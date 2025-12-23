Roma-Genoa anche sul mercato: De Rossi vuole Pisilli, per Gasp c’è Frendrup

Roma e Genoa si ritroveranno una di fronte all’altra nel prossimo turno di campionato, ma il dialogo tra i due club è già acceso sul fronte calciomercato. Al centro delle attenzioni c’è Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma, per il quale il Genoa continua a spingere con convinzione. Il giocatore, alla ricerca di maggiore continuità, starebbe valutando seriamente l’ipotesi di un trasferimento.

Parallelamente, la Roma ha chiesto informazioni su Morten Frendrup, profilo che da tempo si è imposto come uno dei punti fermi del centrocampo rossoblù. Tuttavia, l’operazione appare complessa, soprattutto in vista della sessione di gennaio, considerata l’importanza del giocatore negli equilibri della squadra ligure.

Il centrocampista danese si è confermato tra i migliori del Genoa in questa prima parte di stagione. Sempre titolare in mezzo al campo, prima con Vieira e ora con De Rossi, Frendrup ha saltato soltanto una gara a causa di un lieve problema al polpaccio. Numeri e rendimento che rendono complicato immaginare una sua partenza nel breve periodo. Un quadro chiaro, come riportato da Gianluca Di Marzio, che fotografa un intreccio di mercato destinato a restare caldo, ma tutt’altro che semplice da sbrogliare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com