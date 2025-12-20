BALDANZI: “Ci manca qualcosa per diventare una grandissima squadra. Se resto? Non so che dire…”

Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Juventus-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Allianz Stadium.

BALDANZI A SKY SPORT

Cosa vi è mancato?

“Abbiamo fatto una buona partita giocando alla pari. Ci è mancato sicuramente qualcosa. Ci dispiace, conteremo lavorare e fare il massimo. Ci fa onore cercare di rimanere in partita e provarci fino in fondo”.

Cosa manca negli scontri diretti?

“Penso che sia mancato qualcosa. La classifica si fa con gli scontri diretti, ci metteremo a lavorare per cercare di vincere queste partite nel girone di ritorno”.

Cosa manca lì davanti per far sì che il gioco di Gasperini diventi più importante?

“Ci manca quel qualcosa nella parte finale, non so dirti cosa. Continueremo ad ascoltare il mister, ogni settimana lavoriamo bene. Spero ci riusciremo il prima possibile”.

BALDANZI A DAZN

Negli scontri diretti faticate…

“Ci sta mancando la vittoria e non la prestazione. Lavoreremo per vincere contro una big. Oggi ci abbiamo provato fino alla fine, la prestazione c’è stata ma si può fare meglio. Ci rimetteremo sicuramente a lavorare”.

Quando subite gol andate in difficoltà…

“Dobbiamo riuscire a stare in partita per 90 minuti, anche quando prendiamo gol dobbiamo rialzarci subito. Ci manca qualcosa per essere una grandissima squadra, ma non manca tantissimo. Stiamo andando nella direzione giusta e da partite come quelle di stasera ne usciamo forti perché sappiamo di poter giocare contro queste squadre”.

Per te è più importante rimanere alla Roma o giocare con maggiore continuità nei prossimi mesi?

“Non saprei che dirti. So al 100% che fino a quando sarò qui darò il massimo per chi mi ha scelto e chi mi dà fiducia”.

