FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 11:15 – Stadio Roma, consegna del progetto a un passo
La Roma potrebbe consegnare oggi o domani al Comune la documentazione sul progetto di Pietralata, necessaria per il voto sul pubblico interesse e lo sblocco dell’iter. L’obiettivo resta ambizioso: giocare una partita del centenario nel nuovo stadio di proprietà. Il sindaco Gualtieri aveva fissato la scadenza a fine novembre 2025, poi slittata; ora il progetto potrebbe finalmente rispettare i tempi. Nessun annuncio pubblico dei Friedkin, solo un comunicato congiunto. (Corriere dello Sport)
Ore 9:30 – Zirkzee, Raspadori e forse anche Beto
Oltre a Zirkzee e Raspadori, nel mirino di Massara per gennaio, la rivoluzione in attacco ptrebbe completarsi con l’arrivo di Beto qualora dovessero salutare sia Ferguson (di rientro al Brighton), sia Dovbyk (offerto in Premier) che Baldanzi, nel mirino del Verona. (Il Messaggero)
Ore 8:15 – Gasperini boccia tutte e due le punte
Gian Piero Gasperini spera in una rivoluzione a gennaio nel reparto attaccanti: il tecnico farebbe volentieri a meno sia di Ferguson che di Dovbyk, a patto che vengano adeguatamente rimpiazzati. La palla passa a Massara. (Il Tempo)
sinceramente mi sembra la reica della storiella su Sancho in Agosto.
Al momento:
– nessun commento del giocatore.
– nessuna notizia degli agenti, che di solito in questi casi cominciano a strillare per spingere al trasferimento
– nessuna apertura del MU, anzi Amorim più volte ha ribadito che al momento servono tutti gli attaccanti
– soprattutto nessuna conferma della Roma: l’unico commento di Massara sulla domanda specifica è stato che ci sono operazioni ora irrealizzabili per la Roma e che non è neanche sicuro il giocatore venga ceduto.
Eppure è un mese che si scrivono articoli sul nulla.
bah.
Anch’io fare a meno dei due attaccanti attuali … insopportabili in campo, non basta un lampo una partita, per non parlare delle prestazioni … se deve rimanerne uno, preferisco Ferguson (al di là del rapporto incrinato con GASP), giacché l’ucraino mi irrita ogni volta che gioca in quel modo che sembra superficiale
Bayle, Ferguson e Dovbik fino adesso hanno reso nulla… il problema per i primi 2 è che sono in prestito mentre l’ ucraino può lasciare Trigoria. Sostituirli con Raspadori, Zirkzee e Beto può starci cambia tanto, forse noi non ci rendiamo conto ma nella mente di GASP qualcosa c’è, vede già un idea di calcii tutto suo. Loro 3 + Dybala, Soulè e il Faraone potrebbero costituire la definizione della chiusura di un cerchio…
