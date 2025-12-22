Gasperini boccia i rinforzi estivi: i tre nuovi a rischio taglio

In estate Ricky Massara aveva agito senza esitazioni, consegnando a Gian Piero Gasperini tre rinforzi pescati in Premier League: Evan Ferguson dal Brighton, Leon Bailey dall’Aston Villa e Tsimikas dal Liverpool. A distanza di pochi mesi, però, il bilancio è impietoso. Nessuno dei tre ha inciso davvero e lo scenario che prende forma è quello di un possibile ritorno anticipato alla base.

Le parole pronunciate da Gasperini nel post gara dell’Allianz Stadium vanno lette oltre i semplici virgolettati. Toni, pause, sguardi e gestualità hanno raccontato molto più di una risposta a caldo: indicazioni nette, quasi definitive, indirizzate alla dirigenza. Il tecnico aveva immaginato una Roma costruita sulla forza fisica e sui gol di Ferguson, oltre che sulla velocità devastante di Bailey. Nulla di tutto questo si è visto.

La bocciatura più rumorosa riguarda l’attaccante irlandese. Gasperini non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Ferguson non mi sta convincendo. Se devo scegliere tra lui e Dybala, tutta la vita Dybala». Parole che suonano come una sentenza. A questo punto l’ipotesi più concreta è l’interruzione del prestito e il ritorno al Brighton, con nuovi contatti tra i club attesi nelle prossime settimane.

Non va meglio a Leon Bailey. L’esterno giamaicano è stato una presenza evanescente, condizionata da continui problemi muscolari e da prestazioni mai realmente incisive. Anche a Torino il copione si è ripetuto: ingresso in campo, venti minuti senza lasciare traccia e nuovo stop per risentimento muscolare. Una storia mai davvero iniziata, con il ritorno a Birmingham che appare sempre più probabile.

Situazione diversa, ma ugualmente complicata, per Tsimikas. Il terzino greco potrebbe pagare il rientro di Angeliño e la crescita di Rensch, scivolando indietro nelle gerarchie. Gasperini non si opporrebbe a una sua partenza, ma solo a fronte dell’arrivo di un nuovo centrale difensivo.

Il mercato è ancora lontano, ma i segnali sono già chiarissimi. Da Torino, più che risposte, sono partite indicazioni precise. E a Fiumicino, idealmente, un volo verso l’Inghilterra sembra già pronto all’imbarco.

Fonti: Il Romanista / Gazzetta dello Sport