Roma-Genoa: arbitra Di Bello, Prontera al VAR

Sarà Marco Di Bello l’arbitro della sfida tra Roma e Genoa, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Dei Giudici, mentre il IV Uomo sarà Dionisi. Al VAR ci sarà Prontera, Manganiello sarà l’AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
PARMA – FIORENTINA h. 12.30
GUIDA
ZINGARELLI – MORO
IV: PAIRETTO
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – COMO h. 15.00
MARCHETTI
ROSSI C. – VECCHI
IV: MASSIMI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
TORINO – CAGLIARI h. 15.00
DOVERI
PASSERI – SCATRAGLI
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: SOZZA
UDINESE – LAZIO h. 18.00
COLOMBO
BACCINI – FONTEMURATO
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
PISA – JUVENTUS h. 20.45
MARESCA
BERCIGLI – BAHRI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: ABISSO
MILAN – H. VERONA Domenica 28/12 h. 12.30
FABBRI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
CREMONESE – NAPOLI Domenica 28/12 h. 15.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 28/12 h. 18.00
SACCHI J.L.
POLITI – RICCI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45
LA PENNA
BERTI – PERROTTI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: MANGANIELLO
ROMA – GENOA Lunedì 29/12 h. 20.45
DI BELLO (foto)
COSTANZO – DEI GIUDICI
IV: DIONISI
VAR: PRONTERA
AVAR: MANGANIELLO
Ora ci manca solo che dopo i gol di tanti ex ( non riesco a scordare quelli di Osvaldo, Zaniolo e Spinazzola) , ora ci faccia lo scherzetto anche De Rossi.
Non saprei dire se al suo posto , con l’utopia di essere un serio professionista e con il lauto stipendio preso dal Genoa, io riuscirei a imbastire una partita per battere la MIA Roma, ma non riesco a pensare come potrei voler che vincesse la squadra che alleno piuttosto che la squadra che tifo. L’amore batte tutto.
