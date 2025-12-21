FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo domenica 21 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:55 – Arena decide, la Primavera batte il Verona

Vittoria di misura della Roma Primavera al Tre Fontane: decide un gol nel finale di partita di Arena, a segno con un preciso sinistro dall’interno dell’area. Nel recupero traversa di Murati a spaventare i giallorossi.

Ore 11:00 – Roma Primavera contro il Verona: la formazione

Torna in campo la Roma Primavera: oggi alle ore 11 affronta l’Hellas Verona nella diciassettesima giornata di campionato. I giallorossi sono quinti in classifica con 27 punti (-3 dalla vetta occupata da Fiorentina e Inter), mentre gli scaligeri sono ottavi a quota 24. Questa la formazione ufficiale scelta da mister Guidi: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.

Ore 9:20 – Juve-Roma, Svilar gigante: bocciati Dybala e il tridente

Juventus-Roma lascia in eredità più ombre che luci e le pagelle dei quotidiani parlano chiaro. Il migliore è Mile Svilar, unanimemente il più alto in voto: tra il 7 e il 7,5 su tutte le testate, unico vero baluardo giallorosso allo Stadium. Promossi anche Ferguson e Baldanzi dalla panchina, entrambi valutati intorno al 6,5. Tra i peggiori spicca Paulo Dybala, insufficiente per tutti (dal 4,5 al 5,5), mentre Soulé e Pellegrini non vanno oltre il 5-5,5. Bocciatura complessiva anche per Gasperini.

Ore 7:30 – Martedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta in casa della Juventus per 2-1 nella 16esima giornata di campionato, la Roma tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria. Gasperini concede due giorni liberi alla squadra e la ritroverà martedì pomeriggio al Fulvio Bernardini per iniziare a preparare la sfida contro il Genoa di De Rossi, in programma lunedì 29 dicembre all’Olimpico alle 20:45.

