Salah-Eddine brilla col PSV: il terzino finisce nel mirino dei club europei

Potrebbero esserci novità sul futuro di Salah-Eddine. L’esterno marocchino, attualmente in prestito al PSV Eindhoven, si è rilanciato con prestazioni di buon livello, ma la sua permanenza nei Paesi Bassi non è ancora certa.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’opzione di acquisto prevista per il PSV è valida solo a livello di club: il giocatore non ha infatti firmato alcun accordo.
Questo lascia aperta la possibilità di nuovi scenari, con diversi club europei che avrebbero messo gli occhi sul terzino, al momento di proprietà della Roma. La situazione resta quindi fluida e destinata a evolversi nelle prossime settimane.
LEGGI ANCHE – Salah-Eddine conquista il PSV. Il dg Brands: “Faremo del nostro meglio per tenerlo”
🚨🇲🇦 Understand PSV Eindhoven buy option for Salah-Eddine in the summer is only valid on club side with AS Roma, nothing signed with the player or pre-agreed yet.
Several European clubs are monitoring the Moroccan LB following his very good performances with PSV and Morocco. pic.twitter.com/KEzEys5xbW
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025
bel giocatore
Ribadisco che alla Roma c è qualcosa di losco. Il greco è imbarazzante e immagino avrà uno stipendio superiore di Salah
Stupendo… noi invece andiamo avanti con il Greco che è dannoso o mettiamo giocatori destri a sinistra fuori ruolo.
La dimostrazione che in questa città si fa di tutto per distruggere per partito preso e quel che è più grave quanto la comunicazione romana è tutta allineata e nessuno sa discernere. Ricordiamoci pure del terzino svedese che sta facendo bene nel Benfica. Vedi pure Schik e prossimamente anche Dovbyk e Ferguson. Invece ci sono innamoramenti per altri tipo Dybala che per vari motivi non ha dato molto alla causa nonostante il mostruoso stipendio.
e invece bruciare già l’allenatore dopo averne cambiati a mazzi negli ultimi anni come lo definiresti? non va più bene neppure l’attuale situazione? Si gioca con gli stessi che sono stati maledetti da tutti Celik, Hermoso, Cristante, Pellegrini, Dobvik, Elsha & Co. e invece che imprecare che da 5 anni nulla cambia e sono sempre gli stessi ce la prendiamo con l’allenatore, l’unico che ogni anno salta!
Ma non sarà che siete voi quelli marci!
Vai avanti Gasp, dopo la fascia a Lollo, la maglia ad Elsha, il posto a Dyba e ti tocca sostituire pure Angelino, metticela tutta e taglia subito Bailey, Ferguson, Dobvik e Baldanzi, cosicché finalmente si potrà vedere un’altra ASRoma!
ma non possiamo riportarlo da noi scusa….se è bravo e pure di proprietà perché levarlo
Il PSV ha un diritto di riscatto ad 8 mln che è più o meno quanto lo abbiamo pagato l’anno scorso.
È stato ceduto perché né a Ranieri né a Gasperini piaceva.
Ranieri aveva bocciato anche Dahl che ora sta facendo bene al Benfica.
Evidentemente pixxa non era, ma probabilmente ha avuto problemi di adattamento in Italia e con la serie A.
Certo tifosi e radio romane che non vendono l’ora di bollare come pixxa un nuovo acquisto non aiutano.
A Roma non era buono, vero? Meglio il prestito del greco! 😡😡😡😡
I misteri di certi allenatori e direttori…
A rega’ metteteve d’accordo, Gasperini non lo faceva giocare nemmeno nelle amichevoli, è lui che l’ha silurato, così come sta silurando Pisilli, Ghilardi, Ferguson, pure Soule’ non è che impazzisca, se stesse decentemente farebbe la panchina a Dybala, i giovani non li vuole a meno che non siano mezzi fenomeni come Wesley ma non avete ancora capito?
Certo alla fine si rischia di rimpiangere GHisolfi, vero Massara?????? chi ci hai portato Bailey, Ferguson e Tsimisitas? adesso per portare un attaccante aspettiamo il 31 gennaio per poi accontentarsi di un bidone alla Bailey?
anche mio figlio di 13 anni lo diceva che era buono….
Due buoni ne avevamo (Dahl e Salah Eddine) ed ora ci ritroviamo a sinistra con due impresentabili per motivi diversi.
E prima di loro abbiamo lasciato andar via Calafiori.
Mi vengono in mente due considerazioni.
La prima è che sotto i Friedkin non abbiamo avuto tecnici capaci di riconoscere il talento nei giocatori, nemmeno il Gasp che Salah Eddine l’ha allenato in estate.
Forse solo Daniele ha qualche capacità in più da questo punto di vista.
La seconda è che Ghisolfi si conferma come miglior DS dopo Sabatini. Quasi tutti i suoi criticatissimi obiettivi invernali stanno dimostrando il loro valore, compreso Nelsson che è un punto fermo della difesa del Verona.
forse è bravo per alcune cose o schemi
ma non lo era x i nostri
oltre alle vedove degli altri oggi leggo anche quelle di Eddine.
è scarso, non sa marcare e non sa posizionarsi.
in olanda fa il fenomeno e ti credo. i paragoni con il greco non reggono, tra scarsi non c’è confronto.
magari fosse che abboccano e portano soldi nelle casse.
misteri del calcio, ghisolfi non era incapace è che non glieli facevano giocare i giocatori che prendeva
Semplice , Lele , il P.S.V. ha il diritto di riscatto , se no sbaglio per 8 ? milioni. Se è così bravo , possono riscattarlo poi tenerlo o venderlo guadagnando e noi , non possiamo fare niente.
Speriamo che non accada la stessa cosa con Ferguson
Signori calma, il giocatore è ancora proprietà della Roma, ed è stato Mister Ranieri a utilizzarlo con il contagocce lo scorso campionato, evidentemente non reputandolo funzionale al suo gioco. Quindi il fatto che sia andato al PSV è stata una mossa intelligente, in quanto attualmente si è sicuramente rivalutato in un ottica di vendita, oppure se ritenuto idoneo dal Gasp, potrebbe essere reintegrato in rosa per la prossima stagione.
Ecco, c’è un nuovo partito: quello di Salah-Eddine che non vede l’ora che escano 2 righe 2 che possano essere strumentalizzate per poter attaccare la Roma e la dirigenza!
Premetto, forse era meglio avere lui che Tsimikas… ma col senno del poi so’ boni tutti! Comunque non è che stiamo parlando di un fenomeno, anche perché oltre a Massara è stato valutato sia da Ranieri (che lo fece giocare col contagocce nel miracolo dell’anno scorso) che da Gasperini che ha dato il via libera al prestito… prestito e quindi se improvvisamente Salah-Eddine dovesse trasformarsi in Maldini o Maicon o Candela o… m’accontenterei anche di un Tonetto, allora potrebbe tornare senz’altro a Trigoria. In ogni modo, e siccome l’Eredivisie non è un campionato fortemente competitivo, probabilmente anche Salah-Eddine lì può emergere ma… non mi sono accontentato di pensare questo e allora sono andato a scoprire alcuni dati credo significativi che lo riguardano. Ve li mostro poi ognuno tirerà le proprie conclusioni:
11 partite giocate per un totale di 845 minuti (mi pare buona cosa). tiri in porta totali 4 e solo 2 dei 4 nello specchio, goal 0, cross 8 in 11 partite di cui solo il 25% precisi – quindi 2, assist 0, corner conquistati 1… ma de che stamo a parlà???
Prestito con diritto di riscatto. Se questo esplode a Roma non ci torna di certo, piaccia o non piaccia ai tifosi.
Ma quelli che Ghisolfi era un incapace, ora sono troppo impegnati a insultare Massara? Il francese ha fatto degli errori, a partire dal mancato acquisto di Kean e Nusa su precisa indicazione di DDR, ma ha anche portato due bei talenti come Dahl e Salah-Eddine che però i tecnici hanno segato immediatamente. Ha portato Le Feè, che per me non è un fenomeno, ma è comunque un buon giocatore su cui abbiamo pure guadagnato qualcosina rivendendolo. Ha portato Konè per una cifra, 18 milioni, con cui ci prendi giocatori forti un quarto del francese. Insomma, tutto ha fatto nei suoi mesi a Roma, meno che sfracelli. Ma su questo ormai rinomato forum è stato trattato come un demente.
Diciamola tutta: il mancato acquisto di Kean è significato prendere quel caso umano di Dovbyk, manifesto dell’inutilità fatta calciatore e quattro anni piu vecchio.
Per LeFee dobbiamo ringraziare in ginocchio LeBris che l’ha voluto con se e l’hanno ben pagato, sennò sai che accollo fino al 2028.
Dahl e Saladino, mi sembra evidente che non fossero reputati all’altezza del campionato italiano. Poi so’ boni tutti a fare i fuoriclasse in olanda e portogallo, dove giocano tre squadre quando la stagione è combattuta.
Il caso umano la palla in porta la butta, a dire il vero. E il discorso che in Portogallo e Olanda so’ boni tutti, vale per tutti, mica solo per Dahl e Salah-Eddine, che comunque si sono fatti valere anche in Champions League.
È stato bocciato prima da Ranieri e poi da Gasperini mo la colpa è dei tifosi? Prendetevela con loro che dovrebbero capirci molto più di noi
In Olanda so bono pure io.
La valutazione di Salah Eddin, che sta facendo bene in Eredivisie, è da prendere con le pinze, visto che anche Giménez (che lì sembrava un fenomeno) sta facendo pena al Milan.
Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.