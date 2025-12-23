Gasperini non aspetta e chiede la rivoluzione: tre attaccanti in 40 giorni

Potrebbero essere addirittura tre i nuovi attaccanti della Roma da qui a quaranta giorni. Il condizionale, però, resta d’obbligo: il mercato insegna a diffidare delle certezze e a muoversi con prudenza. Ma l’ipotesi di una rivoluzione offensiva è concreta, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, oltre che difficilmente rinviabile dopo le parole pronunciate sabato da Gian Piero Gasperini, intervento che ha tracciato una linea netta tra promossi e bocciati.
La sensazione è che il club stia provando ad assecondare in tutto il proprio allenatore, almeno sul fronte dell’attacco. Non soltanto Zirkzee e Raspadori, dunque. L’idea è quella di progettare anche una terza operazione, magari nelle fasi finali della sessione. Uno scenario che passa inevitabilmente da scelte drastiche: la Roma valuta infatti di rinunciare a entrambi i centravanti attualmente in rosa, Ferguson e Dovbyk.
L’ipotesi più probabile, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è uno scambio tra l’ucraino e Beto dell’Everton, club che fa parte della galassia Friedkin. Su Dovbyk, però, non manca la concorrenza: diversi club inglesi si sono mossi e in prima fila c’è il West Ham. Qualora la Roma riuscisse a chiudere una cessione a titolo definitivo senza contropartite, allora prenderebbe corpo un’altra pista, al momento più defilata ma già impostata come piano di lavoro.
Si tratta di uno scambio “indiretto” con il Napoli che coinvolgerebbe Ferguson e Lucca. Indiretto perché, tecnicamente, sarebbe il Brighton – una volta rientrato in possesso dell’attaccante irlandese – a cederlo successivamente al club azzurro. Un incastro complesso, ma non escluso dalle riflessioni in corso.
Fonte: Corriere della Sera
fosse vero vorrebbe dire che è proprio contento dell’operato di Massara.
❤️🧡💛
Lucca per Fergusson? Ma che davero fate?
Gasperini ha fatto rendere Scamacca, Zapata, Retegui. Mi sa che di attaccanti centrali ne capisce. Ferguson può tornare al Brighton. Giocatore da decimo/undicesimo posto.
Va detto anche, per essere onesti, che gli attaccanti riescono ad essere più performanti se sono bene supportati da trequartisti e centrocampisti….. e purtoppo da noi siamo anche li carenti, non è un caso che la Roma più prolifica degli ultimi 5 anni è stata la prima di Muo dove c’era Mikitaryan e Veretotu… che avevano corsa senso della posizione e geometrie… nel nostro attuale centrocampo hai Kone che praticamente lo regge da solo , corre per 3 e fa un grandissimo lavoro di interdizione…. ovviamente questo va un pò a discapito della lucidita in fase di attacco, Cristante buon giocatore … ma non si può dire che possegga quelle qualità oltre ad essere lento, a volte anche nei passaggi , poi passiamo davanti Pellegrini non da più garanzie, Dybala… in questo stato idem e Soulè quando deve fare la differenza… quando conta a volte si ecclissa… ed ecco che gli attaccanti non te la buttano dentro nemmeno per sbaglio… sia per palle che gli arrivano …. quasi zero e quelle poche molte volte anche sporche e difficili da mettere in porta, e questo purtroppo non è colpa del tecnico , che come dice Gasperoide ha fatto fare tanti gol ai suoi attaccanti, non ultimo Retegui che da giocatore da 6 gol a stagione, ha finito come capocannoniere al suo primo anno a Bergamo….ripeto dalla prima di Muo c’è stato un declino realizzativo… dovuto proprio alla mancanza di certe caratteristiche nei nostri centrocampisti, Tammy 27 gol- Pellegrini 14 – Miky mi pare 12 e Veretout 10. La mia conclusione, è che se sistemi bene centrocampo e trequarti… poi chi ci metti ci metti la palla la butti sempre dentro…. speriamo che questa rivoluzione in attacco sia l’inizio di quello che poi si fare a giugno…. dove forse in quei reparti potrebbero rimanere solo Soulè , Kone titolari, via Pelle- Baldanzi – Cristante, a meno che non accetti di fare il panchinaro, Dybala e forse anche Pisilli che non trova collocazione con il modulo che adottiamo ora… in difesa, mi dispiace ma Macio deve fare il panchinaro… visto che sistematicamente le partite perse portano sempre come denominatore il fatto che non è mai presente nella sua zona di competenza…… sta sempre fuori ruolo… andate a rivedere tutte le partite da inizio stagione… Questo è il mio personale parere che di sicuro non piacerà a tanti… ma ognuno la puo pensare diversamente e confrontarsi proprio per questo
Se po di che l’errore è stato non riscattare Saelemakers? Sarebbe stato acqua in vino per il Gasp.
Si, sarebbe stato utile, ma non puoi farti prendere per il collo per un riscatto. Devono essere cifre ragionevoli, e ricordo che non lo erano.
Lucca sentite il DS del napoli ! se Gasperini ha bocciato ferguson per impegno Lucca è un altro che ci mette passione ahaha. IO LO dico da tempo prendete emergha o pannichelli sempre dello Strasburgo mi ricordo le prese in giro per fanculino ecco adesso tenemose ferguson.
Emegha, non Emergha.
Panichelli, non Pannichelli che peraltro è pure extracomunitario, quindi non fattibile.
De Rossi pensi a salvarsi con il Genoa, invece di rompere i mar… ni
con Pisilli…
Continuo a pensare che alla Roma serva un esterno altro a destra veramente forte, ed un centrocampista visto che Cristante e Konè stanno alla canna del gas e Pisilli non gioca mai. Poi per carità ben vengano Zirkzee e Raspadori, che a me piacciono entrambi, ma non sono sicuro siano ciò che serve realmente.
Ma magari prendono Lucca. Un ventravanti puro ci serve come il pane.
Un altro che ha difficoltà nel controllo dinamico del pallone perchè troppo alto e stampellone?
No grazie, abbiamo già dato.
Ci serve uno che la butta dentro e non sono ne Zirkzee e neppure Rspadori
Ferguson a conte sarebbe un errore
Ma a centrocampo niente…? Sono solo 3 perché pisilli non gioca mai
Lucca va bene, je fate cambià e lampadine a Trigoria senza usà la scala 😂😂😂
Gasperini merita rispetto, ha detto no alla Juve per rispettare la parola data alla Roma e oggi vede quella Juve ingranare e la sua Roma no e non certo per colpa sua, anzi, se siamo li a sperare in un posto champions e non già rassegnati come lo scorso anno, lo dobbiamo solo a lui che ha dato un gioco alla Roma ma aspetta ancora che gli diano i giocatori. Staremo a vedere.
