FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
7

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 10 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – La Roma festeggia Tancredi

La Roma festeggia Franco Tancredi. Lo storico portiere giallorosso compie oggi 71 anni: 385 presenze con la maglia della Roma, 1 Scudetto vinto e 4 Coppe Italia. Il portiere, come ricorda il club giallorosso sui social, è stato inserito anche nella Hall of Fame del club.

Ore 8:40 – Gasperini punta tutto su Dybala-Soulé-Ferguson

Secondo i quotidiani pochi dubbi sull’undici anti-Sassuolo. Gasperini si affiderà al tridente offensivo formato da Dybala, Soulé e Ferguson. Difesa a tre davanti a Svilar con Mancini, Ziolkowski e Hermoso, mentre sugli esterni è ballottaggio risolto quasi ovunque a favore di Tsimikas a sinistra (unica eccezione il Corriere dello Sport, che schiera Rensch). In mezzo conferma per la coppia Pisilli-Koné.

LEGGI ANCHE – Roma-Sassuolo: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDragusin dice sì alla Roma, ora è pressing sul Tottenham. E Ndicka…

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome