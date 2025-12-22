Roma allo sprint per Raspadori

La Roma accelera e lo fa seguendo una linea molto chiara: dare subito a Gian Piero Gasperini un segnale forte. Perché tenerlo “calmo” – e soprattutto convinto – passa anche dal mercato, e il primo nome cerchiato in rosso è quello di Giacomo Raspadori.

L’attaccante dell’Atletico Madrid è un pallino del tecnico giallorosso da anni, fin dai tempi dell’Atalanta, e ora può diventare il primo vero colpo dell’inverno. Tra oggi e domani, scrive la Gazzetta dello Sport, Massara tenterà l’affondo decisivo, con contatti già programmati sia con l’entourage del giocatore sia con il club spagnolo, per capire se l’operazione può essere chiusa rapidamente. Secondo La Repubblica, l‘accordo potrebbe arrivare già in giornata.

A Madrid Raspadori non ha trovato lo spazio che si aspettava. L’investimento dei Colchoneros è stato importante, ma il rendimento e il minutaggio non stanno ripagando le attese. Da qui l’apertura a una soluzione diversa, con la Roma che si è mossa in anticipo, avviando i primi dialoghi già alla fine dello scorso mese. Ora, però, il dossier è entrato nella fase calda.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, proposta che a Trigoria ritengono sostenibile e che potrebbe soddisfare entrambe le parti. L’Atletico, dal canto suo, spinge per inserire condizioni che trasformino il diritto in obbligo, legandolo al numero di presenze del giocatore. È questo l’ultimo nodo da sciogliere: trovato l’incastro giusto, l’operazione può davvero decollare.

Il messaggio è chiaro: la Roma non vuole perdere tempo. Gasperini aspetta rinforzi veri e Raspadori è il profilo individuato per dare subito qualità, gol e soluzioni a un attacco che ne ha disperato bisogno. Adesso la palla passa a Massara. E il cronometro è già partito.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica