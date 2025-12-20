LIVE! JUVENTUS-ROMA: 2-1 (44′ Conceicao, 70′ Openda, 75′ Baldanzi). I giallorossi riaprono il match a un quarto d’ora dalla fine!

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il big match che può segnare una svolta nella corsa Champions. La Roma arriva a Torino con quattro punti di vantaggio, determinata a blindare il quarto posto e a sfidare la Juventus sul suo terreno.
Gasperini deve risolvere qualche enigma in difesa e decidere chi guiderà l’attacco, mentre Spalletti cerca conferme per consolidare la sua squadra. Qui su Giallorossi.net vi racconteremo minuto per minuto emozioni, colpi di scena, gol e tattiche: una sfida che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
75′ – GOOOOOOL!! BALDANZI!! Sinistro angolato di Ferguson, respinge Di Gregorio, arriva Baldanzi che a porta vuota non sbaglia e riapre il match!
74′ – CAMBIO ROMA: si fa male subito Bailey, dentro El Shaarawy.
70′ – RADDOPPIO JUVE: segna Openda a porta vuota dopo un assist di McKennie dopo una respinta di Svilar dopo un colpo di testa dell’americano.
64′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Konè che cintura Yildiz.
60′ – CAMBI JUVE: dentro Rugani e Zhegrova, fuori Bremer e Conceicao.
55′ – CAMBI ROMA: fuori Soulè e Dybala, dentro Ferguson e Baldanzi.
52′ – CAMBIO ROMA: dentro Bailey, fuori Pellegrini.
52′ – OCCASIONE JUVE: Yildiz sfiora il palo calciando col sinistro a incrociare.
50′ – Roma molto imprecisa nella trequarti bianconera, troppi errori di precisione dei tre attaccanti.
46′ – Al via la ripresa, al momento nessuna novità nelle due squadre.
PRIMO TEMPO
45’+1′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol, colpita nel finale di frazione da Conceicao. Partita equilibrata con poche occasioni, ma nel finale una giocata del portoghese porta avanti i padroni di casa. Poca efficacia dei giallorossi negli ultimi metri.
45′ – Un minuto di recupero.
44′ – GOL DELLA JUVE: Conceicao in area controlla e batte a incrociare col sinistro, palla angolatissima, Svilar non ci arriva.
42′ – OCCASIONE JUVE: Conceicao salta Rensch in area, poi batte col destro davanti a Svilar che però respinge con le gambe!
38′ – ROMA PERICOLOSA: cross basso di Wesley per Dybala che calcia sul primo palo mandando a lato!
31′ – ROMA PERICOLOSA! Pellegrini calcia col destro dall’interno dell’area ma la palla si impenna e termina alta!
24′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Conceicao per un intervento in ritardo su Mancini.
22′ – OCCASIONE JUVE: Openda lanciato verso la porta, Svilar come sempre è decisivo nell’uscita bassa ad anticipare l’attaccante!
21′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Soulè per un intervento in ritardo su Kalulu.
11′ – ROMA PERICOLOSA! Fraseggio nel breve al limite che porta Dybala al tiro dall’interno dell’area, conclusione sporcata, blocca Di Gregorio!
7′ – Locatelli ci prova dalla lunga distanza su punizione, Svilar blocca senza problemi.
2′ – Rensch sta giocando in difesa, nel centro-sinistra, con Mancini centro-destra e Ziolkowski centrale. Celik gioca largo a destra, con Wesley dall’altra parte.
1′ – Fischio di Sozza, comincia Juventus-Roma!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’ALLIANZ STADIUM
Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Juve: Gasperini rilancia Dybala falso nove con Pellegrini e Soulè alle sue spalle. In difesa out Hermoso, al suo posto Ziolkowski.
La nostra formazione per #JuveRoma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/FP4ZGIbFlK
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 20, 2025
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto ma al momento non piove sopra Torino. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma ballottaggi in attacco e rebus in difesa, con Hermoso in forte dubbio e Ziolkowski in rampa di lancio.
JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All.: Spalletti.
A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bah, El Shaarawy..
Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Baccini, Perrotti
IV uomo: Sacchi
VAR: Ghersini
AVAR: Mazzoleni
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Daje Roma fuori gli attributi
N’artra vorra co sto farso 9!!! Aridaje! Ma che ja fatto Ferguson ar Gasp?
Speriamo bene malgrado le assenze in difesa lo stadium e l’arbitro. Daje Roma c’è la devi mettere tutta non sono ammessi errori
Gasperini è l’unico che ha realmente il polso della situazione e che può valutare il possibile impatto e i possibili effetti delle sue scelte, ma ad un tifoso come me che vede le cose da fuori la formazione sembra molto sbilanciata in avanti in una giornata nella quale per la prima volta ci presentiamo in campo con una difesa d’emergenza.
Mi chiedo solo perché giocarsi la carta Dybala subito e non al bisogno.
Se sfortunatamente ci trovassimo nella situazione di dover recuperare un risultato le scelte in panchina non indurrebbero propriamente all’ottimismo: Bailey, Pellegrini, Pisilli ed Elsha.
Quindi tu metteresti il pullman davanti alla difesa e “speriamo bene”?
Ti sembra il modo di approcciare un match come questo?
Tanto varrebbe non giocarla proprio.
Giorgio mi fido del giudizio di Gasperini. Però vi è un dato che desta preoccupazione: Tutte le volte che hanno giocato insieme Cristante, Pellegrini e Dybala la squadra non ha giocato bene. Ziolkowski se preso in contropiede o messo sotto pressione, ha la brutta tendenza di commettere ingenuità madornali. Speriamo che stavolta le cose vadino diversamente.
Giocare con Pellegrini + Soulé + Ferguson per te Giorgio significa mettere un pullman davanti alla difesa? Mah!
Comunque dalle formazioni ufficiali vedo che giocheremo con Dybala falso nove.
Nelle 5 occasioni dove l’abbiamo fatto abbiamo perso 4 volte: bel coraggio!
Quando invece abbiamo iniziato la gara con un centravanti di ruolo abbiamo vinto 8 volte su 9.
Queste non sono coincidenze ma chiare indicazioni e mi sorprende che il Gasp non ne abbia tenuto conto.
Gasperini si sarà convinto che Dybala, Pellegrini e Baldanzi non possono giocare insieme? mi sa tanto di no
Ma quando cavolo inizia sta partita!!!!!
Mi sto sorbendo tutto il porcile che le tv del nord possono partorire…!
HO BISOGNO CHE LA ROMA LI ZITTISCA!!!
“La Roma non è niente”, “il Como si è suicidato a Roma”, “vanno avanti solo con fallacci”, “giocano solo fisicamente e non fanno calcio”, “le perdono tutte con le grandi” …….
Vorrei tanto la Roma porti in campo la rabbia che sto provando io e, come Mancini insegna, SE LI MANGI !!!
Ti prego GASP MIO sotterrali come hai fatto con l’Atalanta!!!
FORZA ROMA
Ma come ti va di guardare quella robaccia?
ma che te li guardi a fá….
Servono attaccanti nuovi che la buttano dentro, appena finisce questa partita capirete il perché.
spiegacelo ora ti prego
anche perché “servono attaccanti che fanno gol” è un’idea così rivoluzionaria che siam tutti stupiti
posso dire che temo la formazione sbagliata? la statistica dice negativo il falso nueve
Formazione statisticamente poco propizia…mah…nella sostanza, l’impressione è che Spalletti ne sia contento…ora…vedremo in corso di partita. Non resta che affidarsi alla scaramanzia🤞
Formazione che non mi convince, sia nei 3 dietro che nell’attacco. Speriamo di sbagliare
Concordo
Dybala…. vabbè 😔
Non è possibile fare le cose semplici, nei big match gli scappa sempre la fenomenite.
anche stasera formazione sbagliata
Dybala falso nove un’altra volta, è andata bene solo col Sassuolo, male tutte le altre e non sono poche, non c’è spiegazione logica, è una mossa alla Pellegrini di Ranieri nel derby di gennaio 2025, speriamo abbia avuto un’intuizione il mister, forza Roma
DAJEEEEEE ROMA DAJEEEEEE 🧡❤️
Ancora con il falso nove.
Ma porc !!
Basta senza centravanti non si può giocare, non ci è bastato perdere tutte le volte che abbiamo giocato senza
Doppietta di Dybala at least!
Ancora Dybala centravanti…. se mette pure Rensch nei 3 di difesa e sposta Wesley sulla sinistra è la solita cavolata vista nelle partite perse finora. Neanche a guardarla
vedere il polacco in difesa mi vengono i brividi, speriamo bene
Spero di potermela giocare fino in fondo. Forza Roma!
Va bene.
Nella sua carriera Gasp ha lanciato 1000 ragazzi!
Se mette dentro Zio vuol dire che il ragazzo promette bene ed è giusto subentri il naturale sostituto.
Che Dio ce la mandi buona!
Oggi Pellegrini, Dybala, Soule’: se azzecca pure questa, si va per lo scudo amici miei…!!!
FORZA ROMA
perché col falso nove,così ci sovrastano sn tutti esili i nostri li davanti,nn capisco,speriamo bene!
ma almeno un pareggio, su..!!!
Io avrei lasciato la stessa formazione di lunedi col Como con Ghilardi e Zirkoski al posto di Hermoso e Ndika.Perche sulle fasce siamo stati micidiali e con Ferguson che attacca gli spazi e crea spazi in attacco.Ho paura che Dibala può limitare Soule.Speriamo che mi sbaglio.
spero che gasperini abbia ragione con questa formazione ma ne dubito.
È ora de batte ‘a vecchia bardracca a casa sua. Scennete in campo belli concentrati e cazzutissimi.
DAJE ROMA DAJEEEEEE 👊👊👊💪💪💪🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️
Se mi dimentico per un microsecondo di essere tifoso, dico che questa formazione e’ l’annuncio di un suicidio, una cosa provata e riprovata e SEMPRE andata male che ha un’alta probabilita’ di andare male per l’ennesima volta. In altre parole, un altro scontro diretto buttato.
Invece, il tifoso in me spera con tutte le sue forze che, specialmente oggi, di calcio io non capisca NIENTE ma proprio NIENTE e che Gasperini invece abbia visto qualcosa di magico in questi uomini messi in campo, che abbia avuto un’intuizione messianica.
Purtroppo i fatti sembrano darti ragione. Tutto mi aspettavo tranne che Gasperini mandasse in campo una formazione del genere, sbaglia e continua a perseverare nell’errore Mah…
Stiamo giocando in 10..NON sono convinto della formazione. VEDREMO
pellegrini perché? perché? perché?
SENZA peso la davanti!
Mi sembra un telecronaca “leggermente” pro juve o mi sbaglio?
Su Pellegrini era rigore! Andiamo bene !
…manco ci hanno pensato di dare anche solo un’occhiata per sicurezza.
a parti invertite manco il VAR chiamavano. Rigore sicuro.
Il polacchetro mi sta piacendo. Due bogli interventi in scivolata. ragazzi ha 20 anni
Davanti siamo comunque leggeri.
santo subito svilaaaaar
Il centravanti, il centravanti, il centravanti….
Abbiamo preso un gol al 43 del primo tempo; siamo sotto e a noma e consuetudine una partita persa. Vediamo se questa volta il destino sarà diverso.
niente da fare , anche giocando bene non ricavamo niente. Questo stadio è maledetto!
E siamo alle solite
chi segna da noi ?
Pazienza… Però quanta rabbia!!!
solito discorso senza attaccanti di peso non si va avanti
quando te la fai sotto e non concretizzi ripeti sempre le stesse partite come stasera o Milano… fuori Dybala
basta co sto falso nueve! fuori Pellegrini e dentro Ferguson!
Ennesimi 45 minuti buttati giocando senza centravanti..pazzesco che un allenatore esperto come Gasperini non ci arrivi. Se giochi con Dybala o baldanzi prima punta perdi.
I peggiori per ora Ziolkowski e Pellegrini, o sbaglio?
ma perchè deve mettere dybala con soulè .ogni volta perdiamo .e la punta in panchina
Roma superiore nella manovra fine a se stessa, un po’ come a San Siro contro il Milan.
Stesso copione, si spera che il gol subito non significhi sconfitta.
Saranno decisivi i cambi. Certo Ferguson dovrebbe essere il primo a entrare.
Però Gasperini sarebbe ora che la smettesse basta co ste formazioni del cavolo Che Dybala come falso nove non funzioni, l’hanno capito anche i muli eppure lui insiste nel voler prendere schiaffoni e che diamine
i commentatori di Sky : 2 poracci, servi appecoronati… uno Skyfo
Stefano1966….si perché quelli di dazn te li raccomando
Praticamente una mezza fotocopia di Milan – Roma finora.
La Roma aggredisce in ogni zona del campo che e’ un piacere, ma e’ completamente sterile in attacco e alla fine becchi il gol, tra l’altro nel momento peggiore: alla fine del primo tempo come a Milano.
La speranza e’ l’ultima a morire, come sempre, ma credo che ci voglia un MIRACOLO adesso per non perdere anche questa partita.
O arrivano giocatori importanti davanti o alle squadre gli fai il solletico. Altro che 2 ne dovresti prendere 3. Davanti siamo niente. Il problema non e’ prendere goals ma farli.
Trovo perfettamente inutile girarci intorno, l’attacco non funge serve gente che sappia segnare
fuori pellegrini dentro Ferguson.
A me un pareggio andrebbe benissimo ma ti pare che riesci a fargli goal? Sembra che quando tiri non hai forza nelle gambe! Sempre tiri di interno, mai uno che da 30 metri sfonda la porta. Che noia…
È sempre la stessa storia quando devi fare il salto in avanti ne famo sempre 2 indietro. Speramo nel secondo tempo ma così si fa dura e questa è una rubentus tutto meno che imbattibile
e niente,sempre il solito problema,li davanti siamo nulli poi la svista in difesa e becchiamo il gol
squadra timida era scontato andare sotto. il faraone dovrebbe entrare al posto di pellegrini.
e ne perdiamo un’altro… vabè io mi sono rassegnato ormai, cmq non possiamo giocare con un falso nove, Dybala sovrastato fisicamente da Bremer, vabè e poi Pellegrini inutile e Konè non in grado di fare la transizione offensiva, grandissimo limite per questo giocatore.
Qualcuno mi ricorda quando è stata l’ultima volta che la Roma non ha perso un big match o uno scontro diretto?
Lo scorso anno, nel girone di ritorno, la Roma ha vinto con Inter e Milan ed ha pareggiato con Juventus e Napoli
Non siamo in grado di vincere uno scontro diretto neanche per sbaglio. E saremo fuori dalla champions pure quest’anno. Formazione assurda non riesco a capire come Gasp pensi di segnare con questo schieramento.
Sempre gli stessi film, gol a ridosso della fine primo tempo. L’imbucata del nano era prevedibile, perché non è stato seguito ? Speriamo nella ripresa
Ma un big match sta Roma riuscirà mai a vincerlo?!?!?!?
sto falso nove……no no no.
poi lo fai con dybala che secondo me è
arrivato,non ha più lo spunto per bruciare
il difensore. speriamo nel secondo tempo. daje roma proviamoci.
sfr. ❤️🧡💛
Peccato questo gol, pero dimostra quanto delle ali veloci che dribblano facciano la differenza nella corsa champions. Noi non ne abbiamo uno che riesca a dribblare in velocita, Dybala e Soule sono tecnichi ma non veloci. Ogni ripartenza ci fermiamo sulla trequarti perche ogni loro giocatore e piu veloce del nostro. E se con le squadre piu piccoline riusciamo a farla franca dovuto surclassandole tecnicamente, con le big del campionato, che hanno un livello tecnico pari o superiore, finiamo puntalmente per prenderle senza manco riuscire a segnare una rete.
Bisogna mettere Ferguson e provare con i cross, perche chiaramente per le vie centrali e di ripartenza possiamo giocare altri 180 minuti e non combineremmo nulla.
lo so sto parlando troppo presto nella speranza di essere smentito.. ma lo temevo già prima di iniziare
anche questo anno gli scontri diretti sono una tassa
il mercato di Gennaio sarà determinante e speriamo basti perché rischia di essere tardivo
io insistito nel dire che serve uno forte a centrocampo che faccia interdizione oltre a Kone ed EA ne serve un altro …Cristante va bene se gioca dietro le punte oltre a Pisilli
ecco spero non stiano lavorando solo su Zirkzee
e ripeto spero di essere smentito entro il 90mo
dovremo aspettare gennaio per prendere una punta che segna e recuperare e vincere uno scontro diretto. ho fiducia zero in massara .
Il perché si perdono i big match. Perché certe squadre sono più forti di una Cremonese qualunque ed i giochetti e leziosismi non ce li permettono. Il pallone va passato il più rapidamente possibile e subito, in porta bisogna tirarci all’istante e con determinazione, non con mozzarellette come passaggetti al portiere avversario.
Metto Dazn ce trovo Pardo, dico no no, annamo su Sky, ce sta Stefano Borghi. A’ serata è cominciata male e sta proseguì peggio.
Come ar solito davanti semo microdotati, famo er solletico…
Me sto a cioccà Dybala, ha perso proprio forza su le gambe, nun c’ha spunto, nun incide, poi magara fa tripletta ner secondo tempo e me smentisce, però a’ prima frazione de gioco j’avemo regalato tutto er tridente offensivo…
Ad essere sinceri la partita neanche la sto guardando, sto seguendo gli highlights su Gr.net, a volte succede 🙂
cmq assurdo che non riusciamo mamco per sbaglio a fare risultato con le grandi. Assurdo proprio
Altra partita con una big… Con stessa formazione stesso modo di. Giocare e stesso risultato….
Preso il. Gol partita finita e persa… 0 punti con Inter Milan Napoli e Juve…. Bene così direi…. Io le giocherei ancora così tutte pure al ritorno.
Dybala falso nueve …vabbe’
In ogni caso siamo quarti
DAJE ROMA 💛❤
Non una bella partita, ma loro sono sembrati piu pericolosi. Il loro turco ha le giocate, Soulè oggi poca roba, come Pelle. Ricordiamo che ci manca la difesa titolare.
Loro sono veloci e Cristante per me oggi questo lo soffre, metterei Pisilli se ce sta con la testa. E poi forse metterei Ferguson e Bailey, perche ci serve una giocata in attacco, di talento
Pelle puo uscire, Soulè dopo un po’, se continua cosi.
E se non c era Svilar, stavamo sotto de due…lui è il nostro vero talento.
Ferguson punta e Dybala a sinistra.
in tribuna vorrai dire
Cmq step on foot e’ rigore! E sono 2 in 2 domeniche. E in societa’ tutti zitti ma va bene cosi’.
è partito zitto zitto da metà campo da solo ed in area sempre solo ha fatto goal…pessima fase difensiva
Ragazzi il falso nove non l avete capito bene che significa, e Ve lo spiego io: Gasperini preferisce praticamente chiunque, anche baldanzi, a dobbik e Ferguson.
è più chiaro il concetto così?
Massara si desse da fare
dovbik è rotto .
Purtroppo Kone quando arriva al ridosso della area avversaria non riesce a incidere per niente.
te lo credo ha i piedi quadrati
Partita dominata dall’inizio alla fine poi prendi gol su un tiro. Basta a fine allenamento rimanete un’ora in più e imparate a tirare in porta.Non si può pretendere 3/4/5 milioni l’anno e non saper tirare in porta.!!!!!!! Gasperini ha dato il gioco ma purtroppo mancano i mezzi.
non su un tiro . alcuni minuti prima c’era stata un’azione identica con miracolo di Svilar
ogni partita con le dirette concorrenti la giochiamo con la formazione sbagliata, ovvero Dybala falso nove che non ha lo spunto atletico per sopperire alla mancanza di fisicità.
e ogni partita la perdiamo.
non solo:
la presenza di Dybala in campo spegne Soule.
poi, dite quello che volete ma, anche se nulla da dire sull’impegno, ma la qualità offensiva di Celik è imbarazzante.
Konè se mentalmente acquisisse il fatto che la porta avversaria è fatta per tirarci addosso, diventerebbe un signor centrocampista, per ora è solo un mediano
quindi tu ne sai piu’ di Gasperini
lo sbaglio in occasione del goal lo fa’ Soule che si stacca dalla possibile marcatura di Concecao……e poi l’azione inizia secondo me su un rilancio lungo troppo affrettato di Svilar
vedi giusto sulla marcata copertura di Soulè.
Però diciamo anche che yildiz si è mosso tra tre birilli, con Mancini che sbaglia tutti i possibili movimenti fin da quando il turco prende palla.
Voglio credere che la ribaltiamo all’irlandese !!
Nn capisco dybala centravanti rensch in difesa celik a cc boh sarò io
Speriamo di ribaltarla
Breme rientra da infortunio metti uno grosso che mena
Sarebbe opportuno inserire Ferguson per la profondità. Dybala davanti solo non riesce a muoversi. Oggi toglierei Rensch e lascerei dietro la punta Dybala, Pellegrini e Soule…con Pellegrini un po arretrato verso la linea dei centrocampisti, un 1-2-1 per intenderci.
Se tra i 5 giocatori offensivi che mandi in campo due sono celik e pellegrini poi non vi lamentate se la Roma nun segna manco a calci. E parlano pure di rinnovo. Qui l’unica cosa che si rinnova è la mancanza di vedere una Roma competitiva quando giocano certi giocatori. Rivoluzione una volta per tutte, largo ai giovani, fate giocare Pisilli, Ghilardi e Ferguson
a Torino si perde come sempre non ci sono storie,con le grandi le perdiamo tutte,che salto vogliamo fare? ma per cortesia
Formazione schierata nuovamente male … mo però è un vizio!
abbiamo 2 risultati su 3 e come è successo con l Inter
Milan e Napoli perdiamo
formazione discutibile, dentro il faraone e ferguson.
e comunque , senza svilar fra i pali la roma avrebbe almeno otto/nove punti in meno
PELLEGRINI, il nulla, e c’e chi parla di rinnovo. DYBALA nessun apporto, può anche raggiungere Paredes già a gennaio. SOULE’ troppo fumoso, e poi si pesta i piedi con Dybala. NESSUNO, dico NESSUNO che azzarda un minimo tiro in porta da fuori area. Ennesimo copione delle partite con Milan Napoli, Inter, con il falso nove NON vai da nessuna parte.. POSSESSO palla si, va bene ok, ma se li davanti NON concretizzi. SPERIAMO in una ripresa migliore. PS: oggi nessuna discesa arrembante lungo la fascia. NESSUNO si propone davanti all’area…COSi’ NON VA’
Dybala…. poco utile stasera
ma quando tiriamo axcxx
Dybala non mi convince. fuori lui dentro evan
pellegrini inadatto al gioco fel calcio.
sostituito il fantasma di pellegrini. fuori uno
Guardate come si tiraaaaa guardate e imparateeee.Vergogna!!!!
…meno male ha tolto Pellegrini, oggi veramente imbarazzante, cadaverico…
Davanti so’ tutti morti.
Cambiato tutto l’attacco : le idee non erano molto chiare
Tutto non ne voglio vedere piu’ manco uno. Comprare chi sa tirare di collo.
tanto non segnamo manco con le mani Dybala ormai è arrivato e Pellegrini non pervenuto
la solita partita penosa, non riescono a passare una palla rasoterra a 1 metro e questi ti fanno i lanci da 50 metri precisi
una vergogna, far vincere il pelato che ha una squadra vergognosa è inaccettabile,..caro gasp fai ancora tempo a cambiare ….dove vogliamo andare?come sempre non siamo all altezza delle altre
è Natale e bisogna essere buoni e noi abbiamo fatto la nostra opera buona : abbiamo fatto segnare Openda che dopo dodici partite non aveva ancora segnato e chissa’ quando segnera’ ancora!!!
ma fottiti Gasperini,ma vattene al pogliar nel c… con sto idee de merd. che hai di far giocare la squadra,mo a gennaio ti compriamo Mbappe,Lewandosky Haaland così l’attaccante ce l’hai e nn rompi più er caz… ma vaffanc…..
A gasperí quanno fai l’esperimenti me fai popo rode er c…
il polacco non è n’dicka e santo svilar non può parare l’impossibile
qualcuno mi aveva criticato perchè ho deyyo settimane fa cje òa roma era da quinto posto e che gasperini stava facendo ancora degli esperimenti , come è giusto che sia il primo anno ; la roma ha perso con tutte le cosiddete grandi
è finita raga 2-0 ormai non segnano più
Massara e sgusciante ( dal le interesse della ROMA)
penosi
Ennesima formazione e cambi sbagliati! Basta
il nulla
Roma di una pochezza disarmante
Ranieri lo sapeva e faceva le barricate
Gasperini fa finta de non sapello e propone scelte assurde pensando di allenare la Dea al massimo della condizione
quanto me manca er Sor Claudio
La davanti è terra bruciata…
Rosico da paura!! Eppure nonostante Gasp la Juve corre più forte di noi! Io una Roma così in Champions non la vorrei vedere altrimenti si comincia a collezionare i bellissimi 7-1 del caso! Abbiamo qualcosa su cui puntare ma … basta ho finito le parole! Ma vaffan… va
abbiamo un attacco veramente scarso, quando vi entra in capoccia sta cosa?
Gasoerini ha toppato su tutti i fronti. Ha stufato pure lui
Cioe’ Bailey si e’ infortunato per aver corso?
perfetto. 2 a 0 . voglio proprio vedere il mercato di gennaio dopo queste grandi prestazioni negli scontri diretti.
ogni scontro diretto se non allargano i cordoni della borsa, sarà perso.
Basta sognare, teniamoci stretto il quarto posto, cerchiamo di continuare a vincere con le piccole tanto gli scontri diretti sono un tabù.
Mi dispiace solo che contro Spalletti si doveva vincere..
Oh mi raccomando Mancini fenomeno ma dove stava sul gol, a fare una sovrapposizione? Bravo Gasperi’ hai fatto entrare due zombi Bailey e Baldanzi e hai iniziato con due zombi Pellegrini e Dybala, ce l’hai tutto sul groppone tu sta figuraccia, una Juve mediocre l’abbiamo resa una squadra di fenomeni come il Cagliari.
Niente da fare come da copione le assenze in difesa si sono fatte sentire lo stadium di m… porta male e tu sei spuntato. Con le grandi non vinci mai ormai è acclarato. Purtroppo . La strada per il paradiso e ancora lunga. Quanto devono aspettare questi tifosi affinche si costruisca una squadra che vinca?
questa sconfitta con brutta figura incorporata è tutta del Gasp. formazione suicida
Una Roma inconcluedente in attacco, a tratti irritante, nessuno che riesce a fare un tiro in porta…e ora cominciamo anche a ballare in difesa. La Juve quando arriva sulla trequarti punta la porta , ci credono, noi e ti tic e ti toc diecimila passagga davanti l’area avversaria e mai nessuno che punta l’avversario mai nessuno che tira. Questa è la partita che rischia di essere lo spartiacque tra la champions e un altro anno a giocarci le coppette.
Siamo una squadretta.
Ai fenomeni che volevano il rinnovo di Dybala, un’altra chance a Pellegrini, e elogiano Soulè come se fosse il nuovo Maradona e Massara il migliore ds al mondo.
Complimenti.
si è rifatto male bailey. bravo massara , che fiuto
Aho il centravanti ha tirato in porta ed è uscito un gol a Gasperini Er centravanti deve giocare!!!!!
Grazie a Gasp i nostri scontri diretti con Como e Bologna li abbiamo vinti..
solo loro? soule che segna solo contro le piccole squadre baldanzi giocatore da oratorio e poi i grandi acquisti Bailey e Ferguson. ed io che ci casco e ricasco ogni anno a crederci. che delusione
Goooooooooo goooooooo goooooooooo
Dajeee Romaaaaa
Ha segnato Bardanzi, mò timbra er Faraone. DAJE 👊💪🌶💛❤️
Gasp è riuscito nell’impresa, nella partita più importante della stagione, a sbagliare la formazione iniziale (Dybala-Soulè insieme in campo con Ferguson in panchina), e poi a sbagliare pure tutti i cambi, togliendo in un colpo solo tutta la qualità (Pelle – Dybala – Soulè) e mettendo Ferguson da solo in attacco, con un Baldanzi imbarazzante e un bailey inadeguato alla serie A… io non so quando ci ricapiterà di beccare una Juve così scarsa… partita che con Ferguson in campo dal primo minuto si vinceva con le pantofole
Sti big match stanno a diventà n’incubo. Già sai come vanno a finì, quindi te prepari psicologicamente da l’inizio de la settimana…
E Daje Baldanzi !
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.