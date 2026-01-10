Calciomercato Roma, dal Brasile: il City pronto a un’offerta ufficiale per Wesley

È Wesley la vera rivelazione della stagione giallorossa. Arrivato in estate dal Flamengo tra qualche scetticismo, il terzino brasiliano si è imposto in pochi mesi come una delle certezze assolute della Roma di Gasperini: affidabile, continuo, decisivo. Tanto da diventare praticamente intoccabile nelle scelte dell’allenatore, che difficilmente rinuncia alla sua spinta sulla fascia.

Prestazioni che, inevitabilmente, non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ge.globo, su Wesley si è riacceso con forza l’interesse del Manchester City, club che lo seguiva già prima del suo sbarco nella Capitale.

I Citizens avrebbero riallacciato i contatti per capire margini, costi e tempistiche di un’eventuale operazione, con l’idea di rinforzare già a gennaio la batteria degli esterni a disposizione di Guardiola. Un’offerta ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del mercato.

Sul classe 2004, però, non c’è solo il City: anche Tottenham e Newcastle hanno mostrato interesse, pur senza aver ancora affondato il colpo in maniera concreta.

A Trigoria, intanto, la linea è chiarissima. La Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di Wesley dopo appena sei mesi e vorrebbe almeno rimandare qualsiasi discorso alla fine del Mondiale. Nessun prezzo fissato, nessuna apertura: per il club giallorosso, oggi, Wesley è semplicemente incedibile. E Gasperini, manco a dirlo, approva senza esitazioni.

Fonte: ge.globo