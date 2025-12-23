Roma, Bailey resta fino a giugno. Oggi gli esami: si teme un nuovo stop

Oggi è il giorno decisivo per conoscere la reale entità dell’ultimo stop di Bailey. La sua stagione, fin qui, è stata un susseguirsi di problemi fisici e a Torino è arrivato il terzo infortunio muscolare. Gli esami strumentali, inizialmente previsti nella giornata di ieri, sono stati rinviati a questa mattina e l’apprensione riguarda una possibile nuova lesione al flessore della coscia sinistra.

Dubbi che, come scrive oggi Il Messaggero, verranno chiariti nelle prossime ore. Resta però una certezza: l’ex Aston Villa rappresenta un caso. Quello che doveva essere un rinforzo offensivo per Gasp non è mai riuscito a trovare continuità fisica, non essendo praticamente mai al meglio della condizione. Il bilancio parla di ben 11 partite già saltate.

Qualora venisse confermata la lesione, Bailey sarebbe costretto a fermarsi anche per le prossime gare contro Genoa, Atalanta, Lecce e Sassuolo. Uno stop che inciderebbe pure sulle valutazioni di mercato: l’ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito e rispedire il giocatore a Birmingham perderebbe infatti consistenza.

In questo senso, anche il Corriere dello Sport conferma lo scenario attuale: nonostante il rendimento deludente di questi mesi, il giamaicano sembra destinato a restare alla Roma fino a giugno, con i giallorossi che vorrebbero provare a valutarlo dopo mesi di continui stop. Una situazione complessa, che oggi attende risposte concrete dagli esami.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport