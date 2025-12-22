Roma allo sprint per Raspadori

La Roma accelera e lo fa seguendo una linea molto chiara: dare subito a Gian Piero Gasperini un segnale forte. Perché tenerlo “calmo” – e soprattutto convinto – passa anche dal mercato, e il primo nome cerchiato in rosso è quello di Giacomo Raspadori.
L’attaccante dell’Atletico Madrid è un pallino del tecnico giallorosso da anni, fin dai tempi dell’Atalanta, e ora può diventare il primo vero colpo dell’inverno. Tra oggi e domani, scrive la Gazzetta dello Sport, Massara tenterà l’affondo decisivo, con contatti già programmati sia con l’entourage del giocatore sia con il club spagnolo, per capire se l’operazione può essere chiusa rapidamente. Secondo La Repubblica, l‘accordo potrebbe arrivare già in giornata.
A Madrid Raspadori non ha trovato lo spazio che si aspettava. L’investimento dei Colchoneros è stato importante, ma il rendimento e il minutaggio non stanno ripagando le attese. Da qui l’apertura a una soluzione diversa, con la Roma che si è mossa in anticipo, avviando i primi dialoghi già alla fine dello scorso mese. Ora, però, il dossier è entrato nella fase calda.
La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, proposta che a Trigoria ritengono sostenibile e che potrebbe soddisfare entrambe le parti. L’Atletico, dal canto suo, spinge per inserire condizioni che trasformino il diritto in obbligo, legandolo al numero di presenze del giocatore. È questo l’ultimo nodo da sciogliere: trovato l’incastro giusto, l’operazione può davvero decollare.
Il messaggio è chiaro: la Roma non vuole perdere tempo. Gasperini aspetta rinforzi veri e Raspadori è il profilo individuato per dare subito qualità, gol e soluzioni a un attacco che ne ha disperato bisogno. Adesso la palla passa a Massara. E il cronometro è già partito.
Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica
Raspadori può essere una soluzione in più ma non la soluzione.
Se neanche con Gasperini che con la Sua Atalanta faceva 💯 goal a campionato si riesce a tirare in porta significa che il problema è davvero grave.
Bisogna prendere Zirkzee insieme a Raspadori se si vuole sperare nel quarto posto ed impacchettare Bailey e Ferguson destinazione Regno Unito.
A giugno Champions o non Champions bisogna dare a Gasperini i giocatori giusti si libererà tantissimo spazio salariale e non ci saranno più scuse per non fare una squadra forte
perfettamente d’accordo, ma intanto prendiamo Radpadori, ci serve ora e ci sarà molto utile anche in futuro. Con Zirkzee e Raspadori sistemiamo un reparto e torniamo in Champion. poi ci sarà da mettere dentro anche un grande centrocampista, perxhè io sono stanco di vedere il nostro centrocampo con Cristante titolare, mi sembra sempre di essere in emergenza e destinato a perdere quando affrontiamo Napoli e Inter soprattutto, ma questo sarà più un discorso per giugno..
Quando le cose non vanno bene si cambia l’ allenatore e non 22 giocatori. Scegliere Gasp è stato un grande errore, perché è un integralista e non si adatta ai giocatori che ha, non potevamo cambiare 15 giocatori e che la rosa fosse più o meno questa si sapeva, e mi sembra che l’ anno scorso abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, molto meglio di questo di andata con lui. Altro anno senza Champions, perché non si riesce mai a pareggiare, mettere una pezza dove serve, magari in partite difficili cambiare modulo!! Per carità, caprone gasp deve sbattere la testa contro il muro. Però la colpa non è mai sua…
si e lui li deve mettere i giocatori anche nelle posizioni dove possono rendere e nn inventarsi ruoli e tattiche, vedi Dybala falso nove.
Arrivano entrambi e presto, non il 2 gennaio ma neanche il 30.
Poi a giugno l’attacco verrà rifondato completamente, vanno via tutti
Pellegrini dybala elsha dovbyk + Bailey e Ferguson che forse tornano a casa già a gennaio se le 3 parti sono tutte d’accordo
Raspadori+Zirkzee ottima coppia.. ma secondo me manca sempre un Leao/gervinho/lookman….ormai lo dico dal 2019 😂
stavo aspettando il fenomeno di oggi, grazie @fulvio! che tristezza
“Perché tenerlo “calmo” – e soprattutto convinto – passa anche dal mercato” rivolto a Gasperini mi trova d’accordissimo.
Devo dire però dire che errori e perseveranze ostinate del Gasp, come la sconfitta di sabato scorso, mi hanno lasciato un po di amaro in bocca e quindi anche lui forse qualche auto esame deve farselo.
Va bene accontentare l’allenatore per quanto possibile, ma il mister bravo è quello che si adatta ai calciatori che ha e massimizza i risultati.
Se potessi scegliere io io giocatori che vorrei, avremmo una squadra che vince tutto per i prossimi dieci anni, anche se l’allena mio fratello.,
Gasp dovrebbe smetterla di fare il fenomeno quando incontra squadre di livello. Fare le cose semplici (come mettere i giocatori nel loro ruolo), spesso paga di più
L’ importante che si inizia a sostituire i vari giocatori che guadagnano cifre folli e non fanno mai la differenza soprattutto negli scontri diretti. Se prendono Raspa e Zirkzee già è un buon segnale. No rinnovi.
Gasp ha detto ripetutamente (e dimostrato con ben 6 sconfitte) che senza buoni ingredienti la sua cucina stenta. Senza attaccanti mobili che segnano e/o fanno segnare non va da nessuna parte; come dire: o arrivano attaccanti giusti o anche quest’ anno niente CL.
TT ed ragazzi,per me va bene tutto come si dice,non sto qua a criticare Gasperini, tutto giusto il tuo ragionamento,senza attaccanti giusti non si va da nessuna parte,ma io mi chiedo: Gasperini non sapeva questa cosa nel estate? non sapeva chi sono dovbyk e ferguson? non gli conosceva? fa parte del suo mestiere,mi sembra…. perché non l’ha detto nel estate: signori,portatemi altri attaccanti,perché io con questi due non posso fare niente!!!! Tutto qua….
Rasp – Zirkzee – Soulé e già si comincia a ragionare
Soulè è buono per il circo. Giocatore discreto ma lento di pensiero.
Wesley rende di più a sx perchè da quel lato ha chi gli passa la palla coi tempi corretti.
Certo e poi si presenta con Pellegrini e dybala in campo.
Per me Raspadori e Zirkzee sono due doppioni che in campo hanno la stessa posizione e identiche caratteristiche tecniche.
Poi, se Gasperini li vuole entrambi.così sia.
zirkzee e raspadori mi son sempre piaciuti, però bisogna dasse na mossa, perché sennò arriva qualcuno altro e li compra.In difesa opterei per bella-kotchap del Verona che comunque sia non è male.
Raspadori subito un cambio con Pellegrini il Napoli lo vuole e diamolo! Non ci vuole tanto. Poi abbiamo i giovani nella rosa quando li mettiamo in campo. Adesso come punta dobbiamo mettere tutta la partita il centravanti se non c’è prendi un primavera e lo fai gicare, almeno è una punta di ruolo. Dai Mister non giocare più con il falso centravanti. Abbiamo sempre perso.
andrò contro corrente ma a mio avviso neanche con qsti 2 innesti la roma crescerà molto. forse il quarto posto? nn lo so ma sono rimasto deluso da diverse scelte dell’allenatore a cui va la responsabilità piena della sconfitta con la juve. Se hai rotto con Fergusson nn lo fai proprio entrare e trovi soluzioni tattiche diverse. nonostante le evidenze ineluttabili, ha insistito invece a mettere dybala falso nove, ed ha perso con milan inter juve e torino…ma la cosa incredibile perchè ci può stare perdere con qste squadre ma non perderle tutte! neanche fossimo la fiorentina… sto vizio di mettere i giocatori fuori ruolo prorpio nn lo giustifico più, come giustificare pellegrini dal primo minuto, sostituirlo col giamaicano.
rensch, che si ha giocato bene, ma metterlo in difesa e celik che è difensore metterlo quinto, su wasley idem…. si la squadra nn sarà il massimo ma il gasp ci sta mettendo del suo e nn volerlo vedere sarebbe il male della roma. ora raspadori cosa potrebbe fare?? noi nn creiamo gioco offensivo, nn è responsabilità solo dell’attaccante, perchè qua proprio nn tiriamo. è vero che abbiamo centrocampisti che nn sanno tirare, kone su tutti ma è sulla trequarti che trovo un gioco sterile. poi mi chiedo ma Pisilli che ha combinato per nn vedere mai il campo?? mi spiace sono molto deluso da tutti in primis da gasperini, che inoltre nn sa leggere le partite, facendo cambi sempre tardivi e inadatti.
A parlar da fuori o dopo è sempre facile cmq. Se io avessi la possibilità Bailey subito a casa sua (se era x me nn lo avrei nemmeno preso prima…al suo tempo avevo detto che sarebbe venuto a scaldare la panchina e fare il sostituto di Soule…invece peggio ancora e ho preso tanti pollicioni in giù),poi Dybala ha fatto il suo gli direi sempre grz ma è ora che rientri al Boca,Dovbyk vendere subito nn è adatto x la Roma e ancor meno al gioco del Gasp e infine anche Baldanzi…in entrata Raspadori ottimo x il Gasp prestito con diritto di riscatto a 20 milioni 🔝…subito Zirkzee prestito con obbligo di riscatto se si va in Champion e terrei Ferguson fine a fine campionato poi si valuta visto che è in prestito….lo so sono tutte fantasie ma credo che sarebbe un buon compromesso x fare salto di qualità….SEMPRE FORZA ROMA.
Date Gasperini ciò che vuole, ma soprattutto giocatori sani, motivati e forti. Basta anche giocatori in prestito poco motivati o fracichi. Basta romanticismo, è finito con Totti, il calcio romantico è finito, ci vogliono atleti e che sappiano usare i piedi.
La scommessa è vita. Gasp ha convinto e dimostrato che questa Roma, già solo con 2/3 di squadra, è lì con le grandi. Ora palla alla società, completi l’organico e niente più scuse.
Con l’arrivo di Zirkzee e Raspadori io comunque Dovbik lo terrei
addio a Gianni Melidoni. grande paladino delle squadre del centro sud.ricordo come ci difendeva insieme al professor Fulvio stinchelli in quei programmi filo nordisti-juventini ,tipo il processo del lunedì. condoglianze alla famiglia
In serie A i centravanti di peso non rendono, perché non hanno spazi per girarsi o correre.
A meno che non giochi all’italiana, come Allegri.
Il gasp non gioca così, anche se lancia spesso dal portiere.
Non è un caso che dovbyk e fergy non vanno granché.
Fergy ha stragiocato in coppa, infatti.
Meglio punte rapide alla papu gomez
Ben vengano Raspadori e Zirkzee, che peraltro sanno come giocare in serie A.
Bigna cambia’!
Io dico solo che la Roma con un centravanti di ruolo ha vinto 7 partite su 8 e con un ” falso nove” ne ha perse 4 su 5…..Considerando CHI abbiamo attualmente come centravanti, è facile immaginare con un centravanti ed una seconda punta più ” decenti” ….
Guarda la classifica cannonieri di serie A
comanda Lautaro, che è alto 1.74, poi vari trequartisti.
Guarda quanto incidono le punte pesanti in una partita, sia come gol che come ‘boe’. Dovbyk valorizzerà 1/2 palle ricevute a partita, perché braccato e lento, di testa e di piede. Fergy mi pare leggermente meglio, ma siamo lì.
Guarda quanto ha reso lookman con gasperini
Bigna cambia’ tipologia di giocatore d’attacco!!
quest’anno è un anno di sperimenazione , se va bene 4° -5° posto , di più non si può pretendere , inutile fare sogni di gloria se si perde a cagliari in quel modo ; personalmente punterei sull’utilizzo maggiore di ferguson e quei soldi , destinati all’attacco , li utilizzerei per un regista di centrocampo , un sostituto di paredes ; anche perchè una riserva del l’atletico , che in dieci gare ha fatto zero gol , non vedo cosa possa cambiare
Zirkzee centravanti mobile che dialoga, Raspa seconda punta, Giovane a sinistra, Soule a destra.
