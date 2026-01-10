CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 10 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 12:00 – Incontro con la Fiorentina, sul tavolo Baldanzi e Fortini
La Fiorentina ha fissato un incontro a inizio settimana per parlare di Tommaso Baldanzi (22), trequartista che ha messo la Viola in cima alle sue priorità. Nei discorsi potrebbe rientrare anche Niccolò Fortini (19), giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2027 e che interessa molto ai giallorossi. Il discorso che riguarda il classe 2006 potrebbe anche essere slegato da Baldanzi. (La Nazione)
Ore 10:30 – Raspadori a un passo: oggi può arrivare il sì
Giacomo Raspadori (25) è virtualmente un giocatore della Roma. Rientrato a Madrid dopo l’eliminazione dell’Atletico dalla Supercoppa, il giocatore è in contatto costante con Massara e il suo entourage. Accordo già chiuso con l’Atletico: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 18,5 più bonus e penale. Oggi atteso il via libera definitivo. (Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Il Messaggero)
Ore 8:50 – Zirkzee congelato: lo United blocca tutto
L’operazione Joshua Zirkzee (24) è ferma. Il Manchester United ha congelato entrate e uscite in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore. L’accordo con il giocatore e col club era già stato trovato, ma ora serve pazienza. Possibile riapertura solo negli ultimi giorni di mercato. (Gazzetta dello Sport, Il Messaggero)
Ore 8:10 – Difesa, Dragusin dice sì ma manca il Tottenham
Proseguono i contatti per Radu Dragusin (23). Il difensore ha dato apertura al trasferimento alla Roma, ma il Tottenham non ha ancora aperto al prestito. Possibile accelerata solo a fine mercato. (Il Messaggero, Il Tempo)
Ore 7:30 – Schjelderup alternativa per l’attacco
La Roma segue Andreas Schjelderup (21), esterno norvegese del Benfica in uscita. Profilo valutato come alternativa agli obiettivi principali. Sul classe 2004 ci sono anche Parma e West Ham. (Gianluca Di Marzio)
IN AGGIORNAMENTO…
