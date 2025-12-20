LIVE! JUVENTUS-ROMA: 2-1 (44′ Conceicao, 70′ Openda, 75′ Baldanzi). I giallorossi riaprono il match a un quarto d’ora dalla fine!

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il big match che può segnare una svolta nella corsa Champions. La Roma arriva a Torino con quattro punti di vantaggio, determinata a blindare il quarto posto e a sfidare la Juventus sul suo terreno.

Gasperini deve risolvere qualche enigma in difesa e decidere chi guiderà l’attacco, mentre Spalletti cerca conferme per consolidare la sua squadra. Qui su Giallorossi.net vi racconteremo minuto per minuto emozioni, colpi di scena, gol e tattiche: una sfida che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

75′ – GOOOOOOL!! BALDANZI!! Sinistro angolato di Ferguson, respinge Di Gregorio, arriva Baldanzi che a porta vuota non sbaglia e riapre il match!

74′ – CAMBIO ROMA: si fa male subito Bailey, dentro El Shaarawy.

70′ – RADDOPPIO JUVE: segna Openda a porta vuota dopo un assist di McKennie dopo una respinta di Svilar dopo un colpo di testa dell’americano.

64′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Konè che cintura Yildiz.

60′ – CAMBI JUVE: dentro Rugani e Zhegrova, fuori Bremer e Conceicao.

55′ – CAMBI ROMA: fuori Soulè e Dybala, dentro Ferguson e Baldanzi.

52′ – CAMBIO ROMA: dentro Bailey, fuori Pellegrini.

52′ – OCCASIONE JUVE: Yildiz sfiora il palo calciando col sinistro a incrociare.

50′ – Roma molto imprecisa nella trequarti bianconera, troppi errori di precisione dei tre attaccanti.

46′ – Al via la ripresa, al momento nessuna novità nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol, colpita nel finale di frazione da Conceicao. Partita equilibrata con poche occasioni, ma nel finale una giocata del portoghese porta avanti i padroni di casa. Poca efficacia dei giallorossi negli ultimi metri.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – GOL DELLA JUVE: Conceicao in area controlla e batte a incrociare col sinistro, palla angolatissima, Svilar non ci arriva.

42′ – OCCASIONE JUVE: Conceicao salta Rensch in area, poi batte col destro davanti a Svilar che però respinge con le gambe!

38′ – ROMA PERICOLOSA: cross basso di Wesley per Dybala che calcia sul primo palo mandando a lato!

31′ – ROMA PERICOLOSA! Pellegrini calcia col destro dall’interno dell’area ma la palla si impenna e termina alta!

24′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Conceicao per un intervento in ritardo su Mancini.

22′ – OCCASIONE JUVE: Openda lanciato verso la porta, Svilar come sempre è decisivo nell’uscita bassa ad anticipare l’attaccante!

21′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Soulè per un intervento in ritardo su Kalulu.

11′ – ROMA PERICOLOSA! Fraseggio nel breve al limite che porta Dybala al tiro dall’interno dell’area, conclusione sporcata, blocca Di Gregorio!

7′ – Locatelli ci prova dalla lunga distanza su punizione, Svilar blocca senza problemi.

2′ – Rensch sta giocando in difesa, nel centro-sinistra, con Mancini centro-destra e Ziolkowski centrale. Celik gioca largo a destra, con Wesley dall’altra parte.

1′ – Fischio di Sozza, comincia Juventus-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’ALLIANZ STADIUM

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Juve: Gasperini rilancia Dybala falso nove con Pellegrini e Soulè alle sue spalle. In difesa out Hermoso, al suo posto Ziolkowski.



Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto ma al momento non piove sopra Torino. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma ballottaggi in attacco e rebus in difesa, con Hermoso in forte dubbio e Ziolkowski in rampa di lancio.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All.: Spalletti.

A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala. All.: Gasperini.

A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bah, El Shaarawy..

Arbitro: Simone Sozza

Assistenti: Baccini, Perrotti

IV uomo: Sacchi

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni

Giallorossi.net – Andrea Fiorini