FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 11:15 – Stadio Roma, consegna del progetto a un passo

La Roma potrebbe consegnare oggi o domani al Comune la documentazione sul progetto di Pietralata, necessaria per il voto sul pubblico interesse e lo sblocco dell’iter. L’obiettivo resta ambizioso: giocare una partita del centenario nel nuovo stadio di proprietà. Il sindaco Gualtieri aveva fissato la scadenza a fine novembre 2025, poi slittata; ora il progetto potrebbe finalmente rispettare i tempi. Nessun annuncio pubblico dei Friedkin, solo un comunicato congiunto. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Zirkzee, Raspadori e forse anche Beto

Oltre a Zirkzee e Raspadori, nel mirino di Massara per gennaio, la rivoluzione in attacco ptrebbe completarsi con l’arrivo di Beto qualora dovessero salutare sia Ferguson (di rientro al Brighton), sia Dovbyk (offerto in Premier) che Baldanzi, nel mirino del Verona. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Gasperini boccia tutte e due le punte

Gian Piero Gasperini spera in una rivoluzione a gennaio nel reparto attaccanti: il tecnico farebbe volentieri a meno sia di Ferguson che di Dovbyk, a patto che vengano adeguatamente rimpiazzati. La palla passa a Massara. (Il Tempo)

