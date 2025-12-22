Calciomercato Roma, spunta Dragusin per la difesa

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, in casa Roma riaffiora un nome già noto per rinforzare il reparto difensivo. Si tratta di Radu Dragusin, centrale rumeno con un passato tra Juventus e Genoa, reduce da un lungo stop per la rottura del legamento crociato.

Il difensore è da poco tornato a disposizione del Tottenham e il suo futuro potrebbe nuovamente incrociare la Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la Roma è tra i club che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo contatti e valutando eventuali margini di inserimento.

L’ipotesi più concreta resterebbe quella di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe trovare apertura da parte del club inglese. Dragusin, 23 anni, impegnato nel recupero della migliore condizione fisica, potrebbe guardare con favore a un ritorno in Italia per ritrovare continuità e spazio.

La Roma, però, non è l’unica società interessata. Sul centrale rumeno c’è da tempo anche il Napoli, che in passato aveva già tentato l’affondo, e non va esclusa l’attenzione della Fiorentina, dove è recentemente arrivato il dirigente Fabio Paratici, profilo che conosce molto bene il giocatore. Uno scenario ancora fluido, destinato a svilupparsi nelle prossime settimane.

Fonte: tuttomercatoweb.com