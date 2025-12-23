Calciomercato Roma, Moretto: “Scambio Pisilli-Frendrup possibile, contatti in corso” (VIDEO)

Proseguono i contatti tra Roma e Genoa per Niccolò Pisilli e Morten Frendrup, con una trattativa che potrebbe entrare presto in una fase concreta. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale “Fabrizio Romano in Italiano”, l’operazione può andare in porto, anche se resta ancora da sciogliere il nodo legato alla formula.

I due club sono in costante dialogo. In un primo momento si era parlato di un semplice prestito, ma l’inserimento di Frendrup ha modificato lo scenario, aprendo a soluzioni differenti rispetto a quelle inizialmente ipotizzate. Al momento, la pista più accreditata è quella di uno scambio di prestiti, formula che consentirebbe a entrambe le società di muoversi con maggiore flessibilità.

Sul tavolo pesano anche le volontà delle parti coinvolte. De Rossi spinge per avere Pisilli e starebbe forzando la mano con la dirigenza rossoblù, mentre Gasperini continua a indicare Frendrup come un profilo di suo gradimento, interesse che risale già alla scorsa estate. Un incastro ancora da definire nei dettagli, ma che resta vivo e monitorato con attenzione.