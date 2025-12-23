“ON AIR!” – PRUZZO: “Da Gasp avvisi chiari, va accontentato subito”, LO MONACO: “Massara abbia coraggio sul mercato”, CORSI: “Il ds vive in mondo chiuso con Sabatini e Baldini”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se gioca Ferguson contro il Genoa, Gasperini lo vengono a prendere quelli della croce verde tra il primo e il secondo tempo…Dybala di nuovo prima punta? Me ne vado via…ma El Shaarawy non può giocare prima punta? Ma può essere peggio di questo Dybala? Con lui in attacco ne abbiamo perse tre delle ultime quattro. El Shaarawy qualche segnale da vivo lo dà, Dybala invece è impresentabile. E farlo giocare con Soulè è controproducente, perchè gioca male pure Soulè. E questa non è una mia opinione, andatevi a vedere le cifre e i rendimenti…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Secondo me lunedì sera gioca di nuovo Dybala prima punta, perchè Gasperini va avanti su quella scelta in attesa dei rinforzi di gennaio. Se deve dare continuità a quello che ha detto, Ferguson non lo fa giocare per l’atteggiamento sbagliato che sta avendo. E mette Dybala nella speranza che torni a fare il grande giocatore, altrimenti c’è Baldanzi che da centravanti ha fatto bene e lui c’ha detto che era quello che più di tutti lo aveva convinto in quel ruolo. Quindi penso o Dybala o Baldanzi…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ora arrivano 6-7 partite da giocare fondamentali, e Ferguson va recuperato in attesa del mercato: secondo me deve giocare contro il Genoa. Io credo che Gasperini lo abbia voluto sferzare con quelle parole, altrimenti non si spiega. Pisilli non giocava perchè era chiuso, ora giocherà e non c’è bisogno di prendere altro a centrocampo. Pellegrini? Se Gasperini lo vorrà tenere e lui si accontenterà di 2 milioni, può anche restare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Napoli ieri ha vinto un’altra coppa, ormai sono lontani anni luce. E lo dico per cercare di spronare. C’è un giocatore che sta diventando uno dei più forti del mondo, si chiama Ryan Cherki. Sapete quanto lo ha pagato il City? Circa 35-40 milioni. Ora non si può più comprare…quello era un colpo di mercato. Noi con quei soldi ci abbiamo comprato Dovbyk e Abraham. Io sono convinto che alla Roma non lo conoscevano. Massara vive in un mondo chiuso, con Sabatini e Baldini a cui chiede se c’è qualche giocatore…quello è il mondo di Massara…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le percentuali di riuscita di Zirkzee e Raspadori? Per l’olandese siamo vicini al 90%, su Raspadori siamo intorno al 65%, perchè lì oltre il prestito con diritto di riscatto non si può andare. Ma sono entrambe operazioni avviate: Raspadori è un’idea più di Gasperini che di Massara, prima l’Atletico Madrid aveva detto no, poi nì, ora vediamo se diventerà un sì…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Spero che si riesca ad assecondare il percorso iniziato facendo in modo che tutte le asperità che si frappongono vengano smussate, e si possa lavorare in armonia e serietà. Spero che a Trigoria si stia lavorando in maniera seria, e non sempre ho questa impressione, mi sembra che ogni tanti si lasci qualcosa per strada. E non per mancanza di serietà, piuttosto per mancanza di coraggio, o di chiarezza, o per indecisione. Se sul mercato bisogna spingere sull’acceleratore, ma hai paura delle conseguenze, è bene invece spingere. La bravura di un dirigente è proprio questa, sapere quando spingere e quando aspettare. E questo è il momento di spingere o aspettare con Raspadori e Zirkzee? Per spingere devi avere un coraggio che non tutti hanno, e io spero che questo coraggio Massara lo abbia…”

Piero Torri (Radio Manà Manà): “Zirkzee aggiungerebbe talento, fantasia, estro a un attacco della Roma a cui tutto questo manca maledettamente. Più che i gol aggiungerebbe talento, e questo farebbe crescere chi gli sta accanto. Raspadori invece porterebbe i tiri in porta, è uno che quando ha il pallone prende e tira. Sono questi i due elementi che i due giocatori possano portare a una Roma che fatica maledettamente a segnare, ma anche a creare occasioni da gol. Zirkzee può portare occasioni da gol, e Raspadori i gol…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’allenatore deve essere messo nelle condizioni migliori, e le sue parole di Torino non sono segnali ma avvisi sottoscritti. Ora ci sono tre partite dove mettere insieme più punti possibile, poi a gennaio comincia un altro campionato. La Roma è in una posizione ottima. Se c’è la possibilità di accontentare un tecnico forte come Gasp, devi farlo prima che puoi…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Qualcuno nella Roma ha sbagliato in sede di mercato. Gasperini ha ereditato una squadra che nel girone di ritorno aveva fatto più punti di tutti, e quindi non era una squadra scamuffa. La Roma però due settimane fa era prima, e io questo disastro non lo vedo. La sconfitta della Juve ha fatto precipitare le certezze, ma ci sta perdere a Torino. Da lì si è innescata una tragicità di sensazioni con le parole di Gasp che mi sembrano fuori luogo. Ma se lui vuole fare una rivoluzione in attacco, la si faccia…”

