. E poi forse metterei Ferguson e Bailey, perche ci serve una giocata in attacco, di talento
    Pelle puo uscire, Soulè dopo un po’, se continua cosi.

    E se non c era Svilar, stavamo sotto de due…lui è il nostro vero talento.

  71. Ragazzi il falso nove non l avete capito bene che significa, e Ve lo spiego io: Gasperini preferisce praticamente chiunque, anche baldanzi, a dobbik e Ferguson.
    è più chiaro il concetto così?
    Massara si desse da fare

  73. Partita dominata dall’inizio alla fine poi prendi gol su un tiro. Basta a fine allenamento rimanete un’ora in più e imparate a tirare in porta.Non si può pretendere 3/4/5 milioni l’anno e non saper tirare in porta.!!!!!!! Gasperini ha dato il gioco ma purtroppo mancano i mezzi.

  74. ogni partita con le dirette concorrenti la giochiamo con la formazione sbagliata, ovvero Dybala falso nove che non ha lo spunto atletico per sopperire alla mancanza di fisicità.

    e ogni partita la perdiamo.

    non solo:
    la presenza di Dybala in campo spegne Soule.

    poi, dite quello che volete ma, anche se nulla da dire sull’impegno, ma la qualità offensiva di Celik è imbarazzante.

    Konè se mentalmente acquisisse il fatto che la porta avversaria è fatta per tirarci addosso, diventerebbe un signor centrocampista, per ora è solo un mediano

  75. lo sbaglio in occasione del goal lo fa’ Soule che si stacca dalla possibile marcatura di Concecao……e poi l’azione inizia secondo me su un rilancio lungo troppo affrettato di Svilar

    • vedi giusto sulla marcata copertura di Soulè.
      Però diciamo anche che yildiz si è mosso tra tre birilli, con Mancini che sbaglia tutti i possibili movimenti fin da quando il turco prende palla.
      Voglio credere che la ribaltiamo all’irlandese !!

  77. Sarebbe opportuno inserire Ferguson per la profondità. Dybala davanti solo non riesce a muoversi. Oggi toglierei Rensch e lascerei dietro la punta Dybala, Pellegrini e Soule…con Pellegrini un po arretrato verso la linea dei centrocampisti, un 1-2-1 per intenderci.

  78. Se tra i 5 giocatori offensivi che mandi in campo due sono celik e pellegrini poi non vi lamentate se la Roma nun segna manco a calci. E parlano pure di rinnovo. Qui l’unica cosa che si rinnova è la mancanza di vedere una Roma competitiva quando giocano certi giocatori. Rivoluzione una volta per tutte, largo ai giovani, fate giocare Pisilli, Ghilardi e Ferguson

  81. abbiamo 2 risultati su 3 e come è successo con l Inter
    Milan e Napoli perdiamo
    formazione discutibile, dentro il faraone e ferguson.

  83. PELLEGRINI, il nulla, e c’e chi parla di rinnovo. DYBALA nessun apporto, può anche raggiungere Paredes già a gennaio. SOULE’ troppo fumoso, e poi si pesta i piedi con Dybala. NESSUNO, dico NESSUNO che azzarda un minimo tiro in porta da fuori area. Ennesimo copione delle partite con Milan Napoli, Inter, con il falso nove NON vai da nessuna parte.. POSSESSO palla si, va bene ok, ma se li davanti NON concretizzi. SPERIAMO in una ripresa migliore. PS: oggi nessuna discesa arrembante lungo la fascia. NESSUNO si propone davanti all’area…COSi’ NON VA’

  92. la solita partita penosa, non riescono a passare una palla rasoterra a 1 metro e questi ti fanno i lanci da 50 metri precisi

  93. una vergogna, far vincere il pelato che ha una squadra vergognosa è inaccettabile,..caro gasp fai ancora tempo a cambiare ….dove vogliamo andare?come sempre non siamo all altezza delle altre

  94. è Natale e bisogna essere buoni e noi abbiamo fatto la nostra opera buona : abbiamo fatto segnare Openda che dopo dodici partite non aveva ancora segnato e chissa’ quando segnera’ ancora!!!

  95. ma fottiti Gasperini,ma vattene al pogliar nel c… con sto idee de merd. che hai di far giocare la squadra,mo a gennaio ti compriamo Mbappe,Lewandosky Haaland così l’attaccante ce l’hai e nn rompi più er caz… ma vaffanc…..

  97. il polacco non è n’dicka e santo svilar non può parare l’impossibile
    qualcuno mi aveva criticato perchè ho deyyo settimane fa cje òa roma era da quinto posto e che gasperini stava facendo ancora degli esperimenti , come è giusto che sia il primo anno ; la roma ha perso con tutte le cosiddete grandi

  103. Roma di una pochezza disarmante
    Ranieri lo sapeva e faceva le barricate
    Gasperini fa finta de non sapello e propone scelte assurde pensando di allenare la Dea al massimo della condizione
    quanto me manca er Sor Claudio

  105. Rosico da paura!! Eppure nonostante Gasp la Juve corre più forte di noi! Io una Roma così in Champions non la vorrei vedere altrimenti si comincia a collezionare i bellissimi 7-1 del caso! Abbiamo qualcosa su cui puntare ma … basta ho finito le parole! Ma vaffan… va

  109. perfetto. 2 a 0 . voglio proprio vedere il mercato di gennaio dopo queste grandi prestazioni negli scontri diretti.
    ogni scontro diretto se non allargano i cordoni della borsa, sarà perso.

  110. Basta sognare, teniamoci stretto il quarto posto, cerchiamo di continuare a vincere con le piccole tanto gli scontri diretti sono un tabù.
    Mi dispiace solo che contro Spalletti si doveva vincere..

  111. Oh mi raccomando Mancini fenomeno ma dove stava sul gol, a fare una sovrapposizione? Bravo Gasperi’ hai fatto entrare due zombi Bailey e Baldanzi e hai iniziato con due zombi Pellegrini e Dybala, ce l’hai tutto sul groppone tu sta figuraccia, una Juve mediocre l’abbiamo resa una squadra di fenomeni come il Cagliari.

  112. Niente da fare come da copione le assenze in difesa si sono fatte sentire lo stadium di m… porta male e tu sei spuntato. Con le grandi non vinci mai ormai è acclarato. Purtroppo . La strada per il paradiso e ancora lunga. Quanto devono aspettare questi tifosi affinche si costruisca una squadra che vinca?

  114. Una Roma inconcluedente in attacco, a tratti irritante, nessuno che riesce a fare un tiro in porta…e ora cominciamo anche a ballare in difesa. La Juve quando arriva sulla trequarti punta la porta , ci credono, noi e ti tic e ti toc diecimila passagga davanti l’area avversaria e mai nessuno che punta l’avversario mai nessuno che tira. Questa è la partita che rischia di essere lo spartiacque tra la champions e un altro anno a giocarci le coppette.

  115. Siamo una squadretta.
    Ai fenomeni che volevano il rinnovo di Dybala, un’altra chance a Pellegrini, e elogiano Soulè come se fosse il nuovo Maradona e Massara il migliore ds al mondo.
    Complimenti.

  119. solo loro? soule che segna solo contro le piccole squadre baldanzi giocatore da oratorio e poi i grandi acquisti Bailey e Ferguson. ed io che ci casco e ricasco ogni anno a crederci. che delusione

  122. Gasp è riuscito nell’impresa, nella partita più importante della stagione, a sbagliare la formazione iniziale (Dybala-Soulè insieme in campo con Ferguson in panchina), e poi a sbagliare pure tutti i cambi, togliendo in un colpo solo tutta la qualità (Pelle – Dybala – Soulè) e mettendo Ferguson da solo in attacco, con un Baldanzi imbarazzante e un bailey inadeguato alla serie A… io non so quando ci ricapiterà di beccare una Juve così scarsa… partita che con Ferguson in campo dal primo minuto si vinceva con le pantofole

  123. Sti big match stanno a diventà n’incubo. Già sai come vanno a finì, quindi te prepari psicologicamente da l’inizio de la settimana…

