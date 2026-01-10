Raspadori-Roma, la risposta slitta ancora: accordo con agenti e Atletico, manca il sì del calciatore

La fumata bianca per Giacomo Raspadori non è ancora arrivata. Come riportato da Lorenzo Pes de Il Tempo in questi minuti su X, la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid è slittata ancora e la Roma dovrà attendere almeno fino a domani per conoscere la risposta definitiva.

In queste ore Raspadori si sta confrontando con la famiglia e con i propri agenti, presenti in Spagna, per sciogliere gli ultimi dubbi sul futuro. Dal punto di vista della Roma, però, il quadro è chiarissimo: l’accordo tra i club è già chiuso, così come quello con l’entourage del giocatore. Manca un solo passaggio, il più importante: il sì dell’attaccante.

A Trigoria filtra comunque fiducia. La Roma considera Raspadori una priorità assoluta per l’attacco di Gasperini e ha già fatto tutto ciò che era nelle proprie possibilità per portarlo nella Capitale. L’ultima parola ora spetta al classe 2000, chiamato a decidere se aprire un nuovo capitolo della sua carriera in giallorosso.