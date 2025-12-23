Roma, Bailey resta fino a giugno. Oggi gli esami: si teme un nuovo stop

Oggi è il giorno decisivo per conoscere la reale entità dell’ultimo stop di Bailey. La sua stagione, fin qui, è stata un susseguirsi di problemi fisici e a Torino è arrivato il terzo infortunio muscolare. Gli esami strumentali, inizialmente previsti nella giornata di ieri, sono stati rinviati a questa mattina e l’apprensione riguarda una possibile nuova lesione al flessore della coscia sinistra.
Dubbi che, come scrive oggi Il Messaggero, verranno chiariti nelle prossime ore. Resta però una certezza: l’ex Aston Villa rappresenta un caso. Quello che doveva essere un rinforzo offensivo per Gasp non è mai riuscito a trovare continuità fisica, non essendo praticamente mai al meglio della condizione. Il bilancio parla di ben 11 partite già saltate.
Qualora venisse confermata la lesione, Bailey sarebbe costretto a fermarsi anche per le prossime gare contro Genoa, Atalanta, Lecce e Sassuolo. Uno stop che inciderebbe pure sulle valutazioni di mercato: l’ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito e rispedire il giocatore a Birmingham perderebbe infatti consistenza.
In questo senso, anche il Corriere dello Sport conferma lo scenario attuale: nonostante il rendimento deludente di questi mesi, il giamaicano sembra destinato a restare alla Roma fino a giugno, con i giallorossi che vorrebbero provare a valutarlo dopo mesi di continui stop. Una situazione complessa, che oggi attende risposte concrete dagli esami.
LEGGI ANCHE – Wesley, dall’Inghilterra: Barcellona e Real Madrid seguono il brasiliano
Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport
Perfetto soldi buttati al c…o come nella migliore tradizione della As Roma by Americans Friedkin, pagare giocatori bolliti, a fine corsa, ronzini anziché purosangue e capitani improbabili anziché allestire una rosa di livello per provare a vincere.
complimenti a chi l ha portato qui a girare il remake di Vacanze Romane. E’ inutile piangere sul latte versato, ma il Ds deve essere sorvegliato a vista , in caso di altro flop, esautorato immediatamente per non rischiare un altro caso stile precedente scienziato.
Cioè, Ferguson mandato via a Gennaio nonostante buone prove e qualche gol, mentre Bailey, eterno infortunato w completamente nullo quando ha giocato, ce lo teniamo fino a giugno?!?
Ma se vanno via lui e Dybala che ce fanno con gli Ecografi a Trigoria
Come diceva il Commissario…. questo batte Nzonzi…e insidia da vicino Winaldum e Renatino.
Semplicemente inaffidabile e per quel poco che si è visto qui a Roma giocatore poco brillante e molto fumoso
Perché non riscattarlo già adesso! D’altronde sta rispettando le aspettative. O è rotto o quando gioca fa ridere come da curriculum!
Via il prima possibile
Che sola.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.