Roma scatenata: è fatta per Zirkzee, si avvicina Raspadori

Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Due nomi, un doppio fronte aperto e una Roma che accelera con decisione. Il club giallorosso è vicino a un doppio colpo offensivo che potrebbe ridisegnare il reparto, con lo scenario che nelle ultime ore ha preso una piega sempre più concreta.

L’operazione legata all’attaccante del Manchester United è sostanzialmente definita, scrive la Gazzetta dello Sport, che oggi titola in apertura: “Un regalo per Gasp: è fatta per Zirkzee”, mentre per l’esterno d’attacco della Nazionale è in corso un vero e proprio braccio di ferro con l’Atletico Madrid. La volontà del giocatore, però, sembra chiara: Raspadori spinge per vestire la maglia giallorossa, convinto di potersi rilanciare sotto la guida di Gasperini.

Le recenti difficoltà offensive e la bocciatura di Ferguson nel post gara con la Juventus da parte di Gasp hanno contribuito ad accelerare trattative già avviate da giorni. Resta da convincere l’Atletico Madrid ad accettare un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 18-20 milioni, che può diventare obbligo a determinate condizioni.

In parallelo alle uscite programmate per alleggerire il monte ingaggi, nell’ultimo weekend la Roma ha intensificato i contatti con il Manchester United, arrivando a un punto di svolta anche grazie al pressing dello stesso Zirkzee e al via libera dei Friedkin. La proprietà si è detta pronta ad avvicinare quota 40 milioni per il centravanti richiesto dal tecnico, con una formula basata sul prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Per fare spazio all’olandese, però, sarà necessaria un’uscita. Il club sta valutando la cessione di uno tra Ferguson e Dovbyk e, in quest’ottica, sono in corso contatti con il Brighton per l’interruzione anticipata del prestito di Evan. La società inglese sarebbe favorevole, come lasciato intendere anche dalle recenti dichiarazioni del tecnico Hurzeler, restando però da risolvere il nodo legato all’ingaggio del centravanti. Un incastro complesso, ma ormai entrato nella sua fase decisiva.

Fonte: Gazzetta dello Sport