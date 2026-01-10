Calciomercato Roma, dal Brasile: il City pronto a un’offerta ufficiale per Wesley

È Wesley la vera rivelazione della stagione giallorossa. Arrivato in estate dal Flamengo tra qualche scetticismo, il terzino brasiliano si è imposto in pochi mesi come una delle certezze assolute della Roma di Gasperini: affidabile, continuo, decisivo. Tanto da diventare praticamente intoccabile nelle scelte dell’allenatore, che difficilmente rinuncia alla sua spinta sulla fascia.
Prestazioni che, inevitabilmente, non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ge.globo, su Wesley si è riacceso con forza l’interesse del Manchester City, club che lo seguiva già prima del suo sbarco nella Capitale.
I Citizens avrebbero riallacciato i contatti per capire margini, costi e tempistiche di un’eventuale operazione, con l’idea di rinforzare già a gennaio la batteria degli esterni a disposizione di Guardiola. Un’offerta ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del mercato.
Sul classe 2004, però, non c’è solo il City: anche Tottenham e Newcastle hanno mostrato interesse, pur senza aver ancora affondato il colpo in maniera concreta.
A Trigoria, intanto, la linea è chiarissima. La Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di Wesley dopo appena sei mesi e vorrebbe almeno rimandare qualsiasi discorso alla fine del Mondiale. Nessun prezzo fissato, nessuna apertura: per il club giallorosso, oggi, Wesley è semplicemente incedibile. E Gasperini, manco a dirlo, approva senza esitazioni.
LEGGI ANCHE – Sabatini: “Raspadori? Troppo tempo per pensarci, non lo prenderei mai”
Fonte: ge.globo
100 e ci abbracciamo
xchè, è obbligatorio venderlo???
io scriverei a Guardiola: ” fatti i fatti tuoi e la Roma nn è un supermercato”
60 pippi
È molto giovane e molto forte corre per 3! Mi dispiace ma 60 pippi so pochi per la posizione che copre ce ne sono proprio pochi come lui.
60 so pochi se poi mi chiedi se lo venderei ti rispondo mai, la forza di queste squadre è quanto offrono al giocatore e procuratori cosa che per il momento noi non possiamo fare.
Vedremo ma venderlo al.primo anno mai!
Forza Roma
60 per la gamba sinistra semmai
per il city,un settantina di milioni e s abbracciamo…
anche perché voi di ge.globo avete sentito il Gasp per messaggio privato su WhatsApp e lui ha risposto “approvo, certo”…
..tagate, solo tante tagate ..
80 milioni! Non un euro di meno, prendere o lasciare.
sotto i 50 nemmeno si tratta
50? se la Roma l ha pagato 25 + 5 di bonus che fanno i regali a Roma? minimo 80mil
A gennaio è ovviamente impensabile. Ma a giugno se offrissero una somma che ci permetta di prendere Palestra+ almeno altri 20 k…non ci penserei 2 volte
Per costruire una squadra forte I migliori non si vendono. O meglio a uno forte in caso di vendita ne deve arrivare uno ancora più forte.
visto che li hanno i pippi almeno 70 direi
75 punto e basta, poi ci andiamo a prendere palestra
la Roma per crescere non solo non deve cedere migliori ma deve arrivare al punto che nessuno deve tentare di chiedere…..come se tu vai a chiedere yamal al barca…..ti aspetti il no oppure cifra spropositata….quindi neanche tenti
vuoi Wesley? ti posso dare Celik o Rensch a 30 no? arriverderci
incredibile,certe cose nn sono in vendita
Avemo vinto il minimo con il 10 in campo fegurate se sentiremo la mancanza de UFO Robot
Me sembrate tutti felici come, se, i soldi entrano in tasca a voi poi nun se, lamentano che, nun se vince mai un c….o
per una volta che ne indoviniamo uno cosi giovane, così forte… o spari una cifra assurda (100), o te lo tieni…
io spero rimanga ovviamente, però occhio a non trovarsi un ragazzo demotivato in casa…
❤️🧡💛
👀
Venderlo in premier a meno di €80 milioni sarebbe un grande fallimento.
saete perché scrivono ste cose sempre e solo su di noi? perché siamo dei… provate ad andare da Delaurentia o Lotito e sentite che dicono ,ecco perché poi vendono bene perché le squadre che si avvicinano sanno che li non. ci sono i tre x due ,li ti metti aeuto per il brasiliano lasci sul tavolo 80 milioni se no neanche ti siedi ,da noi se uscirà qualche altra notizia si parlerà di 30 e qualche mancia
almeno 100,devono capire che i regali sono finiti!
Dopo il mondiale lo vendi tra i 100 e 120 milioni di euro. Ma tanto sappiamo che solo la Roma deve regalare giocatori ai prezzi del 2015.
110 Pippe e ci si abbraccia con Peppe
se vogliamo una Roma completa in ogni reparto e competitiva non dobbiamo vendere i giocatori migliori ..
se Vaz il Marsiglia lo ha pagato 200 mila e lo vende a 30 milioni dopo un anno e 2 gol.. noi che lo abbiamo pagato 30 dopo l’ ambientamento e la conferma in Europa minimo a 80
Spero faccia un gran mondiale, poi se proprio fosse necessario ne parleremo a panza piena e bussassero coi piedi.
Al momento ciaone proprio.
Qualunque giocatore ha un prezzo, però non bisogna fare l’errore di Marquinhos, se lo vendi deve essere irrinunciabile tipo 70 + bonus facili per avvicinarsi ai 90
100 mln e ne possiamo parlare.
Partendo dal presupposto che nel mercato inglese il più scarso o giocatore normale costa in media 40 milioni. Gli sceicchi del City vogliono Wes? partiamo da 150 milioni. Partiamo… non ho detto vendiamo.
ragà…Ranieri ha spiattellato più volte il fatto che quest’anno dobbiamo stare apposto con i conti per toglierci il FFP alla romana, pensate che al city e ai procuratori non siano arrivate quelle dichiarazioni? sanno qual’è la nostra situazione, quindi scordatevi i 100, se arrivava l’offerta da 60 o 55+bonus lo salutiamo!
condiserando l’abilità di chi ha preso gente come bailey in prestito oneroso 3 milioni + ingaggio stellare, penso che wesley lo venderanno meno di quanto ci costerà un raspadori.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.