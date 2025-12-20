JUVENTUS-ROMA 2-1: le pagelle

Altra sconfitta della Roma in un big match, battuta 2 a 1 dalla Juventus allo Stadium: inutile il gol di Baldanzi dopo le reti di Conceicao e Openda.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera all’Allianz Stadium per affrontare i bianconeri nel match valido per la sedicesima giornata di campionato.
Svilar 6,5 – Para tutto il parabile. Non riesce a fare il miracolo sul sinistro di Conceicao, assiste inerme al raddoppio di Openda.
Mancini 6 – Si incolla a Yildiz, riesce ad arginarlo solo a tratti.
Ziolkowski 5,5 – Buon avvio di partita nel duello con Openda, perde la bussola nelle marcature in area. Si fa anticipare da McKennie in occasione del raddoppio bianconero.
Rensch 6 – Gioca nell’inedito ruolo di centrale di sinistra, non sfigura.
Celik 5,5 – Confermato da esterno destro, ma non riesce a incidere. Appare in leggero calo di condizione dopo un avvio di stagione super.
Konè 5,5 – La corsa non gli manca, ma difetta in efficacia nel momento di incidere nella trequarti avversaria. Un po’ troppo impreciso.
Cristante 6 – Prestazione convinta in mezzo al campo, abile sia nell’interrompere la manovra avversaria che nel far ripartire quella dei propri compagni.
Wesley 6,5 – Pimpante. Difende e attacca con efficacia. Da un suo recupero nasce il gol, purtroppo inutile, di Baldanzi.
Soulè 5,5 – Marcato a vista, non riesce a infiammare la sua prestazione. Dal 54′ Baldanzi 6 – Segna un gol a porta vuota che riaccende un barlume di speranze.
Pellegrini 5 – Qualche duetto nello stretto con Dybala ma zero efficacia nelle conclusioni. Dal 53′ Bailey 4 – Tanti errori, poi l’ennesimo infortunio: acquisto del tutto sballato. Dal 73′ El Shaarawy sv.
Dybala 5,5 – Riproposto da falso nove, tenta di colpire con giocate nel breve ma senza successo. Dal 55′ Ferguson 6 – Dà un riferimento all’attacco, procura con un bel sinistro il gol di Baldanzi.
GIAN PIERO GASPERINI 4,5 – L’ennesima sconfitta in un big match pesa. La scelta di Dybala falso nove non è azzeccata, così come quella di puntare su Bailey in un momento decisivo del match. Togliere Soulè, seppur poco brillante, non è stata forse una mossa felicissima.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ziolkowski ha fatto un partitone, altro che perde la bussola, gli errori nei due gol sono di cristante.
Sottoscrivo e confermo, Cristante questa sera era Pisolo
Sono 100% d’accordo. Ziółkowski ha fatto un’ottima partita. Ha 20 anni e con Yildiz, Conceicao e Openda davanti, ha dimostrato di aver personalità e qualità. Prendersela con lui stasera sarebbe completamente pazzesco.
La partita l’abbiamo persa perché davanti siamo scarsi…
È vero che Ziolkowski ha fatto una bella partita, ma non credo che sui gol ci siano responsabilità di Cristante: sul primo la palla di Yildiz passa tra Mancini e Celik dove non dovrebbe mai passare, sul secondo è Cristante era sì il più vicino ma non so se questo sia il segno di un suo errore o se invece ci dovessero essere gli altri difensori centrali
sottoscrivo @tamas. Cristante ha fatto una partita mediocre, ha sbagliato tantissimi passaggi e non ha fatto filtro.
Ma sui gol non ha colpa. Su entrambi le maggiori responsabilità sono di Mancini. Cercatelo (se ci riuscite) nelle immagini in occasione del secondo gol, che nasce da una fase di gioco alimentata sulla fascia e con un cross a centro area. Ovvero, una di quelle situazioni in cui i centrali NON possono non essere schierati
sul secondo gol dove stava Mancini?
Condivido il ragazzino ha fatto una grande prestazione! Il problema della roma e’ il centrocampo, manca un vero regista a centrocampo!
Campagna acquisti di due anni : DISASTROSE!!!!!
Svilar 9, come sempre.
Abbiamo delle carenze evidenti, che determinano queste sconfitte.
Senza una punta, non ce la caviamo.
Amo Dybala, ma lui ora è il cambio di Soule, che non sarà mai quello che è stato Dybala.
Pelle, vabbè, sempre quello.
Ci manca il centravanti, Ferguson qualcosa prova di fare, ma ci serve un mostro li. ci manca anche qualcuno che sappia fare un passaggio finale o tirare in porta da fuori area, Manu questo NON lo sa fare.
Abbiamo due buoni terzini, Wesley e Rensch, Zeki da del suo meglio; ci mancava la difesa titolare ed il primo cambio del centrocampo, EA.
La squadra è incompleta, siamo da prime 4 e ce la giochiamo con Juve ( che non è un gran che) e Milan ( che non ha le coppe).
niente da fare come da copione dal momento della formazione iniziale e poi dai cambi. Le assenze in difesa hanno fatto il resto con le grandi non si vince paghiamo sempre dazio.
Gli scontri diretti li abbiamo persi perché qualitativamente in attacco delle prime siamo i più scarsi. Basta poi il romanticismo nei confronti di alcuni giocatori e basta esaltarne altri. L’assenza di Ndicka già si fa sentire e prendetemi per matto, ma secondo me El Aynaoui qualitativamente è il centrocampista migliore che abbiamo. Stasera Gasperini ha sbagliato, è umano anche lui, però basta perseverare con il falso nove e dia una chance a Pisilli, perché non si segna neanche con le mani in attacco ma neanche con i centrocampisti. Wseley il migliore per me.
tutto giusto
Cominciamo dagli intoccabili: si può dire che Soulè quando trova marcatori di livello sparisce?
Possiamo dire che Kone, a parte portare la palla a spasso x il campo, da un punto di vista offensivo non è niente di che? I giocatori forti dovrebbero vedersi in queste occasioni, non con le squadre di livello più basso quando ti marca Viti o Baschirotto. Visto Yildiz, come si è bevuto i nostri?
Siccome è passato tanto tempo da quando abbiamo avuto i campioni…ci siamo scordati come sono fatti
Parole sante, sottoscrivo in pieno. Analisi impeccabile.
Ehm…chi si è bevuto Yldiz? La difesa di riserva….senza Hermoso e Ndicka.
Soulé nel primo tempo prova a costruire con Celik ma non essendoci la punta nessuno crossa e le giocate sono tutte telefonate. Soulé non sparisce. È tutto l’ attacco a floppare senza Ferguson.
io non penso questo.
Fergusson doveva giocare dall’inizio . Soule deve giocare titolare sempte
Baley e Dybala hanno preso il viale del tramonto e’ ora di capirlo
Errore di Gasperini arrivare a questa partita senza minutaggio adeguato per Ziolkowski ( e per il povero Pisilli )
Credo che Gasperini si sia fatto ingolosire dallo scudo ( che quest’anno non e’ il nostro obiettivo ) Adesso Gasperini e Massara programmino seriamente il quarto posto
Kone’ non merita il voto A centrocampo e’ una furia , non sa tirare ma non e’ compito suo tirare in porta.
Balcanzi credo possa diventare un buon centrocampista.
pagelle:
RIVOGLIO RANIERI
il secondo goal è colpa di Rensch non del polacco che a mio avviso ha fatto una bella partita
Cristante che guarda…
Dopo la rabbia al fischio finale, cerco di trovare una lucida motivazione.
Abbiamo giocato con 2 difensori su 3 in emergenza. Abbiamo capito che Ndicka ed Hermoso sono fondamentali.
Wesley è stato il migliore in campo, mentre i due centrali hanno dovuto tenere a bada da soli il centrocampo juventino. Male Pellegrini e Dybala nel ruolo di falso nove. Mi sembra chiaro che non funzioni. Soulè invece continua ad essere acerbo in fase di gioco, predilige troppo giocare a testa bassa. Avrei preferito giocare con Ferguson davanti fin dall’inizio e Dybala a destra
Invece il mister per l’ennesima volta mi fa restare scettico sulle sue scelte. Bailey si fa male da solo, ma nel secondo tempo avrei messo subito ElSharawy che almeno ha messo movimento in avanti.
Per il resto perdiamo ancora un big match. Sono anni che non vinciamo. Che soluzioni dobbiamo ricercare? Nel primo tempo tanto possesso e andati sotto per 1 azione pericolosa e basta. sfortuna? Non direi. Spalletti ha chiuso bene le porte.
Ripartire da? Ferguson davanti, Dybala a destra e a sinistra non Pellegrini.
Gasperini 2, sbaglia tutto!
Wesley deve giocare a destra e fare catena con Soulè, ancora non l’ha capito.
Celik doveva giocare centrale a destra la cosa più normale, ha smontato tutta la difesa doveva solo cambiare N’Dika!
Dybala e Bailey perchè? Non si reggono in piedi
Giocatori di gamba come El Shaarawy e Pisilli non giocano
La Juventus più scarsa di sempre, incredibile
Sul primo gol Svilar fa una cavolata affretta il rilancio ad un minuto dalla fine consegna la palla centrale passaggio al turco e gol, anche per giocare a calcio serve il cervello
giusto Ivan…. Wesley e Soulé si trovano ad occhi chiusi…non capisco Gasp nei big match
Io non sono un allenatore professionista ma di calcio penso di capirne un po’ e stasera mi sembra evidente che la partita l’abbiamo perso con Dybala falso nove.
In una partita del genere era sicuro che andrebbe male…
Poi la seconda colpa è stata di sostituire tutto l’attacco. Serviva solo di far entrare Ferguson al posto di Dybala che non era in condizioni.
Perché il momento peggiore della partita è arrivato quando non c’erano più né Pellegrini né Soulé (che davano equilibrio pure di non aver fatto una grande partita…)
Mi spiace ma stasera è anche la sconfitta di Gasp…
Ma è normale se te marca bremer dybala do vole anna mica è dybala de 10 anni fa
Senza Attaccanti non c’è la faremo mai a stare attaccati al treno delle 4. Speriamo nel mercato
Gasperini 4….stavolta non ha molte scuse, di nuovo lo stesso errore.
Pellegrini 5, Dybala 5, Soulé 5,5….
questi tre non la vedono mai, costretti a duettare senza la soluzione preferita da Soulé cioè costruire non solo il suo tiro ma anche le incursioni in area di Celik….che però non ha nessuno in area.
Possiamo mettere 5 a Koné ma almeno la gioca di prima o di seconda. Cristante la deve sempre toccare tre o quattro volte. Mi dispiace ma Bryan ha fatto danni in entrambi i gol non raddoppia. Soprattutto sul secondo si perde l’ uomo a una passo dalla porta. Dico davvero… sull’ 1 a 0, si poteva ancora fare. Partita che è l’ ennesimo stop and go.
Ora Ferguson titolare sempre.
boh, per me Soule ha fatto il possibile, quanto agli altri due preferisco non commentare
Crazy… confermo. Soulé fa il possibile ma senza una punta centrale e senza la catena con Wesley….non potevamo sfondare. Gasp ha sbagliato.
Cristante ha sbagliato sul secondo gol (ma era suo McKennie?), e sicuramente non sul primo perché lì la palla di Yildiz non dovrebbe mai uscire dal raddoppio di Celik e Mancini, ma ha anche corso più e meglio di tutti, Wesley a parte, ha recuperato un’infinità di palloni in tutte le zone del campo.
Viceversa la serata di Konè è stata moscia, inconcludente, perfino svuotata nel farsi superare da Locatelli sul fisico (e non è stato il 3 a 1 per qualche centimetro) o nel prendere un giallo stupido perché si era fatto scavalcare da un lancio lungo leggibilissimo.
Tra i migliori assoluti mettere invece Ziolkowski, quasi sorprendente in positivo per lettura e posizionamento. Che avesse personalità si era già capito.
Pellegrini Bailey Dybala + 1 tra Dovbyk e Ferguson via a gennaio.
L’attacco è tutto da rifare tranne Soulè
Questa partita e l’ennesima sconfitta con le squadre di vertice ci ridimensiona per quanto riguarda le ambizioni in campionato,dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per arrivare in zona champions.
Stasera penso che ogni dubbio sia stato definitivamente sciolto su i giocatori che non sono utili alla causa e che rappresentano solo un costo non indifferente per le casse della società.
Wesley il migliore, di gran lunga. È col rammarico che a destra renderebbe anche di più. Dopo di lui metto Rensch, non ha sbagliato nulla, ha messo un paio di pezze provvidenziali e non si è fatto superare da nessuno.
Poi mi spiace essere brutale ma Mancini -che sui due gol e sul palo di Yildiz sbaglia il posizionamento in modo imbarazzante e che ogni volta che deve rientrare da una proiezione non sa dove andare- e Celik -che non sa cosa siano i cross e che col la palla in area in posizione di tiro riesce a fare fallo- non vanno oltre il 4.5. Smettiamola di dare il punto bonus a simpatia/impegno/attaccamento-alla-maglia…
Er polacco è un bel prospetto. C’ha quee leve lunghe che ariva dappertutto e poi c’ha più spunto e dinamicità de altri. Magari nun è rapido ne li primi metri ma tiene botta su l’allungo…è n’pischello, deve cresce e se deve formà. Se nun se perde strada facendo, po’ diventà interessante
Wesley stasera merita un 8 pieno. Ha mostrato uno strapotere fisico che ha annichilito chiunque gli si parasse di fronte, ma non solo in fase offensiva ma anche in difesa, tanto che Spalletti verso la fine del primo tempo ha mandato Conceicao dalla parte opposta dove si è trovato a duellare con Mancini e infatti in pochi minuti ha fallito un gol e poi ne ha segnato uno per davvero. Gasperini non ha avuto la prontezza di riflessi di spostare Wesley appresso al peperino portoghese, ma sarebbe stata una mossa da grandissimo.
Stasera male anche Mancini e Kone’, malissimo Dybala e Pellegrini, benino Ferguson.
In generale la Roma ha perso qualità dietro per le note assenze ed è rimasta la stessa in avanti, lenta e senza idee. La sconfitta è stata meritata e inevitabile. Se non arrivano rinforzi a gennaio la Chempions diventa una chimera.
abbiamo perso tutti gli scontri diretti con le big arriviamo quinti sesti anche quest’anno. formazione sballata con dybala centravanti .
Oggi 5/6 di noi (Svilar, Wesley, Zio, Cristante, Rensch, mezzo Kone’ e mezzo Mancini perché concentrato a guidare Zio) hanno tenuto sotto schiaffo la juve a Torino!!!
Questo per dire che “bastava” giocassero sufficientemente tutti gli altri per battere i “12” avversari in campo…
E che nessuno tocchi Zio, che oggi è stato il migliore con Svilar e Wesley!!!
P.S.
Mi ha tirato su l’umore sentire che danno la juve minacciosa per lo scudo.
Sta juve?!
A ridicoliiii
FORZA ROMA
Una Roma poco precisa, fa pensare la seconda rete, i ragazzi quando vanno in svantaggio, perdona la loro tranquillita’, si deve andare avanti, a fine anno fare un bilancio
Cmq è vero che siamo inferiori alla Juve al Milan Inter e napoli ma ciò non toglie che sia impossibile fare risultato come ci insegna il Bologna o qualche altra squadra innominabile ed invece perdiamo regolarmente non lo so da cosa dipende ma non è solo inferiorità perché non sempre la squadra migliore vince.
Cmq spero inoltre che con Bailey sia l’ultima volta nella vita che prendiamo un ex giocatore sempre se lo sia mai stato un giocatore di pallone milioni di euro di stipendio per il nulla assoluto anzi per turismo.
Spero arrivi zirkzee e che a giugno oltre a lui arrivino tre giocatori di livello.
Sarà dura arrivare quarti ma Champions o non Champions non ci saranno più scuse per non fare una squadra forte !!!
Senza scontare le entrate di Champions non cambierà nemmeno mezza “scusa” usata finora per non fare una squadra più forte.
Sono anni che questa cosa non è chiara come dovrebbe.
Poi però non litighiamo sui ds e sui mercati indecifrabili, o incomprensibili, la prossima estate!
PS: anche se terminasse il SA i limiti del FFP rimangono sottili stessi: senza aumento dei ricavi, si compra solo per quante plusvalenze fatte (e minori ingaggi) derivanti dalle cessioni…
Da Gasperini mi aspetto anche un po’ di tentativi anche tattici
a un certo punto Puoi anche invertire Celik e Rensch o con Konè sotto tono, buttare dentro Pisilli e poi Bailey nn è in grado di mettere paura a nessuno….nn può essere il primo cambio….allora provo a mettere Ferguson co Dybala al posto di Soulè ma anche uno della Primavera, piuttosto che il venditore di Pop Corn
ha tolto Pellegrini che ha giocato da 4,5 e hai messo uno che ha giocato da 0 spaccato
poco gioco offensivo pochissimi attacchi aggressivi … Zegrova un gran giocatore molto forte lo tengono in panchina abbiamo una rosa limitata purtroppo…due difensori mancanti pesano Dybala deve giocare a destra se lo vuole far giocare o lui o soule” …Bailey una delusione pensavo fosse fortissimo invece e come il Portoghese Sanchez che peccato….Mascara è ora che senti Gasperini sbrigati a parlare con la proprietà ed a comprare gente forte
Disarmante la pochezza fisica – tecnica – caratteriale di tanti nostri giocatori-in particolare in attacco.
aspetto ancora di vincere contro una big, gli scontri diretti li abbiamo persi tutti, non capisco perché si ostina ancora a giocare con dybala falso nueve, visto che ci perdiamo sempre.
Io dico che ormai non vale lo stipendio che prende.
anche quest’anno il quarto posto sarà una chimera ma forse è meglio vi immaginate giocare in champions contro un real, un city, un bayern o psg? prenderemmo almeno 7 gol a partita.
Gasperini 3 Rimpiango Ranieri
Cristante 3 Finché sarà un giocatore imprescindibile la Roma sarà destinata a campionati anonimi
Qualità dei giocatori 0 Siamo una squadra che negli ultimi trenta metri non sa cosa fare della palla. Il problema non sono gli attaccanti ma chi dovrebbe assisterli.
Per concludere adesso siamo preoccupati se Celik e dico Celik non rinnova
Ovviamente proprietà 0
Totalmente assente dal progetto sportivo
E abbastanza palese che non gliene frega niente se non fosse altro che è un asset su cui hanno investito
Abbiamo perso contro la juve più scarsa che io ricordi nonostante loro abbiano onestamente un campione come Yildiz.
Detto questo la pochezza dei nostri nei tiri da fuori è disarmante: Konè è irritante nel non cercare mai la conclusione.
L’attacco in questo momento nella sua stitichezza è solo Soulè e in parte Ferguson e Dobvik quando rientrerà.
Soulè purtroppo viene raddoppiato e triplicato e quindi spesso viene neutralizzato.
Pellegrini, Dybala e Bailey sono attualmente inesistenti.
mi spiace mister, ma stasera le maggiori responsabilità sono le sue: formazione sballata, il termine giusto. ancora il falso nuove che l hanno capito tutti che non va……Bailey un fallimento si di Massara ma anche di chi lo fa giocare. e mi fermo ma potremmo continuare. mi spiace solo x pisilli che probabilmente perderemo
quanti anno sono che non vinciamo con la juve?
mi riferisco in casa loro
con quanti allenatori ?
artivera’ il giorno che vinceremo in casa loro
tengo presente che Gasp e’ al suo primo anno con l squadra che di sta iniziando a formare secondo le sue indiczzioni
Migliori in campo Svilar e Wesley, poi Ziolkowsky che sul gol preso comunque non ha colpe, anche perché è stato reattivo nel provare ad intervenire ma dovendo occupare una certa posizione, i metri di distanza erano troppi per poter arrivare in tempo a difendere. La colpa è l’errore di distrazione da parte di chi non doveva farsi sorprendere nella parte opposta.
Arriviamo a 3/4 e non sappiamo che fare, ma è da anni così.
Bailey è una sciagura. Roba da chiedere i danni all’aston villa.
E aggiungo: Dybala fantasma di se stesso.
