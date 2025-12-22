Gasperini boccia i rinforzi estivi: i tre nuovi a rischio taglio

In estate Ricky Massara aveva agito senza esitazioni, consegnando a Gian Piero Gasperini tre rinforzi pescati in Premier League: Evan Ferguson dal Brighton, Leon Bailey dall’Aston Villa e Tsimikas dal Liverpool. A distanza di pochi mesi, però, il bilancio è impietoso. Nessuno dei tre ha inciso davvero e lo scenario che prende forma è quello di un possibile ritorno anticipato alla base.
Le parole pronunciate da Gasperini nel post gara dell’Allianz Stadium vanno lette oltre i semplici virgolettati. Toni, pause, sguardi e gestualità hanno raccontato molto più di una risposta a caldo: indicazioni nette, quasi definitive, indirizzate alla dirigenza. Il tecnico aveva immaginato una Roma costruita sulla forza fisica e sui gol di Ferguson, oltre che sulla velocità devastante di Bailey. Nulla di tutto questo si è visto.
La bocciatura più rumorosa riguarda l’attaccante irlandese. Gasperini non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Ferguson non mi sta convincendo. Se devo scegliere tra lui e Dybala, tutta la vita Dybala». Parole che suonano come una sentenza. A questo punto l’ipotesi più concreta è l’interruzione del prestito e il ritorno al Brighton, con nuovi contatti tra i club attesi nelle prossime settimane.
Non va meglio a Leon Bailey. L’esterno giamaicano è stato una presenza evanescente, condizionata da continui problemi muscolari e da prestazioni mai realmente incisive. Anche a Torino il copione si è ripetuto: ingresso in campo, venti minuti senza lasciare traccia e nuovo stop per risentimento muscolare. Una storia mai davvero iniziata, con il ritorno a Birmingham che appare sempre più probabile.
Situazione diversa, ma ugualmente complicata, per Tsimikas. Il terzino greco potrebbe pagare il rientro di Angeliño e la crescita di Rensch, scivolando indietro nelle gerarchie. Gasperini non si opporrebbe a una sua partenza, ma solo a fronte dell’arrivo di un nuovo centrale difensivo.
Il mercato è ancora lontano, ma i segnali sono già chiarissimi. Da Torino, più che risposte, sono partite indicazioni precise. E a Fiumicino, idealmente, un volo verso l’Inghilterra sembra già pronto all’imbarco.
Fonti: Il Romanista / Gazzetta dello Sport
dubito ci sia la certezza del reso anticipato sopratutto per il penoso jamaicano o l’evanescente greco, forse lo scozzese poterebbe essere utile al suo club a gennaio.
Politica degli “scarti” in premier che dimostra la sua assoluta inedeguatezza per una squadra che deve crescere e richiede caratteristiche atletiche oltre che tecniche dai giocatori
uno è il nuovo Sanchez, gli altri due sono scarsi.
se i texani danno i soldi a Massara probabilmente qualcosa di meglio si compra.
la Roma è l’unico club che si è auto denunciato per il FPF. questo è lo gioco delle tre carte che hanno fatto con Mourinho.
Chiedo , ma i prestiti possono essere interrotti arbitrariamente o ci vuole accordo tra le due società ed il giocatore ?
dipende se ci sono clausole tipo se si raggiungono tot presenze…poi è possibile pure un nuovo incontro per nuove decisioni tra le parti se sono concordi.
Avrà imparato la lezione il buon Massara che non si devono prendere i giocatori rotti??? Ranieri che dice?
insomma, le conclusioni di Gasp su Ferguson sono le stesse mie che la straggioranza di ha bocciato la settimana scorsa…
ma la colpa non è dei giocatori ma di Massara che non ha fatto un buon lavoro.
Sì nell’ultima conferenza Gasperini si è tolto un po’ di sassolini.
Ha detto che né Ferguson né alcuni nuovi si allenano con professionalità.
Lo aveva già detto qualche intervista fa’.
La cosa positiva è che sono prestiti, quindi non li avremo sul groppone.
Si spera di poterli lasciare già ora in modo da fare spazio ad altri.
Speriamo si incastrino tutte le tessere.
Buon Natale Giallorosso a tutti ♥️💛
tutti e tre sono in prestito.. è una casualità?
non credo
la dimostrazione che quando vai a chiede l’elemosina in giro per l’Europa sti giocatori prendi, e i servi sciocchi ancora fanno i paragoni con le altre squadre, ci sono due cose da fare vendere Dovbyk e Konè sperando che ti danno 40 milioni, EA in 6 mesi ha fatto quello che ha fatto lui in un anno mezzo, un gol e un assist.
Bailey purtroppo si è rivelato inutile per evidenti limiti fisici. Tsimikas non ha reso per comprensibili motivi: se hai guadagnato tanto, sei nazionale e vieni da una squadra importante dove sei destinato a tornare per fine prestito, tutta questa voglia di stare appresso ai capricci di un allenatore non ce l’hai. Parti sapendo di dovertela giocare con Angelino, ma quando quello manca l’allenatore fa giocare Wesley per mettere Celik a dx, oppure Rensch a corsia invertita o addirittura Ghilardi che è un centrale.
Allora decidi di impegnarti il giusto in allenamento, stare buono buono in panca e “allungarti” la carriera senza rischiare infortuni, tanto lo stipendio arriva lo stesso.
Non è una novità che i 3 calciatori in prestito sono un flop. Forse il solo Ferguson poteva dare qualcosa in più ma evidentemente il rapporto con il Gasp non è dei migliori visto che non si adegua ai desiderata tattici del tecnico. Massara deve ora prendere solo i calciatori che vuole Gasperini senza cercare soluzioni incerte.
da rispedire ai relativi mittenti, ma nel pacco metteteci pure il fenomeno che li ha pigliati.
Io tagliere solo il greco e Bailey, Ferguson me lo terrei fino a giugno.
Ai tre prestiti poco utili metterei anche infortunio di Angeliño, Dovbyk che non c’è, Pellegrini Dybala ed Elsharawi in scadenza,coppa d’Africa.. Pure troppo bene sta andando..
non li boccia solo gasperini.io credo che tutti noi tifosi della roma li abbiamo bocciati.io personalmente anche 3,4 della vecchia guardia
Quindi la colpa è tutta di Massara… peccato che se fosse stato per Gasperini adesso avevamo un Sancho e un Fabio Silva in più da smaltire e 50 milioni in meno da spendere! questo non lo dice nessuno…
