ULTIME DA TRIGORIA – Bailey, nulla di grave: lavoro differenziato come Dovbyk e Hermoso (VIDEO)

Buone notizie in casa Roma: nulla di grave per Leon Bailey. Il giamaicano ha seguito un programma di lavoro personalizzato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, preparandosi con attenzione alla sfida di lunedì contro il Genoa.

Gli esami svolti oggi non hanno evidenziato lesioni, come temuto nel post gara dell’Allianz Stadium: da capire quando l’attaccante rientrerà a disposizione di Gasperini.

Stesso percorso previsto per altri compagni di squadra come Artem Dovbyk e Mario Hermoso, che proseguono nel programma individuale di recupero e condizionamento. Un aggiornamento rassicurante sul fronte infortuni, con la squadra pronta a recuperare energie e continuità per il prossimo impegno.

Seduta sotto la pioggia per il gruppo, che ha cominciato a mettere nel mirino i liguri: dopo la sconfitta contro la Juventus, i giallorossi vogliono chiudere al meglio questo 2025.

