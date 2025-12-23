FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 23 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:45 – Raspadori, l’Atletico frena: “Non c’è fretta”

La pista che porta a Raspadori resta complessa. Il dg dell’Atletico Madrid, Mateu Alemany, ha invitato alla prudenza: “Il giocatore sa cosa pensiamo di lui. Ha giocato poco, ma quando ha giocato ha fatto bene, non c’è fretta”. Un messaggio chiaro: al momento non c’è urgenza di cedere l’attaccante.

Ore 10:40 – Roma valuta un esterno sinistro, Lodi non decolla

In vista della sessione invernale di mercato, la Roma studia rinforzi anche per l’esterno sinistro. Nelle ultime ore era circolato il nome di Renan Lodi, svincolatosi dall’Al-Hilal a settembre, ma secondo Fabrizio Romano al momento la trattativa non è decollata.

Ore 9:30 – Bove vede il rientro: ipotesi Watford

Dopo il malore accusato un anno fa con la maglia della Fiorentina, Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. Il centrocampista di proprietà della Roma potrebbe ripartire dall’Inghilterra, con il Watford – club di Championship – interessato a rilanciarlo. (Radio Manà Sport)

Ore 9:00 – Stadio Roma, oggi l’invio del progetto definitivo

Salvo sorprese, oggi i Friedkin invieranno in Campidoglio la PEC con il progetto di fattibilità tecnico-economico dello stadio di Pietralata, atteso da oltre due anni. Il dossier riguarda l’intero intervento: impianto da 60mila posti, parco, viabilità e parcheggi rivisti secondo le prescrizioni. Nessuna presentazione ufficiale prevista: è un passaggio tecnico. Il progetto sarà ora esaminato dagli uffici, poi votato dall’Assemblea capitolina prima della conferenza dei servizi decisoria. (La Repubblica)

Ore 8:00 – Nodo Dybala

Paulo Dybala resta la prima scelta di Gasperini in attacco, ma i risultati raccontano un paradosso: con la Joya centravanti in campionato sono arrivate quattro sconfitte e una sola vittoria, firmata dal suo unico gol stagionale al Sassuolo. La condizione fisica non è brillante, Gasperini continua a puntare sulla sua qualità nei big match, ma gol e giocate latitano. Intanto il futuro è in bilico: contratto in scadenza a giugno e nessun segnale di rinnovo. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…