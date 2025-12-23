Ferguson, dalla Turchia: il Brighton lo ha già offerto al Fenerbahce

Il calciomercato invernale deve ancora aprire ufficialmente i battenti, ma la Roma è già pronta a dare il via a una vera e propria rivoluzione offensiva. L’attacco non ha convinto e, tra le richieste avanzate, figura Joshua Zirkzee.

Tra i giocatori in uscita c’è Evan Ferguson, arrivato in estate in prestito dal Brighton. La società giallorossa ha deciso di interrompere anticipatamente il prestito dell’irlandese, aprendo così la strada a una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato dal reporter turco Emre Kurtulmuss, Ferguson potrebbe presto trasferirsi al Fenerbahce, squadra alla ricerca di un nuovo centravanti. Il club inglese avrebbe già proposto l’attaccante al club turco, dando concretezza a un’operazione che andrà a ridisegnare l’attacco giallorosso nelle prossime settimane.

