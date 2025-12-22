Mercato Roma, Dovbyk offerto al Sunderland di Ghisolfi

Non c’è solo Evan Ferguson al centro delle riflessioni della Roma sul mercato in uscita. In queste settimane Massara sta lavorando anche sul futuro di Artem Dovbyk, attaccante per il quale il club giallorosso sta sondando il terreno alla ricerca di possibili acquirenti. Uno scenario che non sarebbe nuovo: già in estate, infatti, si era parlato di una possibile operazione con il Milan, impostata come scambio con Gimenez, poi rimasta sulla carta.

Qualche segnale concreto, però, sta arrivando soprattutto dalla Premier League. In prima fila c’è il West Ham, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo i problemi legati a Fullkrug. Nelle ultime ore, inoltre, Dovbyk è stato proposto anche al Sunderland, dove lavora l’ex ds giallorosso Ghisolfi, piste che la dirigenza giallorossa tiene vive con l’obiettivo di monetizzare dalla cessione dell’ucraino.

Resta sullo sfondo anche l’ipotesi di uno scambio di prestiti con l’Everton, che coinvolgerebbe Beto, soluzione che permetterebbe alla Roma di riorganizzare il reparto offensivo senza aggravare eccessivamente i conti nel breve periodo.

Capitolo diverso, invece, per Pisilli. Il centrocampista è stato tolto dal mercato per precisa scelta di Gian Piero Gasperini, che intende puntarci con maggiore continuità, anche alla luce dell’assenza di El Aynaoui. Il tecnico ha messo il veto a una sua cessione, respingendo le avances di Cagliari e Genoa: Pisilli resta e avrà spazio.

Fonte: Gazzetta dello Sport