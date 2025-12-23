Roma, rinnovo Celik in salita: distanza sull’ingaggio, Juve in agguato

20
282

Si complica più del previsto la trattativa per il rinnovo di contratto di Zeki Celik. Il confronto tra le parti non ha ancora prodotto un avvicinamento decisivo e la distanza economica resta il nodo principale da sciogliere.

Come riporta Tuttomercatoweb, la forbice è ancora ampia tra le richieste del giocatore e la proposta della Roma. Il laterale turco punta a un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro netti a stagione, mentre l’offerta del club giallorosso si ferma più in basso. Attualmente Celik percepisce 2,6 milioni di euro lordi, cifra alleggerita dagli effetti del decreto crescita.

Una situazione di stallo che, nelle ultime settimane, ha attirato anche l’attenzione di altri club. In particolare la Juventus ha chiesto informazioni, valutando il profilo per completare il reparto grazie alla sua duttilità.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

20 Commenti

    • concordo.
      non è possibile che Roma debba subito pagare cifre enormi per chiunque.
      oggi celik sta giocando bene, ma non può pretendere il raddoppio dello stipendio.

    • Se dobbiamo poi dannarci e spendere soldi di cartellino, per prenderne uno che alla fine magari fallisce… glieli dessero.

    • cioè, sia l’articolo, che le polemiche che avete esposto si basano su una differenza di € 400 mila? ma siete seri?
      la zizzania la seminate come la gramigna.
      meglio spendere per un nuovo acquisto più l’ingaggio.
      siete fenomenali….

  2. Nono, famme capì. E’ qui dal 2022 e, fino a quest’estate era giudicato praticamente da tutti un flop. Tre. Anni. E dopo mezza stagione buona vuole passare da 2,6 lordi a 3 NETTI??? Oh, voglio ripeterlo: Dopo. Mezza. Stagione. E no eh, non può funzionare così. Sta iniziando adesso a fare quello per cui era stato pagato 3 anni e mezzo fa e subito inizia a pretendere l’aumento come se avesse fatto un qualcosa di straordinario? Quello che gli abbiamo dato finora basta e avanza. Anzi, secondo me ci deve ancora qualcosa per quanto ci ha fatto aspettare.
    Ditemi voi se sono pazzo a pensarla così. E non fraintendetemi, il Celik di adesso fa molto comodo averlo, ma mi sembra una roba abbastanza paradossale. Per fare un’analogia banale, se esci dalle superiori col cento e lode come voto ma invece di impiegarci i canonici cinque anni ce ne metti 7 perché sei stato bocciato due volte, non è che il risultato finale cancelli magicamente gli errori passati.

    Spero vivamente che sia una sparata giornalistica.

  5. Mangia tranquillo, vai alla Rubentus, tre milioni netti per qualche mese di buone prestazioni dopo tre anni deludenti significano avere una bella faccia come il sedere. Al suo posto prendiamo un giocatore affamato e in rampa di lancio come Belghali, è ora di crescere.

  6. Caro Celik, come dagli altri commenti, non è che fai 2 mesi buoni e vai subito a battere cassa, sono anni che sei qua. Ringrazia e ricordati che Rensch può panchinarti da una partita all’altra.

  8. celik sta giocando fuori ruolo è un braccetto dx della difesa. In quel ruolo è un buon giocatore costante e sicuro, oltre il centrocampo mostra le sue lacune. mai una polemica sempre sotto critica dei tifosi che vorrebbero in lui rivedere “pendolino” ma lui nn è cafù e nn lo sarà mai ma dà certezze. a mio avviso allungherei il ctr nn di certo gli darei più di quello che percepisce, altrimenti lo si aumenta ma in ragione della sua vendita, che a mio avviso porterebbe una buona plus visto che ha ancora 27 anni (tra poco 28) ed è un nazionale turco… cmq certe situazioni vanno gestite prima di portare in scadenza il giocatore, che potrebbe accordarsi con qlcun’altro a zero

  11. Celik è una buona risorsa per la sua duttilità, potendo giocare sia da braccetto di dx che da esterno a tutta fascia, per la sua integrità e per la sua professionalità, visto che dá sempre il fritto senza risparmiarsi.
    Però non è un top player e nel suo vero ruolo, quello di esterno dx, abbiamo già un eccellente titolare che è Wesley ed un ottima alternativa che è Rensch.
    Quello che non mi è chiaro – ed attendo lumi da chi ne sa di più – è se il bonus fiscale del decreto crescita rimarrebbe anche in caso di rinnovo, oppure no.
    Nel primo caso uno sforzo per arrivare vicino ai 3 netti che equivarrebbero a 4 lordi si potrebbe fare, nel secondo un rinnovo a cifre nette superiori a quelle attuali sarebbe da evitare.

  13. ottima riserva in grado di ricoprire più ruoli
    vista l’età e la quasi totale assenza di sensibilità alle estremità inferiori, un biennale a 1,5 milioni glielo farei …

  14. Celik è un buonissimo calciatore. Spalletti, che non è stupido, lo vuole alla Continassa.
    Spero che la Roma prenda un DS vero

  15. Celik come terzo di difesa è un buon giocatore

    Come quinto di centrocampo un bel canavaccio. Non capisco perchè Gasperini si ostini a metterlo in quel ruolo.
    Raniera era stato lungimirante a trovargli quella posizione di terzo e li ha dimostrato di poter giocare sufficientemente in Serie A

    Può tranquillamente andare se vuole quelle cifre

