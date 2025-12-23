Calciomercato Roma: avviati i contatti col Chelsea per il prestito di Disasi

Non solo l’attacco: la Roma guarda anche al reparto difensivo per rafforzare il centro della retroguardia. L’obiettivo in questa fase è trovare un profilo che rappresenti un’occasione concreta da cogliere sul mercato.

Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, giornalista di RMC, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Axel Disasi, difensore francese classe 1998 attualmente fuori rosa al Chelsea. La società giallorossa avrebbe già avviato i contatti con i Blues per valutare la possibilità di portare il giocatore a Roma con la formula del prestito.

Disasi, 27 anni, in cerca di rilancio dopo la difficile esperienza inglese, potrebbe trovare nella Roma l’opportunità giusta per ritrovare continuità e minuti, mentre il club avrebbe la possibilità di rinforzare la difesa senza impegnarsi subito in un investimento importante. Un’operazione che, se concretizzata, permetterebbe ai giallorossi di aggiungere qualità e competitività al reparto.

