Roma-Genoa: arbitra Di Bello, Prontera al VAR

1
18

Sarà Marco Di Bello l’arbitro della sfida tra Roma e Genoa, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Dei Giudici, mentre il IV Uomo sarà Dionisi. Al VAR ci sarà Prontera, Manganiello sarà l’AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

PARMA – FIORENTINA     h. 12.30

GUIDA

ZINGARELLI – MORO

IV:      PAIRETTO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAGGIONI

 

LECCE – COMO    h. 15.00

MARCHETTI

ROSSI C. – VECCHI

IV:      MASSIMI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI PAOLO

 

TORINO – CAGLIARI    h. 15.00

DOVERI

PASSERI – SCATRAGLI

IV:       TREMOLADA

VAR:      BARONI

AVAR:       SOZZA

 

UDINESE – LAZIO     h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – FONTEMURATO

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CHIFFI

 

PISA – JUVENTUS    h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – BAHRI

IV:      PERENZONI

VAR:     MARINI

AVAR:    ABISSO

 

MILAN – H. VERONA    Domenica 28/12 h. 12.30

FABBRI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      VOLPI

 

CREMONESE – NAPOLI    Domenica 28/12 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     SOZZA

 

BOLOGNA – SASSUOLO    Domenica 28/12 h. 18.00

SACCHI J.L.

POLITI – RICCI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       NASCA

 

ATALANTA – INTER    Domenica 28/12 h. 20.45

LA PENNA

BERTI – PERROTTI

IV:       RAPUANO

VAR:     ABISSO

AVAR:     MANGANIELLO

 

ROMA – GENOA     Lunedì 29/12 h. 20.45

DI BELLO (foto)

COSTANZO – DEI GIUDICI

IV:     DIONISI

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MANGANIELLO

1 commento

  1. Ora ci manca solo che dopo i gol di tanti ex ( non riesco a scordare quelli di Osvaldo, Zaniolo e Spinazzola) , ora ci faccia lo scherzetto anche De Rossi.
    Non saprei dire se al suo posto , con l’utopia di essere un serio professionista e con il lauto stipendio preso dal Genoa, io riuscirei a imbastire una partita per battere la MIA Roma, ma non riesco a pensare come potrei voler che vincesse la squadra che alleno piuttosto che la squadra che tifo. L’amore batte tutto.

