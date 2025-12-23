ULTIME DA TRIGORIA – Bailey, nulla di grave: lavoro differenziato come Dovbyk e Hermoso (VIDEO)

Buone notizie in casa Roma: nulla di grave per Leon Bailey. Il giamaicano ha seguito un programma di lavoro personalizzato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, preparandosi con attenzione alla sfida di lunedì contro il Genoa.
Gli esami svolti oggi non hanno evidenziato lesioni, come temuto nel post gara dell’Allianz Stadium: da capire quando l’attaccante rientrerà a disposizione di Gasperini.
Stesso percorso previsto per altri compagni di squadra come Artem Dovbyk e Mario Hermoso, che proseguono nel programma individuale di recupero e condizionamento. Un aggiornamento rassicurante sul fronte infortuni, con la squadra pronta a recuperare energie e continuità per il prossimo impegno.
Seduta sotto la pioggia per il gruppo, che ha cominciato a mettere nel mirino i liguri: dopo la sconfitta contro la Juventus, i giallorossi vogliono chiudere al meglio questo 2025.
E tutto questo “straordinario” rendimento, consistente in un anno di massaggi e vacanze e tre tiri sbilenchi a un pallone, e’ compensato con 3 milioni di euro netti (o quello che e’, non voglio manco andarlo a leggere) cioe’ diciamo 100 volte di piu’ dello stipendio di tanti comuni mortali. O, in altre parole, questo guadagna in un solo anno, facendo quello che fa cioe’ praticamente niente, quello che tanti comuni mortali guadagnerebbero in 100 anni abbrutendosi 8 ore al giorno e piu.
Ed e’ uno dei tanti calciatori con questa prerogativa.
Certo che se uno ci pensa, per davvero, passa subito la voglia di prestare anche un millisecondo di attenzione a questo baraccone osceno che e’ diventato il calcio professionistico. E devo dire che, considerati i miei anni che avanzano, i decenni di rospi ingoiati nella speranza di vedere la Roma vincere e nell’amara constatazione che invece a vincere sono sempre gli odiosi altri, nel grigiore assoluto di questa stagione della Roma che ormai dura da quasi dieci anni di sesti posti…considerato tutto questo, mi sa che forse, almeno per me, si avvicina il tempo di cominciare a pensare onestamente ad altro, ad allentare la presa. Lo so che ci ricado sempre, ogni volta che faccio sti discorsi, perche al cuore giallorosso non si comanda. Ma mi sa che, in questo calcio, il tifo non e’ piu’ una roba per vecchi…
Dato che tifo Roma sono contento che un nostro infortunato non sia grave e ci sia, forse, la possibilità di averlo a disposizione per la prossima partita. Avere la possibilità (non obbligo) di schierarlo magari gli ultimi 20 minuti è comunque meglio che non averla . Tutto ciò, ovviamente, in attesa e nella speranza che da gennaio potremo fare a meno di lui.
