FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 10 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – La Roma festeggia Tancredi

La Roma festeggia Franco Tancredi. Lo storico portiere giallorosso compie oggi 71 anni: 385 presenze con la maglia della Roma, 1 Scudetto vinto e 4 Coppe Italia. Il portiere, come ricorda il club giallorosso sui social, è stato inserito anche nella Hall of Fame del club.

Ore 8:40 – Gasperini punta tutto su Dybala-Soulé-Ferguson

Secondo i quotidiani pochi dubbi sull’undici anti-Sassuolo. Gasperini si affiderà al tridente offensivo formato da Dybala, Soulé e Ferguson. Difesa a tre davanti a Svilar con Mancini, Ziolkowski e Hermoso, mentre sugli esterni è ballottaggio risolto quasi ovunque a favore di Tsimikas a sinistra (unica eccezione il Corriere dello Sport, che schiera Rensch). In mezzo conferma per la coppia Pisilli-Koné.

IN AGGIORNAMENTO…