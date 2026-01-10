Raspadori-Roma, la risposta slitta ancora: accordo con agenti e Atletico, manca il sì del calciatore

La fumata bianca per Giacomo Raspadori non è ancora arrivata. Come riportato da Lorenzo Pes de Il Tempo in questi minuti su X, la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid è slittata ancora e la Roma dovrà attendere almeno fino a domani per conoscere la risposta definitiva.
In queste ore Raspadori si sta confrontando con la famiglia e con i propri agenti, presenti in Spagna, per sciogliere gli ultimi dubbi sul futuro. Dal punto di vista della Roma, però, il quadro è chiarissimo: l’accordo tra i club è già chiuso, così come quello con l’entourage del giocatore. Manca un solo passaggio, il più importante: il sì dell’attaccante.
A Trigoria filtra comunque fiducia. La Roma considera Raspadori una priorità assoluta per l’attacco di Gasperini e ha già fatto tutto ciò che era nelle proprie possibilità per portarlo nella Capitale. L’ultima parola ora spetta al classe 2000, chiamato a decidere se aprire un nuovo capitolo della sua carriera in giallorosso.
Ma che vergogna aspettando il si di sto mezzo giocatore!!
Per quanti giorni ancora dobbiamo leggere che il giocatore si confronta con tizio e caio. Questa è diventata una questione di rispetto verso la Roma, io se fossi in Massara quando lui dice ho deciso, gli direi mi spiace ma tempo scaduto resta in panca.
io Penso Sia invenzione dei giornalai
ma un bel vaffa a questo no ???
la priorità era zirkee, che con un po di rischio sarebbe stato un giocatore tecnicamente e fisicamente superiore alla media, ora sembra già fuori portata.
Ci accaniamo su un giocatore un po limitato con ruolo di riserva in club di prima fascia ormai conclamato.
Mancano un po di ideee e di spregiudicatezza sul mercato da anni, meglio rischiare su giovani sani e forti altrove che sui soliti “scarti” dalle costose premier e liga dove riserve guadagnano come ns titolari.
il successo di wesley rispetto agli altri acquisti / prestiti deve essere illuminante in tal senso
sono d’accordo tutta sta importanza chi viene a roma deve farlo con voglia senza problemi, rimani dove stai!!
giocatore da lasciar perdere subito questo sta aspettando il napoli
ma siete sicuri che quello che filtra sia la verità???
@Paolo1926
Concorderei con te, sarebbe anche più coerente, avendo scelto Gasperini, puntare su giovani di prospettiva piuttosto che su scarti della premier. Tuttavia dobbiamo credere che Raspadori sia una precisa richiesta del tecnico e questo dovrebbe tagliare la testa al toro.
A quelli che fanno gli schizzinosi, dicendo che non ci dovremmo umiliare ad aspettare questa gente che tituba, rispondo che forse non hanno capito che la Roma non è la prima scelta. Un pò di umiltà non guasterebbe…..
Paolo ma che la priorità era Zirkzee te l’ha detto Gasperini in persona?
BASTA!
o Signore ti prego fa che si inseriscano nella trattativa il più classico Nottingham Forest e l’esotico Al-Ahli.
Per me sta aspettando il Napoli.
Ma va….
Pensace nartropò e vai alla lazie.
Ha senti il nipote del cugino della zia della suocera del portiere di casa?
Ma basta! Ma veramente chi crede di essere?
Ma è così forte che fa sempre o quasi sempre panchina….
Ma veramente Basta!
Destinate i soldi per altri profili!
Lasciatelo lì dove sta !!!
ci sono tanti calciatori , io boh ..
per favore cambiate obbiettivo
Ma pure da sto pseudo fenomeno ci dobbiamo far prendere per i fondelli? Per quanto mi riguarda, sta bene dove sta
Stipendio Raspadori nel Napoli: 2,5 milioni
Stipendio Raspadori alla Roma: 4 milioni
e poi ci chiediamo perché non si vince
È chiaro come andrà a finire
Questa storia sta diventando grottesca.
Ma come ci siamo ridotti?
E mi fermo qua perche’ senno sclero veramente.
guarda che me tocca dí! me sa che c’ha ragione Lotito!
Io ancora spero che finisca come Sancho
Ma mica tanto…Sancho consentì a Massara di non portare poi nessuno, non andando mai su un valido giocatore alternativo; alla fine propose una serie di ragazzi panchinari nelle più varie squadre e Gasp uscì con la formula “prendere tanto per prendere qualcuno non ha senso”.
Che non venga come Sancho, ormai, sarebbe addirittura meglio (ingaggio spropositato e accollo potenzialmente non liberabile). Ma che non portino nessuno, come è successo questa estate con l’intera vicenda Sancho, sarebbe un obbrobrio ancora peggiore…
Ma lasciatelo dov’è. Ero contento del suo acquisto ma non mi strapperei i capelli se non venisse. A questo punto cambiamo rotta e buona notte
Un atteggiamento allucinante. Probabilmente sta aspettando l’inserimento di qualche società (Napoli?)
Se dico che ha sconquassato i maroni esagero?
spropositati preziosismi da parte di un giocatore del tutto normale
Senti RASPADO’ ,ma mica dovremo dà ragione a LOTITO?..
questo parte già male…
speriamo di prendere uno piu forte e che ha voglia di giocare per la Roma
sta’ bene dove sta ‘!!!!!!!!
questo dovrebbe venire a piedi ed invece fa’ il difficile.
ma va’va’….
Adesso capite perché non verrà zirkzee, se devi trattare il nulla cosmico per tutto questo tempo figurati un calciatore vero
approvo tutto basta che poi non sininizi a denigrare Massara come incompetente
Se le cose stanno veramente così ovvero che Rasp non abbia sciolto ancora le riserve, allora è meglio che rimanga dove sta, perché non abbiamo bisogno di mercenari ma di professionisti che sappiano onorare la maglia e guadagnarsi i lauti ingaggi versando in campo fino all’ultima goccia di sudore per il bene della squadra e soprattutto prr ricambiare la passione di tanti tifosi giallorossi che affrontano anche sacrifici economici per supportare la AS Roma .. …
Saluti e Sempre Forza Roma
Davvero: non avevo idea che le panchine, in Spagna, fossero così attraenti.. sopravvalutato, spocchioso e indisponente. Lasciamo che continui a fare…l’ “Ispanico”.. che dite?
C e Roma Scansuolo di questo poco me frega. FRS
io penso che siano tutte invenzioni, perché è impossibile che cambiano i direttori sportivi e c’è sempre questo ” problema” che i giocatori che trattiamo per decidere ci mettono 16 giorni.. ma i giornalisti sono sempre gli stessi che il lunedì è fatta il martedì mattina no deve ancora decidere.. il problema sono quelli che abboccano
come per la conferenza stampa di Gasperini…senti la radio Gasperini furioso …l ho vista e sembra tutto che furioso
mi sembra chiaro che non ha nessuna voglia di venire alla Roma e noi non abbiamo neanche tutta sta voglia di vederlo, non sposterebbe poi troppo raspadori adios
Sarebbe stato meglio se Gasperini avesse chiesto Scamacca.
stanno aspettando l’uscita di Baldanzi
esce uno, entra un altro…. tutto qua!🤧
NO secondo me c’è altro …I giornalai come al solito brancolano nel buio più profondo. Qualcuno aveva detto che stasera stava all’Olimpico ..ma per favore se le cose non le sapete perché continuate a dire che adesso arriva!!! Poi se la verità è quella è meglio che rimane ‘ndo sta
Io non saprei che dire, se non che Raspadori si sta tirando la zappa sui piedi da solo!
Aldilà dei brontoloni del “tutto e subito”, certo che questo impasse lo mette in cattiva luce agli occhi anche dei più pazienti.
Diciamo se prima je bastava solo un goal per ricevere applausi oggi je servirebbe na tripletta……
FORZA ROMA
Hai rotto stai dove sei
Massara svegliateeee…siamo la Roma ma possibile che un giocatore che non ha mai giocato in Spagna frena il mercato, Massarosa non lo capisco, mandatelo via , ha ragione ad essere incavolato Gasperini
Scusate, andrò controcorrente ma questo gioca all’Atletico Madrid che è una grande squadra a livello europeo.
È giusto che rifletta su dove vuole continuare la sua carriera.
Certo che sta facendo di tutto per farsi benvolere da subito, questo se arriva o fa due gol a partita o la vedo dura per lui
La mamma è a fare la spesa, ancora non gli ha detto cosa deve fare.
Sempre più farsa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.